冯巩的新同事成批上岗 这位民主党派主席三连任

来源：政知见微信公众号

原标题：一个月内，冯巩的新同事成批上岗

12月24日，民革中央全国代表大会闭幕。这也是最后一个完成换届的民主党派。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，最先掀开换届大幕的是农工民主党，11月27日，农工民主党十六大在京开幕。从那时候到昨天（12月24日），所有民主党派在不到一个月时间内完成换届。

这样的换届，五年一次。换届也折射出变化和新局。

又一位“三连任”

本次换届后，8个民主党派中央主席只有3位主席连任：农工民主党的陈竺、致公党中央的万钢和民革中央的万鄂湘。

连任的主席中，致公党中央主席万钢是第三次当选主席，属于进入新世纪后不多见的“三连任”。

之所以称为“不多见”，是因为在2002年，各民主党派修改了章程，确定了“每届5年，一般两届，特殊情况三届”的“任期制”规定。

类似的情况还有刚刚卸任九三学社中央主席的韩启德和台湾民主自治同盟中央主席林文漪。韩启德从2002年至今年换届前，一直担任九三学社中央主席，林文漪则是在2005年12月，张克辉在台盟七届四中全会上辞去台盟中央主席职务后，当选为新主席，严格说，她担任了“两届半”的台盟中央主席。

除了前面提到的3位，另外5个党派全都是新主席上任。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，每位新主席的个人特点都十分显著。比如中国民主同盟（以下简称民盟）中央主席丁仲礼和九三学社中央主席武维华都是中科院院士；丁仲礼还是民盟中央主席中连续第四位大学校长；中国民主建国会（以下简称民建）主席郝明金曾担任了将近10年的监察部副部长。

台盟中央主席苏辉“女承父业”，她的父亲蔡啸曾于1979年当选台盟中央第二任主席，苏辉是第十届主席。

8位主席，除了台盟中央的主席苏辉是女性，另外7人都是男性。8人平均年龄61.25岁。其中年龄最大的是万钢，已年满65，最小的是新上任的中国民主促进会中央主席蔡达峰，57岁。

换届中的“惯例”

在整个换届过程中有很多“惯例”。其中最显著的新惯例是中共中央政治局常委到会祝贺。

事实上在2007年以前，也就是党的十七大之前，各民主党派换届时到会祝贺的一般是中央政治局委员，十七大后才“升级”为常委。彼时除了时任总书记胡锦涛以外，当时中共中央政治局的另外8名常委分别参加一个民主党派开幕会，代表中共中央致贺词。

从今年换届的情况看，8个民主党派的开幕会共有5位常委参加。栗战书参加了农工党和民盟的全国代表大会，汪洋出席了民进和民建的开幕会，王沪宁去了致公党和民革，赵乐际和韩正各参加了一个，分别是九三学社和台盟的全国代表大会开幕会。李克强虽然没出现在民主党派的换届大会，但今年11月中国工商联的全国代表会上，代表中共中央、国务院致贺辞的是他。

而2012年的那次民主党派换届，除了习近平，中共中央安排了6名常委分赴8个民主党派祝贺。其中张德江和俞正声分别去了两个民主党派。

民主党派换届中，还有一些副国级领导人出席开幕会。其中尤权作为中央书记处书记、中央统战部部长，8个民主党派换届都要到场。另外的出席人员一般包括国务院、全国人大、全国政协的相关领导人，以及党派内已经卸任的原主席或副主席。

还有一些小细节上的“惯例”。

比如在开幕会上，兄弟党派之间，也会互相致辞祝贺，这也是进入新世纪后才有的程序。比如今年，民建中央开幕会是农工党中央主席陈竺代表各民主党派中央和全国工商联到场致贺词，民盟开幕会是时任民建中央主席的陈昌智到场祝贺等等。再比如闭幕会上，各党派一般都会给离任的同志专门宣读一封致敬信。

在中央社会主义学院教授李金河看来，民主党派换届不仅是权力交接，更是政治交接。他告诉政知见（微信ID：bqzhengzhiju），“政治交接”最早是1997年提出来的。时值民主党派“大换代”，所有在1949年前参加民主党派的老一代领导人即将整体退出政治舞台，新一代领导人如何继承和发扬老一辈与中国共产党在革命、建设和改革实践中形成的团结合作的优良传统，并在新的时代中不断发扬光大。主要体现“三个不变”，即民主党派发展方向不变、自身特色不变、优势不变。

“椅子”和“帽子”

1989年，中央就已经明确了政治协商的五个方面，并在2005年5号文件中把政治协商分为 “党际协商”和“人民政协协商”两个范畴。

发展至今，“党际协商”模式基本固定下来。比如第一种协商就是中共主要领导人和民主党派领导人直接面对面的协商。目前，有总书记参加的一年四次，包括迎春座谈会，两会前一次，年中、年尾各一次。总理参加的一次，分管统战的中央政治局常委两次，还有中央统战部召集的会议。另外还包括小范围的谈心活动、专题协商、情况通报和书面协商。

对于参政议政职能，首先是“参政”。“没有椅子、没有帽子，不能称之为参政”。李金河所说的“椅子”和“帽子”是指民主党派成员在国家和地方各级人大、政府、司法机关和政协机关担任的职务以及各级人大代表和政协委员。

本次换届后，副主席最多的是民盟中央，共13人，副主席最少的是台盟，共6人。

名单根据新华社报道整理

副主席里也有一些大家熟悉的面孔，如12月24日当选民革中央副主席的冯巩。

从宽泛意义来看，这一个月内产生的民主党派中央领导层，都与冯巩是同事。

目前这样的制度安排，给冯巩和民主党派同事们很大参政方面空间。有民主党派领导人陪同中共高层调研，也有陪同中央领导参加外事活动，或作为国家主席特使，参与外交活动等。

据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）不完全统计，2013年以来，至少有7位民主党派中央领导人曾担任过习近平主席特使。最近的一次在今年8月，习近平主席特使、全国政协副主席刘晓峰，赴卢旺达首都基加利出席了总统卡加梅的就职仪式。刘晓峰当时还担任农工党中央常务副主席。

到中央的“直通车”

在中央给各个党派的贺信中，都会提到一些过去5年中党派的履职“成果”。比如农工党中央提出全面放开二孩政策，民盟中央提出加强西北旱区农牧业可持续综合开发，民建中央围绕防范系统性金融风险进行深入调研等等。

在不少已经执行的政策中，都有民主党派的努力。

作为普遍被认为的精英群体、知识分子群体，在李金河看来，民主党派的履职水平比较高。他举例，在政协提案中，一般“一号提案”都是党派提案。这意味着民主党派总能精准地捕捉到社会经济发展中的热点，有预见性地调研并提出意见。“这得益于党派是一个群体，是一个组织，考虑的问题更深，研究的问题更透，看问题也更准，这是党派的特点”，李金河表示。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）查阅了十二届政协五年来的“一号提案”，其中三个为民主党派提案。

而民主党派履职的成果也不会被“浪费”，有多种渠道可以作用到中央决策。李金河介绍，在党和国家领导人听取民主党派意见建议的时候，中央委托有关部门听取民主党派意见建议的时候，党派都可以直接提出意见，这种方式最直接。另外，民主党派方面如果认为事情十分有必要、十分紧急，可以根据形势任务的需要，用书面的形式直接递到中共最高层。

在2015年中央发布的《中国共产党统一战线工作条例（试行）》（下称《条例》）中，对于民主党派基本职能的表述已经非常清楚：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

比如民主监督，李金河认为有几个做得比较好的实例：

一是2009年台盟中央向中共中央提出《建立党政干部、国企厂长经理其直系亲属出国留学定居申报备案制度的建议》；

二是九三学社中央和民盟中央依据我国社会收入分配差距不断拉大的情况，提出对社会公平分配问题的建议；

三是2012年3月九三学社中央向全国政协提交“关于遏制公款吃喝的建议”提案；

四是农工党中央《加强大气污染防治长期科学研究》的建议；

还有民建湖北会员叶青，呼吁公车改革十年，锲而不舍，最终被中央采纳。

在未来五年，有关民主监督的“规范”值得期待。

“对于民主党派提出的监督意见，相关部门该回应的回应，该落实的落实，这样党派才能更好地履行民主监督的职责。”李金河表示。

责任编辑：桂强