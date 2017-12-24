认罪认罚从宽制度试点一年 案件当庭宣判率近八成

原标题：认罪认罚从宽试点一年案件当庭宣判率近八成

认罪认罚从宽制度试点一年，18个试点地区此类案件犯罪嫌疑人、被告人被取保候审、监视居住的占42.2%，判处三年有期徒刑以下刑罚的占96.2%，案件当庭宣判率为79.8%，速裁案件当庭宣判率达93.8%，刑事诉讼效率明显提升。

昨日上午，全国人大常委会第三十一次会议召开全体会议，最高人民法院院长周强代表最高人民法院、并受最高人民检察院委托，报告“两高”关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作情况的中期报告时，披露了上述数据。

试点法院审结刑案45%从宽

2016年9月，十二届全国人大常委会第二十二次会议通过《关于授权两高在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》，授权在北京等18个地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点。

认罪认罚从宽制度是指对犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议并签署具结书的，依法从宽处理。

根据报告，截至今年11月底，18个试点地区共确定试点法院、检察院各281个，适用认罪认罚从宽制度审结刑事案件91121件103496人，占试点法院同期审结刑事案件的45%。其中检察机关建议适用的占98.4%。

周强介绍，试点中，检察机关对认罪认罚案件依法提出从宽量刑建议，法院的采纳率为92.1%。认罪认罚案件犯罪嫌疑人、被告人被取保候审、监视居住的占42.2%，不起诉处理的占4.5%；免予刑事处罚的占0.3%，判处三年有期徒刑以下刑罚的占96.2%，其中判处有期徒刑缓刑、拘役缓刑的占33.6%，非羁押强制措施和非监禁刑适用比例进一步提高。

八成多案件法院15天内审结

为确保认罪认罚真实自愿，试点地区强化权利保障，法律援助机构在看守所、法院、检察院设立法律援助工作站630个，其中设在看守所、法院的法律援助工作站覆盖率分别为97%和82%。对于符合条件的犯罪嫌疑人、被告人，依法通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。

周强说，对于认罪认罚案件，检察机关审查起诉平均用时26天，人民法院15日内审结的占83.5%，当庭宣判率为79.8%，速裁案件当庭宣判率达93.8%，刑事诉讼效率明显提升。

试点法院审结的侵犯公民人身权利案件中，达成和解谅解的占39.6%。检察机关抗诉率、附带民事诉讼原告人上诉率均不到0.1%，被告人上诉率仅为3.6%，“当事人权利得到有效保障，促进了司法公正”，周强说。

将强化法官检察官自由裁量权监督

周强在报告中提出，认罪认罚从宽制度试点工作还存在一些问题和困难。如，有的试点地区将“认罚”与赔偿被害人经济损失简单等同起来，或将“从宽”绝对化、简单，对案件具体情节区分不够；试点工作整体推进不够平衡，有的地区试点案件数量偏少、比例偏低；办案规程、工作机制尚需进一步完善。

周强表示，在下一步工作中，将加强对认罪认罚从宽制度试点中法官、检察官自由裁量权的依法监督，坚决防止发生徇私枉法、滥用职权等违法情形，确保公正廉洁司法；进一步完善制度机制，探索完善认罪认罚案件的量刑标准，为检察机关更准确提出量刑建议、法院更准确裁量刑罚创造条件；正确处理赔偿和解与从宽处罚的关系，坚持具体问题具体分析，避免将赔偿与从宽完全等同起来。

此外，还将加快推进智慧法院、智慧检务建设，加强大数据、云计算、人工智能与改革试点的深度融合、深度应用，不断完善智能辅助办案系统，提升审判、检察质效。

责任编辑：张建利