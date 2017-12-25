日本两大执政党干事长访华 带着安倍重托

为中日领导人互访“铺设台阶”。

日本执政党自民党干事长二阶俊博、公明党干事长井上义久24日率团访问中国，出席与中国共产党的定期对话机制“日中执政党交流机制会议”。在日中关系出现回暖迹象的背景下，他们还被赋予了特别的任务：为中日领导人互访“铺设台阶”。据日本《东京新闻》24日报道，日本首相安倍晋三22日在首相官邸与即将访华的两位干事长说，“首先希望李克强总理访问日本，我自己访问中国，然后希望习近平主席访问日本”。二阶俊博24日出发前在机场向媒体表示，“（中国）是重要的国家，（现在）是重要的时期。希望很好地达成目的。”

共同社称，二阶俊博、井上义久一行约20名日本执政两党议员24日到访中国福建省厦门市。这是日中双方第七次举行该交流机制会议，上次是8月在日本举行。会议将以经济和政治为主题，25日在厦门、26日在福州市举行。中共中央对外联络部部长宋涛、日本经济团体联合会（经团联）会长榊原定征将出席会议，预计就中国“一带一路”倡议的合作方式等展开讨论。26日的闭幕式上，还将汇总面向日中关系发展的共同建议。按照计划，二阶俊博28日将在北京的中央党校发表演讲，此外还在协调中国领导人接见事宜。

《东京新闻》称，今年是日中邦交正常化45周年，2018年是日中和平友好条约签订40周年。日本政府所设定的脚本是，明年年初尽早实现李克强总理为参加日中韩首脑会谈而访问日本，然后实现日中领导人互访。报道称，日中关系曾因安倍参拜靖国神社跌入低谷。2015年开始，两国关系开始慢慢回暖，这与执政党外交的侧面支持有关。今年5月，二阶俊博访华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，得到习近平主席接见，他还转交了安倍的亲笔信。报道称，二阶俊博在中国的人脉在日本政界首屈一指，公明党以及支持公明党的创价学会都从两国邦交正常化之际就重视对华关系。虽然朝鲜问题日益紧张，日中关系愈发重要，但是年内无法实现李克强总理访问日本，首脑互访也没有收到中方的明确答复。外务省相关人士称，日本政府对自民党和公明党干事长访华充满期待，“希望能够发挥作用”。

《日本经济新闻》24日称，为了改善日中关系，两国政府正在探讨首脑互访的可能。还有一种方案是重新定义两国“战略互惠关系”，把关系向前推进一步。在中国有独特人脉的二阶俊博2015年曾率领3000多人的代表团访问中国，向习近平主席递交了安倍的亲笔信。文章称，二阶俊博曾对日本加入中国主导的亚洲基础设施投资银行、在日中两国政府已有的四个政治文件的基础上制定新的政治文件等表达过积极看法。由于自民党没有直接进行外交的权限，因此也不用负责任，可以自由发言。在此次访问中，二阶俊博被期待能够发挥这种优势。

二阶俊博

还有日本媒体为二阶俊博此次访华提出更多要求。《产经新闻》24日称，目前共有8名日本人因“非法探测”相关罪名在中国被拘捕、起诉，中方认为他们有间谍嫌疑。安倍曾在与中方领导人的会见中提出该问题，但未得到中方回应，希望二阶此行访华“能利用在中国人脉”推动该事件解决。日本《读卖新闻》22日称，二阶俊博此次访华将向中国恳请出租和转让朱鹮。朱鹮曾是日本的特别天然纪念物，但在日本灭绝，现在依靠中国赠送的极少数个体进行繁殖，被认为“遗传多样性很低”。日方希望从中国再次引进新的朱鹮。

责任编辑：刘德宾 SN222