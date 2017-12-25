首个国家实验室花落京沪合肥 张江实验室方案初定

原标题：首个国家实验室花落合肥、上海、北京，张江国家实验室方案初定

解放日报·上观新闻记者12月25日从上海科技、知识产权工作情况通报会上获悉，我国首个国家实验室花落合肥、上海、北京三地——在合肥启动建设量子与信息科学国家实验室总部，在上海、北京两地启动建设量子与信息科学国家实验室分部。此外，张江国家实验室的建设方案已初步形成，覆盖光子科技、集成电路、生命科学、类脑智能4个领域，有望成为第二个获批的国家实验室。

上海团队研发量子通信、量子计算

上海市科委主任寿子琪向本市各民主党派市委、部分人大代表、政协委员及相关群团组织、部门通报：经中央批准，上海已论证并启动量子与信息科学国家实验室分部建设。近年来，中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟带领团队，在量子通信、量子计算领域取得了一系列国际领先和国际先进的成果。中科大上海研究院设在上海浦东。中科大教授陆朝阳等青年科学家正在那里研发光量子计算机，已实现10个超导量子比特的纠缠，并在超导量子处理器上实现了快速求解线性方程组的量子算法。量子与信息科学国家实验室分部建设，将为这个科研团队提供更好的体制机制、财力物力保障。

许多人未必了解的是，位于上海的中科院技术物理研究所、中科院微小卫星创新研究院在量子通信方面，也作出了突出贡献。前者研制了我国量子科学实验卫星“墨子号”的关键载荷，后者则是“墨子号”的总装单位。可以说，上海科研团队将潘建伟团队的科学构想变成了工程现实。

张江国家实验室初步方案：1+2+1

另一个好消息是，张江国家实验室的建设方案已初步形成。寿子琪介绍，此前，市科委等部门酝酿形成了“1+6”方案，即依托张江综合性国家科学中心的多个大科学设施，瞄准6个科技领域。“这个方案，主要对标的是美国综合性国家实验室。报给中央后，我们得到的反馈是：要进一步聚焦。”

经过多次探讨，张江国家实验室的建设方案已聚焦为“1+2+1”。第一个“1”指的是大科学设施。目前，超强超短激光、软X射线自由电子激光、活细胞结构和成像、上海光源二期等大科学设施正在加快建设。硬X射线自由电子激光装置已获批，明年开工建设，计划总投资高达85亿元，是我国有史以来投资最大的大科学设施。“这个项目是超常规速度获批的，可见国家和上海的全力推动。硬X射线自由电子激光装置建成后，张江的光子科学设施集聚度将达到世界之最。”寿子琪说。据了解，欧洲、美国的一些科学家听到这个消息后很羡慕，硬X射线自由电子激光装置是他们梦寐以求的，但欧洲、美国当下的财政科研经费都比较有限，无法建设这种大科学设施。

在建的上海光源二期线站、软X射线自由电子激光试验装置和用户装置（资料）

“2”指的是集成电路和生命科学。张江的集成电路技术和产业在国内处于领先地位，而且集成电路是国家战略性产业，故这一领域被纳入张江国家实验室范畴。生命科学也是上海的强项，张江的光子科学设施为生命科学研究提供了利器。

第二个“1”指的是类脑智能，这是一个信息技术与脑科学交叉的科研领域，与集成电路也密切相关。据悉，上海已将脑科学和类脑智能列为市科技重大专项，人工智能芯片是研发的重中之重。

责任编辑：张玉