中国奥委会全会在京召开 两人获北京奥运递补奖牌

原标题：中国奥委会2017年全会在京召开

新华社北京12月23日电 中国奥委会2017年全会23日下午在京召开，会议通过了中国奥委会2017年工作报告。

中国奥委会主席苟仲文在工作报告中说，2017年中国奥委会大力推动新形势下体育外事工作取得新成绩，妥善应对了国际奥林匹克运动和世界体育的新变化和新挑战，扩大了我国的国际影响力，树立了负责任大国的形象；统筹用好各方力量，全面推动东京奥运会和北京冬奥会等重要赛事的备战工作，积极配合北京冬奥会和杭州亚运会筹办工作；不断加强中国奥委会自身建设，在群众体育、运动员保障、反兴奋剂、体育文化、对外宣传、法律事务、市场开发、财务管理等方面取得丰富成果，推动奥林匹克运动在中国取得新发展。

全会审议通过了中国奥委会人事变更提案。会上，国际奥委会委员、中国奥委会副主席李玲蔚向北京奥运会递补获得银牌的链球运动员张文秀和递补获得铜牌的铁饼运动员宋爱民颁发了奖牌。（完）

责任编辑：张建利