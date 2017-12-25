北京南大红门桥一辆大货车侧翻占全部车道

来源：北京交通广播
#1039实时路况#南六环，72公里处，南大红门桥，东向西方向，有两辆大货车事故，其中一辆侧翻，占全部车道，后车无法通行。 内环方向 ，从太和入口采取临时交通管制措施，后车请提前选择绕行路线。
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