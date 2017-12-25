华北石化千万吨炼油项目明年建成 支撑北京及雄安

原标题：中国石油华北石化：北京及雄安新区重要油源支撑

经济日报-中国经济网沧州12月25日讯 在华北明珠白洋淀水畔，坐落着一家华北地区的重要石油加工企业——中国石油华北石化公司。记者在近期的采访中了解到，华北石化公司千万吨炼油及配套工程项目计划于2018年5月底建成中交，10月份产出合格产品，确保按要求于2019年3月前为北京新机场供应航空煤油，将成为北京及雄安新区重要油源支撑。

中国石油华北石化公司

30年生产能力扩大30多倍

中国石油华北石化公司是燃料型石油加工企业，主要生产各种牌号汽油、柴油、聚丙烯和液化石油气、溶剂油、燃料油、沥青原料、石脑油、苯乙烯、硫磺、200#溶剂油等30多种产品，汽油、柴油产品全部达到京VI标准。

中国石油华北石化公司地理优势明显，地处京津冀、环渤海湾经济圈的中心地带。京津冀位于东北亚中国地区环渤海心脏地带，是中国北方经济规模最大、最具活力的地区，人口总数约为1.04亿人，国家京津冀一体化及环渤海湾经济圈的发展战略，以及今年雄安新区的设立，为其发展提供了市场机遇和发展空间。

据了解，这家石油加工企业建于1985年8月，1987年12月建成投产。前身是华北石油管理局油田化学药剂厂，1997年更名为华北石油管理局第一炼油厂。随着中国石油企业改革的不断深入，1999年重组为中国石油华北油田公司第一炼油厂，2000年再次重组为中国石油华北石化公司，隶属于中国石油天然气股份有限公司。

中国石油华北石化公司副总经理张景涛介绍，公司从年加工能力15万吨小型炼油厂起步，经过一期、二期技改、500万吨扩能改造，目前配套加工能力为500万吨/年，现有常减压、催化裂化、连续重整、加氢精制、聚丙烯等24套生产装置。30年来，公司生产能力扩大了30多倍，固定资产由最初的4000万元增加到68亿元。

2011年至2015年，华北石化累计加工原油2243.37万吨，实现销售收入1284.64亿元，上交税金280.30亿元，实现利润-42.41亿元。2016年华北石化累计加工原油440.01 万吨，实现销售收入183.53 亿元，上交税金85.75 亿元，实现利润14.65 亿元。

千万吨项目将于2018年9月试运行

经过30年的阔步发展，中国石油华北石化公司在坚实的基础上，酝酿着更宏大的发展计划，千万吨炼油及配套工程就是其中一个重要的项目。

中国石油华北石化公司一联合运行部负责人介绍生产情况

据经济日报-中国经济网记者了解，这个千万吨炼油及配套工程项目总投资140多亿元，是华北石化公司建厂30年来投资规模最大、装置数量最多、技术最先进的大型综合炼油项目。该项目已经被列入国家《石化产业调整和振兴规划》和《石化产业规划布局方案》，也是中石油《“十三五”发展规划》中唯一的扩能升级改造项目。

中国石油华北石化公司副总经理、新闻发言人宋运通告诉经济日报-中国经济网记者，华北石化公司千万吨炼油及配套工程项目，计划于2018年5月底建成中交，10月份产出合格产品，确保按要求于2019年3月前为北京新机场供应航空煤油。

他说，千万吨炼油及配套工程项目建成后公司技术、经济、安全、环保等各项指标均达到历史最好水平。主要表现为：该项目投产后将实现年营业收入400亿元、税收175亿元，万元GDP温室气体排放降低70%，所有汽、柴油产品均达到国六标准，将成为北京及雄安新区的重要油源支撑。

同时，华北石化公司作为唯一一家确保北京新机场试运营的航空煤油先锋油保供企业，该公司的原油进厂、成品油管道、航煤管道等配套工程也将与北京新机场项目同期建成投用。

中国石油华北石化公司规划计划处处长孙玉虎介绍，为确保项目建设踏点运行，公司组织开展春季土建、秋季工艺安装、决战决胜“三个百日会战”以及系列劳动竞赛、党员创先争优等活动，公司上下以火热的激情投入到项目建设中，高质高效地完成了任务。

“我们决心统一思想、坚定信心、靠实责任、狠抓落实、改革创新，为华北石化有质量、有效益、可持续发展，为中国石油全面建成世界一流综合性国际能源公司做出新的更大的贡献。”中国石油华北石化公司企业文化处处长武惠芳说。

责任编辑：张玉