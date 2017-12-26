河北明年1月1日起将开征环保税 已建纳税人清册

原标题：明年1月1日起河北将开征环保税 准备工作已就绪

图为“河北省环境保护税开征准备工作”新闻发布会。王红 摄

人民网石家庄12月25日电（王红）2016年12月25日，第十二届全国人大常委会第25次会议审议通过了《中华人民共和国环境保护税法》，并决定自2018年1月1日起正式施行。此后，环境税改革工作被河北省列入重点改革事项。从河北省政府新闻办12月25日召开的“河北省环境保护税开征准备工作”新闻发布会上获悉，经过一年来的探索和努力，目前，河北省环境保护税开征准备工作已基本就绪。

为确保环保税顺利开征，河北省组织了418个核查组，对河北省环保厅移交给河北省地税局的纳税人电子数据信息采取“逐户跟踪，逐项采集”的方法，逐户核查排污单位基本情况、污染源、排放口、核算方法等涉税信息，并填报涉税信息采集表，最后经地税部门、环保部门、纳税人三方签章确认，建立了纳税人清册和税源数据库。目前，全省完成纳税人信息识别总计2.1万户，建立纳税人税源底册1.5万户，为环保税税源信息采集打下坚实基础。

河北省地税局党组成员、总经济师朱清郁说：“环保税开征后，纳税人需要自行申报计算。为帮助纳税人顺利完成申报，河北省地税局将在首个征期前（3月底前），组织对纳税人开展分类辅导和重点辅导，其中包括纳税人污染物排放量、当量、税额的计算和纳税申报表填报，以及模拟系统申报；首个征期（4月1日至15日），将通过在办税服务厅设置联合咨询岗等方式，现场对纳税人进行辅导，确保所有纳税人懂政策、能计算、会申报。”

责任编辑：初晓慧