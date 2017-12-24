林郑月娥上任后第一次休假 一家四口坐高铁去桂林

原标题：爱坐高铁的特首来度假，这是第一次！

来源：北京青年报

撰文 | 庄立人

说起桂林，政知圈（微信ID：wepolitics）脑海里浮现出阳朔、漓江还有刘三姐，当然少不了那首老歌：我想去桂林呀我想去桂林……可是真的没时间呀没时间。

香港特首林郑月娥也被桂林山水吸引，23日和家人一起到桂林休假。因为，12月25日是香港的法定假日，香港特区政府每年都在宪报公布假期，和内地不同的是，香港假期除了传统的春节、重阳节等，还有一些西化的节日。这也是她上任之后第一次休假。

带着家人“过五关”

23日起，林郑月娥通过个人社交媒体分享她和家人到桂林的片段。

△林郑月娥在深圳北站高铁列车前分享前往桂林的交通安排

为了看到甲天下的山水，林郑月娥一家搭乘高铁前往广西桂林。政知君默默算了一下特首的行程，发现可以称之为“过五关”。

△林郑一家四口

当日，林郑月娥出发到落马洲皇岗口岸，先出境香港，再入境到深圳，之后坐车到深圳北站，搭乘高铁前往桂林北站。特首搭乘的是G2906次列车，时速达306公里。

△林郑一家乘坐的高铁时速达306公里/小时

在视频中，特首表示，因为广深港高铁香港段没有通车，所以才需要辗转好几次，先到深圳北站上车，才能到桂林。所以，林郑月娥希望香港段通车之后，再争取直达桂林和其他内地城市的列车班次。比如，西九龙总站的部分车次直达桂林，就不用这么折腾了。

△林郑月娥抵达桂林北站

成高铁“推介大使”

林郑月娥称，到桂林旅游，是她自己第三次在内地坐高铁。

最早一次是在今年8月23日，林郑月娥率团在上海访问，此时距离她当选特首仅两个月。当天下午，祖籍浙江舟山的林郑月娥一行到杭州时，乘坐的就是高铁。

首次乘坐高铁的林郑月娥专门拍摄了短片，向民众推介。她表示，上海到杭州坐高铁只需45分钟。未来香港到广州最快只需48分钟。

△林郑月娥搭津京高铁自拍

第二次乘坐高铁，是林郑月娥到天津出席全国运动会开幕式后，搭乘高铁到北京转机。这次，她再一次拍摄视频，介绍北京到天津的高铁。两站距离120公里，只需半个小时就到，而且每天有98班次。特首感慨说：“真系话咁快就到！”

香港明年能通高铁

为何特首对高铁如此“厚爱”？政知圈（微信ID：wepolitics）以为，这和广深港高铁香港段的建设有关。

今年7月初，专门为广深港高铁香港段采购的列车经由铁路运到香港，林郑月娥当天参观。她表示，高铁香港段列车舒适、设备好、颜色充满活力。

△林郑月娥又大赞高铁香港段列车

广深港高铁香港段由特区政府出资，委托港铁公司规划和兴建，全长约26公里，沿途不设站点，运行最高时速能达到200公里。

△西九龙高铁站初现雏形

7月31日，港铁公司表示，有信心在明年9月将香港段竣工交付。港铁公司主席同时强调，如果香港不能被纳入国家的高铁系统中，很有可能将会被边缘化。

现在，广深港高铁香港段已经基本完工，本月初，香港运房局局长陈帆表示，香港段已经完成了96.9%。其中，作为关键工程的西九龙站，钢结构外墙安装进入最后阶段，而9列列车也全部付运到港。

“一地两检”正在审议

就在昨天下午，全国人大常委会分组审议《内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排》的决定草案。

“一地两检”是指，在西九龙站设立口岸，分为香港口岸区和内地口岸区，由双方分别按照各自法律对乘坐高铁往来内地和香港的人员及其随身物品和行李进行出入境边防检查、海关监管、检验检疫等出入境监管。

全国人大常委会第三十一次会议听取了情况说明，香港特别行政区政府与内地有关方面就在西九龙站设立口岸并实施“一地两检”的相关问题协商作出适当安排，不改变香港特别行政区行政区划，不减损香港特别行政区居民依法享有的权利和自由。

等到明年9月，广深港高铁香港段开通初期，每天会有114班列车。届时，从九龙到福田，只需要14分钟，到上海只需8小时，到北京也只有10小时。

资料 | 新华社 香港政府一站通 香港卫视 中新网

责任编辑：张岩