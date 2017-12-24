退休7年难逃落马 这名厅官都干了啥？

原标题：退休7年难逃落马，这名厅官干了啥？

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）日前，甘肃白银市政协原主席郭德清，因敛财1100多万获刑14年，其女婿赵明也被判有期徒刑3年、缓刑5年。

看法新闻记者注意到，此人落马时已经退休长达7年，期间利用影响力四处为商人拿工程、取保候审打招呼，借此收受的钱财是在任时2倍多。

（郭德清）

在任：从1993年起便开始收钱

2015年4月7日，甘肃纪委发布消息称，郭德清落马。当时，该消息之所以广泛关注，是因为这名正厅级官员早在2008年就已经到龄退休，被查时已是67岁。

一个月后，此人被开除党籍，问题也是利用职务便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂。

公开资料显示，出生于1948年的郭德清曾长期在白银任职，历任市政法委书记、市纪委书记、市委副书记、市政协主席等职。

看法新闻记者注意到，早在1997年，他就以兰州下辖县——永登县县委书记的身份接受《甘肃教育》杂志的采访。文章称，永登县教育事业发展很快，县委一班人对教育的高度重视是其中的一个重要原因，郭德清进而被亲切地称为“教育”书记。

实际情况却是，从1993年开始，此人就开始卖官：三产办副主任黄某送了4万，便被提拔称县水电局局长。第二年，一个镇经委主任薛某被任命为县水泥厂厂长，郭德清借此收了10万。

类似卖官的例子不胜枚举，直到2007年，也就是其即将退休时，他还收受某物流公司老板的4万元，助其获选市政协常委。甘肃高院二审认定，其在任时共受贿12起，总金额达到333万。

退休：帮女商人取保候审收250万

与一些退休官员被查是因在任时胡作非为不同，郭德清的问题更加严重：他不但在任时敛财，退下来后反而变本加厉，利用影响力四处打招呼，帮商人拿工程，借此从5人处受贿837万余元。

看法新闻记者发现，此人退休后同年即进入当地一家名为中科股份的公司，担任所谓的监事。他通过兰州发改委、国土局的官员，为该公司协调商业项目有关手续。商人马银生为感谢其，特地在2009年买下广东惠州的一栋别墅送给郭，价值304万。

类似打招呼的情形还有。在2010年，当地一家房产公司的经理周某找到郭德清，希望在皋兰县地产项目方面获得帮助。郭便找到时任皋兰县县长、国土局长、农信社等，不但令周某多拿地，还顺利收到贷款。借此，郭德清收了160万。

此外，他不但收商人的钱，还帮亲戚打招呼。比如其堂弟想在皋兰县搞房地产，他就给县长打招呼，事成后收了115万。

值得注意的是，郭德清除了“吃项目”，还曾为商人办假取保候审。2011年5月，兰州海洋石油公司董事长李淑琴，因涉嫌制售假劣石油、诈骗等被捕。2个月后，其子李滨四处找关系，准备办取保候审。最终，他们找到郭德清的女婿赵明。

郭得知此事后，表示原因帮忙，但需要李滨拿200万，才会向白银政法委书记、公安局长、白银中院院长等打招呼。3个月后，赵明拿到钱，转手给了岳父。同时，赵明还送给当地一家医院的医生2万元，李淑琴便“患上了”宫颈癌。11月，李成功取保候审，郭德清也由此多获得50万。

官方：扭住权力，治理退休后腐败

需要提醒的是，该案一审开庭时，检方指控郭德清受贿333万、利用影响力受贿1137万，即总涉案金额为1470万。而在一审宣判时，受贿金额没变动，利用影响力受贿金额变成837万，即总数为1100余万元。

基于此，一审法院以受贿罪判处郭德清10年，以利用影响力受贿罪判处其9年，决定执行有期徒刑14年。而其女婿赵明，因犯利用影响力受贿罪获刑3年。缓刑5年。

一审宣判后，郭德清不符，上诉至甘肃高院。今年9月，法院审理后作出终审裁定：驳回上诉、维持原判。

对于类似郭德清这种，退居二线，甚至退休后还猖狂敛财的，近年来也时常见诸报端。看法新闻记者注意到，早在2015年1月，《中国纪检监察报》就对此分析称，腐败的要害，不在于级别的高低，也不在所谓的一线、二线，而在于贪欲的膨胀和权力的异化。

即使退居二线后“有职无权”，个别官员也能做出一些“实权官员”不敢做或者做不到的事情。因为，从“高位”卸任后，“一线权力”的余威还在，影响力还在，以前经营的人脉关系也还在。

而且，官员在“一线岗位”时，存在期权腐败现象——“回报”并不要求立竿见影，而是根据私下“协议”待其退居二线或退休后才以各种形式兑现。这就为二线官员给自己争房子、要车子、挣票子，为亲属和朋友通路子、批条子提供了可能。

其实，治理“退居二线”后的腐败，也得紧紧扭住权力不放松，不仅要为“二线权力”量身打造不敢腐、不能腐、不想腐的制度笼子，也要把“一线权力”牢牢关进笼子里。唯此，才能斩断两者之间的利益链条，防止利益勾兑。

来源：法制晚报

责任编辑：张建利