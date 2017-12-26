好多国企微博上各种送东西 旨在纪念毛泽东诞辰

原标题：好多国企今天都疯了！！！
在微博上各种送东西：送手机、家电和汽车，还有人送桥、送挖泥船、送坦克、送航母！
今天，好多国企、民企都疯了！
他们在微博上各种送东西。
手机⬇️
电视⬇️
家电⬇️
电竞神器⬇️
居然。。。。。。
还有汽车！
如此大张旗鼓，都因为今天是⬇️
中国制造日！
中国制造日旨在纪念毛泽东同志这位中国制造业的缔造者。
短短半世纪之前，面对那个一穷二白、百废待兴的国家，毛主席明确指出改变经济贫穷落后，被动挨打局面的唯一道路就是实现国家工业化。在他的指引下，几代中国人通过孜孜不倦的努力，在短短几十年间，从旧中国遗留下的废墟上，逐步建立起一套独立完整的工业体系和国民经济体系，为中国社会主义现代化的伟大事业奠定了物质基础，为中国共产党人继续推进社会主义事业坚固了依托的阵地。
时至今日，“中国制造”虽然仍有不小的提升空间，但“享誉中外”却也是不争的事实。早已成为现象级符号的“Made in China”，不仅支撑起了地球村众多村民日常的“衣食住行”，还为世界最前沿的发展贡献着不可忽视的力量。
又一年伟人诞辰日，@共青团中央 和@国资小新 、@工信微报 、国防科工局 再次开启“中国制造日”，共祝毛爷爷生快、新时代国强⬇️
活动开始后，除了上述的企业，众多国企蓝 V及微博大V也纷纷转发，前来送“东西”。
@洛天依 送了一首歌⬇️
@中国铁建 送了一座桥⬇️
@中船重工 也不能落后，它让小新帮忙发送贺电，并送了它⬇️
看到这张图后，@中国航天科工 也秀出了自己的礼物⬇️
“全球包邮，使命必达”，机智的@环环 顿时心领神会⬇️
@中国航天科工 的好朋友@中国航天科技 出马了⬇️
紧接着，@中国电科发话了⬇️
@中国交建 也不甘示弱⬇️
著名的“石油三兄弟”来凑了个热闹⬇️
此时此刻，中国建筑和兵工之声自然不会缺席⬇️
今天
这些国企所送的这一切
在半个多世纪前
我们恐怕连想都不敢想
面对那个一穷二白
百废待兴的国家
毛主席曾说：现在我们能造什么？
能造桌子椅子，能造茶碗茶壶
……
一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造
……
而现在
除了汽车、飞机、坦克、拖拉机
大桥、航母、“全球包邮快递”
风云卫星、雷达、跨海大桥、自动化码头
“天鲲号”挖泥船，南海可燃冰、港珠澳大桥
中国兵器
。。。。。。
这些存在于我们身边的东西
无不刻着“中国制造”的烙印
从这些中国制造里
我们不仅看到了这个国家的崛起盛景
看到了这个民族的自强自信
更看到了中国梦得以实现的强大力量
“百年后，中国可好？”
“山河犹在，国泰民安。”
今日盛世，如您所愿！
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