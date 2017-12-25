原标题：8位副省级市委书记履新满一年，这两位最特别

来源：政知圈

还有6天即将进入2018年，又到了年底总结的时候。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，全国至少有8位省委常委兼任的市委书记履新满一年，他们都是去年11月、12月时开始担任现职的。

这些市委书记中大都有省内甚至本市的工作经验，只有两个人比较不同，湖北省委常委、武汉市委书记陈一新和陕西省委常委、西安市委书记王永康。他们两人都是“空降”的副省级官员。

不仅如此，在上任一年的时间中，两人的工作都采取了很多新举措，给当地带去了新风气，也吸引了很多公众关注。

△陈一新和王永康

政知圈（微信ID：wepolitics）将这8位市委书记履新的情况分了下类。

有的是从市长转任市委书记，比如河北省委常委、石家庄市委书记邢国辉。

有的是从省政府副职转任省委常委兼市委书记，比如内蒙古自治区的云光中，从自治区政府副主席调任自治区党委常委、呼和浩特市委书记，江西的殷美根从江西副省长调任省委常委、南昌市委书记。

有的省内调动，从一个市调至另一个市，这种情况有时伴随进入省委常委序列，比如安徽的宋国权从芜湖市委书记升至省委常委、合肥市委书记，湖北的周霁从十堰市委书记升至湖北省委常委、宜昌市委书记。不过海南的张琦从2014年就担任省委常委，去年年底从三亚市委书记调任海口市委书记。

而陈一新和王永康都是“空降”。陈一新在浙江工作多年，担任过金华、温州的市委书记，来武汉以前，在中央全面深化改革领导小组办公室以专职副主任的身份工作了一年。王永康也有长期在浙江工作的经验，曾主政丽水，调任陕西前，他的职务是浙江省委常委、统战部部长。

政知君补充一句，陈一新算是“高配”，省委常委兼任市委书记虽然常见，但省委副书记兼任市委书记的并不多。

勤政

如果寻找两位市委书记的共同点，“勤政”一定要排在首位。

陈一新在履新时的全市领导干部大会上说，“作为市委书记，我一定要率先垂范、以身作则，为全市各级干部立标杆、作榜样”。

他的确是这么做的。履新的前两个月，除了参加党代会、省市“两会”等重大会议，他一直在基层走访调研。

上任先整肃机关作风，在履新一个月时，武汉召开全市机关作风建设大会，陈一新痛批“新衙门作风”，指的是干部不担责、不进取、不认真。

而他自己，晚上和节假日都马不停蹄。比如今年2月12日星期日，全市第一次拼搏赶超交流会连夜召开；2月25日星期六，陈一新在江夏参加植树活动后，随即直奔基层一线，开展“随机调研”。

△陈一新与与武汉科技大学校友、恒大集团董事局主席许 家印等企业家座谈

知乎上有专门关于陈一新的帖，题为《如何看待陈一新即将主政武汉？》人气最高的一个帖子得到了133个“赞”，表扬了他的“勤政”，也认同他提出的规划和招商理念。

周末都在工作并非陈一新一人，主政西安的王永康也是如此。一组数据就可以说明问题。据西安发布的统计，在王永康西安履新的第一个月里，他实地调研28次，召开座谈会41次。

曾有接触过王永康的媒体人告诉政知圈（微信ID：wepolitics），他的工作量排得很满，经常到了晚上十一二点还在开会，“听市长说，书记到任时，连着一个多月都是两三点睡觉，第二天一早继续调研开会”。

创新

两人在工作方法上都给当地带去了“新风”，有一些创新之举。

陈一新最著名的是他自己“爆料”的当微信群“群主”的事情。虽然很多人日常的工作都离不开微信，但副省级官员自己讲用微信办公这还是第一次。

他上任后组织了三个微信群，分别是（市委）常委群、市委常委加副市长加人大政协群和各个区委书记、区长群。

建群只是手段，目的是互相交流学习。陈一新看到好的经验就发上去，并且表示，“他们一看我发的，肯定都读，因为这是书记推荐的”。有时别人也会发自己的亮点工作到群里，碰见感兴趣的，陈一新会给评语，经常到十一点半还在微信群里点评。

同时定了三条“军规”：讲政治，讲大局；不能发涉密资料；不能对群主进行表扬。

而王永康在西安的一大创新是推动开办全新舆论监督节目《每日聚焦》。他2016年12月9日上任，新节目12月23日即亮相。

这也算是一个“浙江经验”，浙江卫视成功开办了《今日聚焦》。

△王永康走进《每日聚焦》演播厅

不仅推动开办，他还在西安市全市领导干部大会上临时要求播放这档栏目的报道，把群众的真实遭遇、记者的暗访镜头和网友的犀利评论直接展示给在场的干部，可以想象得到与之有关的工商局局长、区长有多紧张尴尬。

施政

一年的时间中，两人都做了不少事。

陈一新比较有特色的就是成立“虚拟局”。在他上任后的8个月中，先后成立了三个“局”，分别是“招才局”、“第二信访局”和“科技成果转化局”，三个都是“虚拟机构，实体运作”，也就是没有新增的编制人员，但是工作必须进行。

这其中体现的是陈一新对人才的重视。三个局中第一个设立的是“招才局”，当时由武汉市委常委、组织部长杨汉军兼任。不幸的是，杨汉军于8月9日晚因突发心脏病抢救无效，因公牺牲。而在4月招才局刚成立的时候，因“招财顾问”、泰康集团董事长陈东升临时改变行程，搭乘凌晨航班到武汉，杨汉军曾亲自接机。陈东升曾表示，走南闯北几十年，第一次看到市委组织部长、市人社局局长在机场迎接，表示举一万只手支持武汉的人才工作。

而王永康则有一个“捡烟头书记”的美称。他在西安履新半个月后，开始第一次捡烟头，2016年12月24日下午16：30至晚上19：45，王永康暗访西安城墙景区环境卫生清洁工作，用时3个多小时绕城墙步行一圈，亲自捡拾起27个烟头；元旦当天中午，王永康在大唐芙蓉园步行一小时，还捡了9个烟头；1月9日上午，在出席完西安市扩大有效投资重大项目集中开工仪式后，参加省里会议前，王永康步行检查市容环境卫生。他从人民大厦南门经皇城东路、西五路、皇城西路、西新街绕省政府办公区，新城广场用时55分钟，共捡烟头56个。

当然，捡烟头只是表象，深意在投资环境。在民营经济发达的浙江工作过的王永康深刻了解越来越多的企业不仅看重一地基础设施等硬环境，更注重政府服务、生态等软环境。希望以“烟头”破题，提升西安的投资环境。

责任编辑：张玉