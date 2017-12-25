韩驻华记者写假新闻遭韩国网民痛斥 不脸红吗？

一名韩国记者因编造假消息称“中国再次封锁赴韩团体游”，被韩国网民痛斥“不知羞耻”。

韩国总统文在寅本月访华期间，韩国记者与维持秩序的中方安保人员发生冲突，韩媒渲染韩国记者“遭殴打”，引发韩国网民批评该记者“不懂规矩”。近日，又一名韩国记者因编造假消息称“中国再次封锁赴韩团体游”，被韩国网民痛斥“不知羞耻”。

12月20日，韩国《中央日报》在头版刊登其驻北京记者芮某某的“独家报道”，标题是“中韩首脑会谈仅过去5天，中国再次封锁赴韩团体游”。报道煞有介事地说，韩国多家负责承接中国游客的旅行社负责人表示，从中国的合作伙伴那里得到消息，从20日开始“不再办理赴韩团体旅游签证”。22日，《中央日报》再次在3版头条刊登芮某某撰写的“独家报道”，称中国“山东省拟从明年1月1日起全面禁止赴韩旅游”。报道引用多名旅行业界消息人士的话称，山东省20日召集青岛、烟台等地的旅行社开会，通报“从明年1月1日起全面禁止赴韩旅游的决定”。 芮某某称，中方此举“令人不解”，“明显有悖于中韩首脑会谈后回暖的两国关系走向”。

该话题在韩国愈炒愈烈，中国外交部22日公开辟谣。

外交部发言人华春莹在例行记者会上回答这一问题时表示，有关报道与事实不符。文在寅总统对中国进行的国事访问是成功的，两国领导人就推动中韩关系改善发展达成了许多重要共识。希望韩方同中方一道努力，为双方在各领域交流合作进一步创造良好氛围和条件。

中国外交部发言人的辟谣传回韩国国内，引发韩国网民对编造谣言炒作的记者大加挞伐。在韩联社相关新闻后，韩国网民的留言超过1000条，获得点赞最多的留言包括：“有些媒体已经沦落为利益集团”“某些记者再次写这些没有经过确认的消息，不要在中韩之间挑拨离间，故意损害中韩关系”“《中央日报》写这些报道的记者，难道不知道脸红吗？”“应该告发这些写虚假报道的媒体”“着急散布虚假消息的记者，还有脸说网民的留言是恶意留言？”“这些记者似乎想让韩国名誉扫地”等。

据环环（ID：huanqiu-com）了解，芮某某在报道中国消息方面似乎有某种偏执，时常语出惊人。以文在寅访华前后的报道为例，芮某某12日的报道将中国媒体专访文在寅总统时提及“萨德”定性为“挑衅”；15日的报道将中国媒体报道韩国网民质疑“被打”记者称为“对韩国的嘲弄”；16日的报道则称中方“在仪仗上慢待文在寅”。

责任编辑：刘德宾 SN222