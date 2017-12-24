原标题：违法养殖排污 中央环保督察组批浙江“吃相难看”

来源：法制网

法制网记者 郄建荣

俗话说，靠山吃山，靠海吃海。但是，浙江省的吃相未免过于“难看”——违法围填海，违规养殖，入海排污。中央第二环境保护督察组今天在向浙江省反馈督察意见时揭露了浙江省在利用海洋时的种种违法做法，并指出违规开发海洋致海洋生态环境遭受损害。

资料图：污水直排流入河中，周围气味异常恶臭。中新社发 图片来源：CNSPHOTO

2017年8月11日至9月11日，中央第二环境保护督察组对浙江省开展环保督察。除了海洋生态环境问题外，第二督察组组长吴新雄今天还点名批了绍兴市环保局。他说，绍兴市环保局为违法企业“达标排放”不惜擅自改变监测评价标准和在线监测点位。

全省2016年劣四类海水比例高达60%

吴新雄指出，督察发现，浙江省海洋生态保护不力，对海洋开发利用统筹不够，违法围填海、违规养殖、入海排污等问题比较突出，导致部分近岸海域水质持续恶化。他透露，浙江省2016年劣四类海水比例高达60%，杭州湾、象山港、乐清湾、三门湾4个重要海湾水质全部为劣四类。

同时，违法违规围填海问题突出，宁波市象山县、宁海县、北仑区、杭州湾新区近年来未经审批实施7个重点填海围垦工程，违法围填海面积达1.03万公顷；温州市及苍南县、乐清市、平阳县等地政府和瓯江口产业集聚区管委会，在未取得海域使用权的情况下，组织实施5个滩涂围垦项目，违法填海2305公顷。

“国家明确重点海湾和重点河口区域禁止围填海，但2015年7月以来，浙江省海洋与渔业局在重点河口海湾违规审批44宗围填海项目。”吴新雄说，宁波市杭州湾新区管委会在未取得海域使用权的情况下，在杭州湾湿地海洋保护区内开工建设“建塘江两侧围涂工程”，宁波市发展改革委核准该工程围涂5347公顷。

“海水养殖管控不到位，乐清湾是浙江省四大重要海湾之一，但长期以来无证养殖量大，加之900多家围塘养殖场绝大多数缺乏尾水处理设施，污染排放突出，直接影响海水水质，2016年水质富营养化程度由中度恶化为重度。” 吴新雄表示，杭州湾湿地海洋保护区违法围塘养殖问题突出，杭州湾新区管委会、慈溪市政府及有关部门对该区域违法养殖疏于监管，打击不力，目前仅杭州湾新区范围内违法养殖面积就达2847公顷，严重破坏湿地生态环境。

此外，督察还查出，各级海洋部门未按要求对违法围填海行为严格执法，仅对少数违法行为进行行政罚款，助长了违法填海行为。温州市4个滩涂围垦项目在违法建设过程中，省市县三级海洋监管部门均未制止和处罚；舟山市有23宗违法围填海项目未取得海域使用权，也未恢复海域原状。

吴新雄透露，《水污染防治行动计划》要求，长三角区域近岸海域汇水区域城镇污水处理设施应在2016年底前全面达到一级A排放标准，但浙江省却将要求擅自放宽至2017年底，宁波、舟山、台州、温州等海域汇水区域污水处理设施提标改造工作滞后，影响近岸海域水环境质量改善。

绍兴环保局为企业“达标排放”改监测评价标准

绍兴市水处理发展有限公司在印染废水集中处理设施提标改造过程中弄虚作假，未按要求建设深度处理设施，仅对加药系统简单改造后，即以化学需氧量达标代替全部污染物达标排放，导致一条60万吨/日的印染废水处理线2016年以来一直超标排放。

对于这样一家违法企业，吴新雄说，绍兴市环保局非但没有处罚，反而为其违法行为大开方便之门：“有关部门就此问题于2016年7月向绍兴市及柯桥区政府作过汇报，但未引起重视；市环保局为使该污水处理厂能够‘达标排放’，还擅自改变监测评价标准和在线监测点位。”吴新雄说。

据吴新雄介绍，湖州市经济开发区三天门固废处置中心长期臭气扰民，一直没有解决，直至督察组针对群众举报问题督促地方核查后，才发现该企业在三天门大银山违规掩埋约300吨病死猪，群众反映强烈。

此外，他透露，浙江省一些地方在解决一些“老大难”环境问题过程中不愿碰硬，导致有关问题长期得不到解决。杭州市桐庐县在富春江饮用水源一级保护区违规建有12幢别墅，但2013年以来多次排查中均未按要求上报，也未进行清理整治。嘉兴市不仅未对新塍塘饮用水源保护区原有5个商业地产项目进行清理，又于2014年违规审批占地面积达8000平方米的嘉德别墅项目，目前该饮用水源保护区违建项目占地达7.12万平方米，给饮用水水源保护带来隐患。

21座生活垃圾处理设施未建成投运

浙江虽然是经济发达之省，但是环境基础设施建设存在薄弱环节。吴新雄指出，省住建厅对各市县垃圾处理设施建设工作指导督促不够，截至督察时，全省“十二五”规划项目中仍有21座生活垃圾处理设施未建成投运，全省生活垃圾处理能力缺口约8000吨/日。由于能力不足，现有生活垃圾处理设施普遍超负荷运行，问题多发、隐患突出。

他表示，督察发现，杭州天子岭垃圾填埋场、绍兴市大坞岙垃圾填埋场、绍兴嵊州市六夹岙垃圾填埋场日处置垃圾量均超设计能力2倍以上；衢州徐八垅垃圾填埋场、台州市天台县垃圾填埋场库容已满，但仍在超量填埋；温州市在用的4个垃圾填埋场渗滤液均无法达标排放，已封场的苍南新美洲和瑞安东山填埋场无防渗和渗滤液处理设施，污染问题突出；嘉兴市垃圾处理能力严重不足，所辖海盐县至今尚未建成生活垃圾无害化处理设施，导致跨省非法倾倒垃圾事件多发。

据吴新雄介绍，浙江省部分地区污水处理问题突出，温州市主城区两座污水处理厂扩建工程未按期建成投运，2016年日均直排污水21.3万吨。主城区污水管网破损严重、雨污混接普遍、老城区雨污混流，导致城区温瑞塘河污染严重，常年通过调水改善水质感官。杭州市七格污水处理厂超负荷运行，部分污水未经处理直排钱塘江，其中四堡泵站2015年以来溢流污水约6580万吨。

中央环保督察组批浙江省放松要求，吴新雄说，《大气污染防治行动计划》对禁止新建燃煤小锅炉提出明确要求，但浙江省经信委和能源局推诿扯皮，导致全省2014年以来仍然违规新增829台每小时10蒸吨以下燃煤小锅炉，仅金华市就新增315台。全省还有240台一段式固定煤气发生炉未按国家产业政策要求淘汰到位，环境污染问题突出。

截至10月底，督察组交办的6920件环境问题举报已全部办结，其中责令整改7311家，立案处罚4387家，罚款金额达2.3亿元，立案侦查95件，拘留144人，约谈779人，问责350人。

法制网北京12月24日讯

责任编辑：刘德宾 SN222