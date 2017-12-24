北京地铁全路网可线上购票 享累计购票打折政策

原标题：网上购买地铁票 现场取票“秒出” 使用APP购票需实名认证注册 享受地铁累计购票优惠打折政策

乘客在网络取票机上取地铁车票摄影/本报记者 黄亮

昨天，北京轨道交通全路网实现线上购票、车站取票。北京青年报记者体验发现，线上购票成功后，将二维码对准自助售票机，单程票即可秒出。明年一季度，北京全路网实现刷手机二维码进出站，使用APP购票同样执行北京地铁乘车购票累计优惠。

地铁日均客流超千万 单程票比例占15%

目前，北京轨道交通的日均客运量已经突破千万人次，工作日更是超过1100万人次，其中购买单程票的乘客约占15%。这就意味着每日都有70万乘客是要在到达地铁车站之后，使用人工售票窗口或自助设备实现购票乘车，购票排队现象相当普遍。

在一些交通枢纽、旅游景点等游客较为集中车站，购买使用单程票的比例更大，高峰时段乘客的排队购票时间需要30分钟甚至更长。为了方便市民使用移动支付出行，北京推出轨道交通单程票互联网票务服务平台易通行，乘客可线上购买单程票，车站取票乘车。

注册时需要实名认证 现场取票仅一秒

易通行APP自2017年8月20日起在路网部分线路及车站先后试点线上购票、车站取票以及刷二维码进出站功能，各项功能运行稳定，截至12月17日，平台实际注册量达70余万人。

昨天易通行APP进一步扩大在路网上的应用范围，全路网19条线所有车站均实现线上购票、车站取票。北青报记者在地铁6号线南锣鼓巷站现场下载了易通行APP，除了注册时要进行实名认证，系统提示还需要绑定支付方式。确认支付方式后，就可以购买全路网任何地点的单程票了。付费成功后，APP显示出二维码。北青报记者拿着二维码对准自助售票机，单程票立刻从自助售票机弹出，仅需要一秒。

地铁票累计购买优惠 网上购票享同样政策

北京市轨道交通指挥中心主任战明辉介绍，计划于2018年一季度在全路网范围实现刷二维码进出站。届时，每个车站闸机群将有至少两台闸机具有二维码扫码功能。

战明辉说，二维码扫码进出站目前仍在测试阶段，并在机场线试运行。在实验室条件下，一分钟可以有近50人扫码通过闸机，但实际情况下，受乘客操作熟练程度影响，还达不到50人的通过水平。

战明辉表示，易通行APP作为北京轨道交通单程票互联网票务服务平台，执行北京地铁票价政策。除了乘客网上购票同样享受买票累计打折的政策外，还可以参加平台举办的各种活动赢取奖励。

来源：北京青年报

责任编辑：张建利