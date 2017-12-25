浙江经济工作会议民企参会者数量翻番 企二代登场

原标题：浙江省委经济工作会议民企参会者数量翻番，“企二代”登场

浙商们正在认真研读材料。 本文图均为 浙江新闻客户端 图

12月25日上午，浙江省人民大会堂门口，宗庆后、南存辉、汪力成等知名浙商又碰面了。8时许，获邀参加2017年浙江省委经济工作会议的40名企业家代表相继走进会场。

正泰集团股份有限公司董事长南存辉很感慨，第一次听到“最多跑一次”改革的情景仿佛还在眼前。那天是2016年12月27日，他们15位民营企业家首次获邀参加省委经济工作会议。去年的会议中提出“最多跑一次”是省政府2017年要重点抓好的改革之一。转眼又是一年，今年的会议会提出哪些令人期待的改革目标？南存辉说，他很期待。

娃哈哈集团董事长宗庆后很早就到了。他细心看了看今年与会民营企业家的名单，数量比去年翻番。去年来听会的企业家大部分来自制造业，今年的行业分布更广，还出现了一些新兴行业的新面孔。

最令他欣慰的是名单中出现不少二代企业家，万向集团有限公司董事长鲁伟鼎、万事利集团有限公司董事长屠红燕，还有自己的女儿、宏胜饮料集团有限公司总裁宗馥莉。“年轻人的想法和我们不一样。新时代，他们理应担起更大的责任，有更大的抱负。”他说。

阿里巴巴集团首席执行官张勇代表马云出席会议，是他首次参加省委经济工作会议。

“2017年是很有意义的一年。党的十九大为我们指明了方向：加快建设制造强国，加快发展先进制造业；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。中央25号文件明确企业家和企业家精神的地位和价值，给民营企业家一颗定心丸。今天受邀参加省委经济工作会议，对企业家是最大的肯定、最温暖的动能。新时代，我们没有理由不抓住契机好好干！”西子联合控股有限公司董事长王水福表示。

来源：浙江在线

责任编辑：张玉