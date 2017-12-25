今年这省已有11位省管干部被查处 8人被开除党籍

原标题：震惊！今年这个地方已有11位省管干部被查处……

12月24日，安徽省纪委驻原省卫生厅纪检组组长、党组成员吴敦武接受组织审查。据悉，吴敦武在2013年8月退休，自2012年3月至今曾任安徽省输血协会会长。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）梳理发现：今年以来，安徽省已有11位省管干部被调查和处分。其中，接受组织调查的有7人，受到处分的有8人（含今年被查的其中4人）。

吴敦武

安徽省原输血协会会长被查

12月24日，中央纪委官网转发了安徽省纪委的消息。消息称，安徽省纪委驻原省卫生厅纪检组组长、党组成员吴敦武涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。据悉，吴敦武于2013年退休，曾任安徽省输血协会会长的职务。

公开资料显示：吴敦武，男，汉族，1953年8月生，安徽省庐江县人，大学文化，1972年3月参加工作，1985年2月入党。1972年3月至1981年3月，曾在安徽省冶金地质局808地质队、合肥钢铁公司机修厂当工人。

1981年3月至1990年10月，吴敦武历任安徽省冶金技校办事员、办公室副主任、主任等职务；1990年10月至2008年5月，吴敦武历任省纪委监察厅主任科员、副处级调研员、副处级纪检监察员、室副主任、副厅级纪检员等职。

2008年5月至2013年8月，吴敦武开始担任安徽省纪委驻原省卫生厅纪检组组长、党组成员一职，直到2013年8月退休。此外，大白新闻还注意到，2012年3月至今，吴敦武还曾担任省输血协会会长一职，直至此次被查。

12月25日，大白新闻梳理发现：今年以来，安徽省已有11位省管干部被调查和处分。其中，接受组织调查的有7人，受到处分的有8人（含今年被查的其中4人）。

被查的落马官员已经有7人

大白新闻梳理发现，2017年11月13日，安徽省徽商集团有限公司原党委书记、原董事长许家贵和安徽省徽商集团有限公司原党委副书记、原纪委书记张皓，均因涉嫌严重违纪，接受组织审查。

公开资料显示：许家贵，1982年1月参加工作，1974年12月加入中国共产党。曾任安徽国际经济技术合作公司总经理助理、副总经理，亳州市副市长，亳州市委常委、副市长，安徽省徽商集团有限公司党委书记、董事长等职，2014年10月退休。

张皓，江苏省武进县人。历任安徽省委综合协调处助理调研员、省委政研室综合协调处副处长、省委办公厅综合协调处调研员，省徽商集团有限公司总经理助理、副总经理，省徽商集团有限公司党委副书记、董事，省徽商集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事等职。

今年7月25日，安徽省纪委发布消息：安徽省铜陵市人大常委会原副主任崔玉奇、王毅军涉嫌严重违纪，目前正在接受组织审查。资料显示，崔玉奇，曾任铜陵市政府副市长，铜陵经济技术开发区管委会主任、党工委书记等职。

王毅军，曾是铜陵市经贸委副主任、党委委员。2001年12月开始，曾任铜陵市政府副秘书长，兼市企业改革办主任、市重点工程协调办主任，铜陵县委副书记、代县长、县长，铜陵市发改委主任、党组书记，铜陵市铜陵经济技术开发区管委会主任等职。

今年4月19日，安徽省质量技术监督局原党组书记、局长朱琳接受审查。其曾任合肥市政府驻北京联络处副主任、主任，省政府驻北京办事处副主任、主任，省政府副秘书长、分党组书记等职。今年3月20日，安徽出版集团原党委书记、董事长王亚非也接受组织审查。

有8位落马官员被开除党籍

今年11月24日，安徽省纪委发布了安徽合肥巢湖经开区管委会原党工委书记王爱华等3人被“双开”的消息。文章称，安徽省合肥巢湖经济开发区管委会原党工委书记、主任王爱华严重违纪被开除党籍和公职。

经查，王爱华违规占用改建公房归个人使用；严重违反组织纪律，不如实申报个人房产；严重违反廉洁纪律，收受礼品礼金，违规从事营利活动，利用职权和职务影响为亲属的经营活动谋取利益，违反财经纪律；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物。

王爱华身为党员领导干部，理想信念丧失，毫无党性观念和纪律意识，对党不忠诚、不老实，充当“两面人”，把人民赋予的权力当成家族谋取私利的工具，一人当官、全家发财，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪。

安徽省铜陵市人大常委会原党组副书记、副主任崔玉奇也因严重违纪被开除党籍和公职。通报称，崔玉奇身为党员领导干部，理想信念丧失，法纪意识淡漠，对党不忠诚、不老实，政商关系“亲清不分”，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪。

此外，同日被“双开”的还有安徽省铜陵市人大常委会原党组成员、副主任王毅军。通报称，王毅军身为党员领导干部，理想信念丧失，无视党纪国法，行为底线全面失守，特别是被提拔到重要经济工作领导岗位后，大搞权钱交易、利益交换，给国家财产造成重大损失。

今年9月27日，安徽交通控股集团公司原党委书记周仁强被开除党籍。通报称其身为党员领导干部和省属重点国有企业负责人，理想信念丧失，宗旨意识淡漠，私利贪欲膨胀，用权偏私任性，给国家利益造成重大损失。

今年8月14日，安徽省质监局原党组书记、局长朱琳被开除党籍和公职，安徽出版集团原党委书记、董事长王亚非被开除党籍、取消退休待遇。

通报称，朱琳身为党员领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡漠，对党不忠诚、不老实，全面破纪，政商关系“亲清不分”，肆意权钱交易，涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，严重损害了党的利益和形象，破坏了所在单位政治生态。

王亚非身为党员领导干部，理想信念丧失，集政治上蜕变、经济上贪婪、生活上腐化于一身，把江湖义气带到组织生活，搞“小圈子”和“一言堂”，借公权谋私利，严重损害了党的形象，破坏了所在单位的政治生态。

今年7月20日，安徽省政府原秘书长杨敬农严重违纪被开除党籍。杨敬农身为党员领导干部，毫无理想信念，对党不忠诚、不老实，长期充当“两面人”，政商关系“亲清不分”，既想当官、又想发财，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪。

今年1月23日，安徽省阜阳市原副市长梁栋严重违纪被开除党籍。通报称，梁栋不按规定报告个人有关事项，在干部选拔使用中违反规定为他人谋取利益并收受财物，用人失察，严重违反组织纪律。[资料来源：中央纪委、安徽省纪委、安徽省政府官网等]

责任编辑：张玉