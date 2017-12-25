海外安全隐患增多 年底时华侨华人在外要小心

中国侨网12月24日电 题：“中国人有钱，抢他们！”年底了，华人在外要小心！

圣诞、元旦双节将至

海外安全隐患增多

有哪些是需要特别注意的呢？

小侨友情提醒

可一定要收藏好了！

抢劫、偷盗、扒窃

华人又被抢！

11月25日凌晨，美国加州罗斯密市，一名华裔男子深夜回家被一名蒙面歹徒拦截在家门口，劫匪用枪威胁男子把家里的钱全部交出来。

同时还强迫一位撞见抢劫的女子交出现金。劫匪得手后，试图将两人锁在车内，男子侥幸逃脱，但劫匪并未抓获。

中国旅行团被抢！

11月3日20时20分左右，40多名中国游客乘坐大巴抵达巴黎南郊约10公里的弗雷纳镇的基里亚德酒店。

由于酒店门前没有停车位，大客车停在附近30米外的超市停车场。当游客们提着大包小包向酒店走时，遭到伏击。

中资企业被抢！

11月19日上午，一家位于赞比亚铜带省恩多拉市的中资企业遭到劫匪抢劫。五名劫匪持枪械闯入工厂，抢走大量现金并杀害一名中国同胞。

这家中资企业是一家编织袋生产工厂，19日早晨，几名劫匪戴有头套，并携带AK47、砍刀等作案工具闯入该工厂，将厂内员工全数控制。

而后挟持了该工厂老板，逼问其现金藏在何处，将其手中现金全部抢走。随后向其开枪，劫匪拿到现金后开车逃走。该工厂老板流血过多，不治身亡。

一言不合就殴打！

近日，澳大利亚首都堪培拉发生多起中国留学生被威胁和殴打事件。11月23日，两名中国高中留学生在堪培拉沃登区被当地青少年围攻殴打，还被骂“滚回中国”，导致其中一名男生眉骨开裂，一只眼睛暂时失明。随后几天，又有多名中国留学生被围堵。

截图来源：央视华人世界

随着圣诞和元旦的临近，针对华侨华人的犯罪开始增加。中国驻美国、法国、加拿大、西班牙、意大利、阿根廷等国家大使馆都曾提醒所在地的华侨华人提高安全防范意识，做好安全风险预案等。

Tips

避免被抢，学会财不外露

1。随身携带少量现金，银行卡等尽量不要放在一起，不要一次性买/提许多东西。

2。路遇搭讪，表示友好礼貌即可，不随意攀谈，不跟随陌生人走，不随意与人合影。

3。若不幸遭遇抢劫、偷窃，将人身安全放在首位，记住嫌犯特征，及时将案件上报给驻当地大使馆与当地警方。

4。增加报警装置。音响警报器和闪灯警报器能有效阻止入室抢劫案件。

恐怖袭击

近日，ISIS猖狂地发布了新一轮“恐怖威胁海报”，警告将对美国展开袭击。而这一次威胁中被“点名恐袭”的美国城市，除了纽约，还有加州和华盛顿。

稍早前，ISIS曾威胁将于圣诞节期间袭击纽约、伦敦、巴黎、罗马及梵蒂冈，引起大面积恐慌。

如果真的不幸遇到恐怖袭击怎么办？看看小侨为您总结的：

自己人骗自己人！

在圣诞、新年临近之际，骗子们也开始蠢蠢欲动了。可恨的还是华人骗华人！

据新西兰天维网报道，近期有一个诈骗团伙在新西兰奥克兰中区活动，行骗者和受害人均为华人，已出现至少5起案子。

骗子冒充神医的“孙女”，告诉当地华人刘奶奶她的小儿子今年要遭车祸，而且会受重伤，要刘奶奶回家去把家里所有的现金和珠宝都拿来，让神医做一场法事来祈福求平安。

刘奶奶照做，在作法的过程当中，骗子要求刘奶奶背过身去，所谓“天机不可泄露”。这时，刘奶奶的财物已经被这骗子掉了包。

祈福结束后，骗子还嘱咐她要直接回家，一个月之内不能打开这个包包，也不能把“祈福”这件事情告诉任何人，不然就不灵了。

小侨提醒

要时刻保持警惕

任何找你要现金、银行卡密码的

一定是骗子

一定不要给

大家也要互相提醒周围的家人朋友，提高警惕

领事提醒

以下是中国领事保护的建议：

1。若长期在国外停留，建议在中国驻当地使领馆进行公民登记。

2。在住处不要给陌生人开门，不要让小孩告诉陌生人父母不在家。

3。出门时尽量不要随身携带贵重物品或大量现金，也不要在居住地存放大量现金。

4。不要在私车的明处摆放贵重物品，如车胎被扎，修车时务必要先锁好车门。

5。不要将文件、钱包、护照等重要物品放在易被利器划开的塑料袋中。

6。不要在黑暗处招呼出租车，不要轻易让陌生人搭乘您的车。

7。在公共场合要表现平静，不要大声说话，避免突出自己，不要在公共场所参与他人的争吵。

8。不要在街上乱捡东西，以防被敲诈，不要在黑市上换汇。

9。如警察检查您的护照等证件，应先请他出示证件，记下他的警牌号、警车号；交罚款时不要当街交给警察，而要凭罚款单交到银行等指定地点。

10。发生被抢、被盗、被骗或被打事件，应立即向当地警方报案，并要求其出具报警证明。

11。留意当地报纸、电视等媒体信息，了解当地政治、经济、社会形势，入乡随俗。

12。熟记当地火、警、急救等应急电话。

13。通过电话或电子邮件等与家人或朋友保持正常联络，以免亲友担忧。

面对领事提醒，有的人真是置若罔闻！

不久前发生的巴厘岛中国公民大规模撤离事件，相信大家都有所耳闻。

印尼巴厘岛阿贡火山自11月21日首次喷发，受此影响，巴厘岛伍拉莱国际机场自11月27日7时15分起临时关闭，400多趟航班取消，近6万旅客受影响，其中1万多中国游客。

不过可别忘了，早在9月27日外交部就一直在提醒中国游客：

别去巴厘岛！

可以看到图中，多次紧急提醒，从9月一直到11月都在不间断发布相关信息。

但这期间，不少游客选择了不听提醒，继续前往巴厘岛旅行。大概是觉得，反正我就待几天，这倒霉事轮不到我？

中国外交部和驻外使领馆详细列举了每个国家的具体安全情势，包括存在哪些安全风险，应注意哪些事项，以及哪些地区应谨慎或暂勿前往。

今后在国外遇到任何紧急问题，除拨打领保热线电话12308之外，还可以通过12308微信版及小程序求助！

（来源：中国侨网官方微信，作者：周乾宪，ID：qiaowangzhongguo）

责任编辑：刘德宾 SN222