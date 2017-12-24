北京地铁全线手机购票 乘客可首单全免最高免25元

原标题：地铁全线手机购票 老用户30秒搞定

昨日，地铁南锣鼓巷站，一位市民用手机取票。新京报记者 王贵彬 摄

新京报讯 （记者裴剑飞）昨日起，北京轨道交通全路网实现“线上购票、车站取票”的手机购票新方式，乘客通过北京轨道交通单程票互联网票务服务平台——易通行手机APP进行线上购票，可在全路网各车站FAM（网络取票机）上取票。目前，由于该平台仍处于推广期，支付时乘客还可享受到票款免减等优惠。

昨日上午8时30分，记者来到地铁南锣鼓巷站，购买了一张前往灵境胡同站的单程车票，距离4站，票价3元。记者体验发现，除APP下载耗时较多外，其余步骤均可快速完成，老用户购票在30秒以内即可完成。

据介绍，此次共投入708台FAM机，平均每座车站至少安装两台。这种方式可缩短排队购票时间，改善出行体验，并缓解部分大客流车站的买票难问题。

“目前，北京轨道交通的日均客运量已经突破千万人次，工作日更是超过1100万人次，其中购买单程票的乘客约占15%，这就意味着每日都有70万乘客是要在到达地铁车站以后，使用人工售票窗口或自助设备购票乘车。”北京市轨道交通指挥中心主任战明辉表示，特别是在一些大客流车站，高峰时段乘客排队时段需要30分钟甚至更长，不仅给乘客出行带来不便，还暗藏了许多安全隐患。

据战明辉介绍，预计到明年一季度，北京轨道交通单程票互联网票务服务平台将推出“刷二维码”进出站的方式，乘客可不用在网络取票机前取票，直接在入口闸机的扫码口亮出易通行APP内的乘车二维码，出站时再次扫码即可实现扣费乘车。

■ 体验

下载到取票约4分钟完成

昨天上午8时30分，记者来到地铁南锣鼓巷站，购买了一张前往灵境胡同站的单程车票。在“线上购票、车站取票”的操作流程中，除APP下载耗时较多外，其余步骤均可快速完成。其中，未下载、注册的新用户完成购票所需时间在4分钟左右，老用户购票在30秒以内即可完成。

第1步 下载

耗时：1到3分钟

使用“线上购票、车站取票”服务的乘客需先下载易通行APP，或扫描FAM机（网络取票机）上的二维码进行下载。

如果是现场下载，由于部分地铁车站内手机信号不佳，可能会出现连不上网无法下载的情况，在部分开通网络购票的大客流地铁站内，运营方还增设免费WiFi，市民连接后将直接跳转至下载页面。同时也会有相关工作人员现场协助市民下载APP。

由于网络状态差异的原因，乘客在进行下载时所需的时长也不固定，最快在1分钟内即可完成。

第2步 注册

耗时：30秒

由于日后实行的刷二维码进出站将与个人信用体系挂钩，用户在注册易通行APP时需填写姓名与身份证号，系统将会对乘客信息进行实名认证。按照相关规定，一个手机号码仅可以注册并绑定一个账号，完成实名认证后不能进行修改。

第3步 购票

耗时：20秒

购票时，用户可参照APP内提示的流程进行操作，乘客只需依次点击在线购票，选择起点站、终点站、张数，待确认购票信息无误后，进行支付。

目前，北京轨道交通单程票互联网票务服务平台已支持多种付款方式，包括支付宝、京东钱包和中国工商银行银行卡，下一步还将引入更多在线支付方式。

记者体验后发现，由于该平台仍处于推广期，支付时乘客均可享受到票款免减等优惠。由于记者是首次购票，体验时就享受到全票免费的优惠。

此外，工作人员告诉记者，在任意时间内，乘客均可通过手机APP购买车票，不限于乘车当日进行。

第4步 取票

耗时：5秒

乘客付款成功后，手机屏幕上会出现一枚取票二维码（或进入个人中心，在订单栏内点击待使用，也可找到取票二维码）。接下来，只需将二维码对准网络取票机上的扫码区，过程类似于取电影票，三五秒就可完成。

运营方工作人员提示，乘客只能在所选定的起点站取票并进站乘车，一次最多可购买相同进出站线路的10张车票。

■ 释疑

网络购票如何领发票？

工作人员介绍，使用在线购票购买的机场线单程车票，乘客可凭网络取票机打印的当日凭条，在30日内于机场线车站售/补票处索取纸质发票。使用在线购票购买的路网非机场线单程车票，乘客可凭当日车票，在路网非机场线车站售/补票处索取纸质发票。

首张票最多优惠多少钱？

由于该平台仍处于推广期，支付时乘客均可享受到票款免减等优惠。目前，首次购票乘客可享受到“首张全免”的优惠政策，而乘客再次购票时则为随机减免优惠。

其中，优惠力度最大的是票价为25元的机场线，但由于各支付渠道的差异，部分用户仍需支付1分钱的票款。昨天上午8：30，记者购买了一张从南锣鼓巷站到灵境胡同站的单车车票，距离4站，票价3元。由于记者是首次购票，体验时就享受到全票免费的优惠。

手机购票能否“累计优惠”？

北京市轨道交通指挥中心主任战明辉表示，预计明年一季度全线开通二维码乘车，该业务也将执行北京轨道交通票价政策，在APP内扫码进出站乘车也可享受到与一卡通同样的“累计优惠”，即每月累计满100元后，从下一次乘车时给予8折优惠；满150元后，从下一次乘车时给予5折优惠。支出累计达到400元后，不再享受打折优惠。

多买错买该怎样退票？

如果乘客购票时发生误操作，对于已购得的车票可在个人“乘车/购票记录”中选择退款操作。此外，工作人员告诉记者，如果乘客不知道自己已经购买了错误的车票也不必担心，自车票售出30日后乘客仍未取票乘车，票款也将自动退还到个人账户中。

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14号线东段发车间隔缩至4分

自12月25日起，14号线东段将缩短工作日早晚高峰期间的发车间隔，由此前的4分30秒缩短至4分。京港地铁公司相关负责人表示，14号线东段（北京南站至善各庄站）客运量不断攀升，目前已达到日均59万人次。发车间隔的缩短将改善14号线东段的乘车环境，为乘客的出行提供更大便利。

在缩短发车间隔前，京港地铁对客流数据进行了预测分析，预计此次调整将有效提升14号线东段的运力，14号线东段工作日高峰期单向小时运力提升可达13%，即每小时该条线路单向可多运送约3100名乘客。

同时，14号线东段各车站将加强对闸机、站台等位置的关注，增加站台巡视，播放广播，引导乘客安全、有序出行。

责任编辑：张建利