重庆首例环境公益诉讼:检察机关全程监督污染治理

原标题：重庆首例环境公益诉讼 检察机关全程监督水库污染治理

12月22日，在重庆市检察机关等部门的联合监督下，重庆巫山县环境监测站的工作人员，对千丈岩水库的水质进行了检测。这是重庆市第一例环境公益诉讼案件，当地检察机关全程支持和监督了水库污染的诉讼和治理。

水库污染引发重庆首例环境公益诉讼

千丈岩水库位于巫山县、奉节县和湖北省建始县交界地带，2014年8月13日，湖北省建始县某公司违规处理尾矿废水，造成重庆巫山县千丈岩水库水质受污染，周边群众饮水受影响。

巫山县红椿土家族乡红椿村村民 任泽涛：当时在污染的情况下，水是不能吃的，颜色是相当浑，带一种绿色，带一种臭味。

由于当时检察机关还不能作为公益诉讼主体，在重庆市检察院二分院支持下，重庆绿色志愿者联合会向万州区法院提起公益诉讼，请求判令被告停止侵害、恢复生态并向公众道歉。2015年10月，当地法院对该公司作出一审判决该矿业公司立即停止侵害，对相关污染区域进行生态修复。此后，该公司不服提起上诉。2016年11月，二审法院维持原判。

重庆市人民检察院第二分院民事行政检察处处长 刘红艳：本案终审判决生效后，被告制定了修复方案，进行了生态修复，并对判决的其它内容已经执行完毕。

千丈岩水库水质达到饮用水标准

12月22日，在重庆市人民检察院第二分院、巫山县人民检察院等相关部门代表的现场监督下，巫山县环境监测站的工作人员对千丈岩水库的水质进行了检测。

巫山县环境监测站监测员 张琼：溶解氧一般地表水，它的浓度在5（mg/L）以上，PH值在6到9，都算正常符合规范，以我们以往检测的结果来看，千丈岩（水库）水质，符合地表水环境质量标准的三类标准，是可以饮用的。

责任编辑：初晓慧