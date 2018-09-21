蔡当局严打假新闻接连闹笑话 连这些人也不放过

原标题：台当局严打“假新闻”接连闹笑话，连运动员提的建议也不放过

[环球时报驻台北特约记者 余潞]台湾地区领导人蔡英文宣布严打“假新闻”之际，台当局给出的所谓“假新闻资料”却接连闹出笑话，成了舆论口中“假新闻的最佳示范”。

据台湾《联合报》20日报道，台“行政院秘书长”卓荣泰19日公布资料称，“行政院”从5月16日成立实时新闻专区以来，至今已查出712条“假新闻”，平均一个月近180条。不过卓荣泰引用的数据被发现有明显错误，新闻澄清专区资料是从今年1月起开始统计的，并非5月，“如果以今年1月计算，9个月平均下来每个月约80条”，与“一个月平均180条”有相当大的差距。19日晚，“行政院”急忙更正，“并向各界致歉”。台湾《中国时报》20日嘲讽称，“行政院”夸大“假新闻”数量，自己制造了一则假新闻。

岛内媒体进一步检视“行政院实时新闻澄清专区”发现，许多内容根本不是“假新闻”。《联合报》举例称，上月拿下亚运会金牌的羽毛球选手戴资颖在脸书上发文表示，台湾的体育成绩是进步了，但整个体育环境仍有待加强。“行政院”立即在澄清专区发文称，“体育署”以充分支持每一名选手需求为目标，结果被算入所谓“假新闻”。日本右翼分子日前脚踹台南“慰安妇”像，“行政院”纯粹说明查案进度的消息也被列入了“澄清专区”。此外，“慎选婚媒服务，勿信个人广告”“节制塑料吸管不是限制珍珠奶茶”等五花八门的内容，通通上榜。不少网民调侃，“感谢行政院用心良苦，先示范一次假新闻给大家看”。

台北驻日代表谢长廷常用“假新闻”来回应外界对他的批评。据台湾“中央社”报道，谢长廷19日声称“不谈个人进退问题”，因为留言要他下台的人两成以上来自大陆。对此有网民评论称，照谢长廷的说法，要求他下台的有八成是台湾人，他还敢说不考虑去留，真是无耻到家。国民党发言人洪孟楷表示，蔡当局将质疑驻日代表处救助台湾游客不力的指控打为“假新闻”，但“外交部”从头到尾没有澄清，换句话说就是默认了媒体报道，“这样谢长廷还好意思指控媒体报道是假新闻？”

洪孟楷直言，全台湾最大的假新闻制造中心，就是在位者那些嚣张跋扈的嘴脸所讲出的一句句“干话”（空话、套话—编者注）。就连同为绿营的“时代力量”也直批当局“荒谬”。

《联合报》20日评论称，短短数日，蔡英文当局各部门的行动让人眼花缭乱，也让人心惊肉跳，但当局自制的假新闻，要谁来罚？《中国时报》称，“九合一选举”在即，蔡当局全力拉抬选情，要塑造并非执政不佳，而是遭抹黑，但如果打“假新闻”真要动用“国安”手段、弃司法而不用，民进党将作茧自缚、自食恶果。

责任编辑：余鹏飞