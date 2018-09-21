陆客减半 台业界推“雪崩式”超低价仍等不到游客

原标题：陆客减半，台北故宫参观人数创近年新低

[环球时报综合报道]台北故宫一向是陆客游台湾必去景点，但数据显示，近两年参观台北故宫的陆客越来越少。据香港中评社20日报道，在马英九执政的2015年，参观台北故宫的人数为529万人次，2016年衰减到466万人次，去年更减至443万人次。其中主要是因为大陆观光客减少，2015年参观台北故宫的陆客有310万人次，2016年减至230万人次，2017年只剩下142万人次，3年来前后相差168万人次。如果依照目前的统计数字估算，2018年全年的参观人数恐怕只有378万人次左右，是2015年以来的新低。

19日，台北故宫院长陈其南宣布，“镇院之宝”翠玉白菜将在台中“世界花卉博览会”上展出。他还以翠玉白菜连结台湾中南部广大的农业经济，拉近台北故宫文物与台湾本土的关系。此举很可能是为了挽救2018年走低的参观人数。国民党“立委”柯志恩讽刺说，民进党执政后致力于“去中国化”，没想到选情告急还要靠来自大陆故宫的国宝，翠玉白菜更随便“被当青菜出借”。

民进党上台以来，岛内不少景区都和台北故宫一样面临陆客锐减的窘境。南台湾旅游胜地垦丁从年初起陆续有餐厅、旅店歇业，甚至低价的背包客栈也未能幸免。业者无奈地表示，住房率锐减七成，推出“雪崩式”超低价还是等不到游客，只能歇业止血。（张云峰）

责任编辑：余鹏飞