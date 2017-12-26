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好多国企微博上各种送东西 旨在纪念毛泽东诞辰

好多国企微博上各种送东西 旨在纪念毛泽东诞辰
2017年12月26日 21:26 环球网
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　　原标题：好多国企今天都疯了！！！

　　在微博上各种送东西：送手机、家电和汽车，还有人送桥、送挖泥船、送坦克、送航母！

　　今天，好多国企、民企都疯了！

　　他们在微博上各种送东西。

　　手机⬇️

　　电视⬇️

　　家电⬇️

　　电竞神器⬇️

　　居然。。。。。。

　　还有汽车！

　　如此大张旗鼓，都因为今天是⬇️

　　中国制造日！

　　中国制造日旨在纪念毛泽东同志这位中国制造业的缔造者。

　　短短半世纪之前，面对那个一穷二白、百废待兴的国家，毛主席明确指出改变经济贫穷落后，被动挨打局面的唯一道路就是实现国家工业化。在他的指引下，几代中国人通过孜孜不倦的努力，在短短几十年间，从旧中国遗留下的废墟上，逐步建立起一套独立完整的工业体系和国民经济体系，为中国社会主义现代化的伟大事业奠定了物质基础，为中国共产党人继续推进社会主义事业坚固了依托的阵地。 

　　时至今日，“中国制造”虽然仍有不小的提升空间，但“享誉中外”却也是不争的事实。早已成为现象级符号的“Made in China”，不仅支撑起了地球村众多村民日常的“衣食住行”，还为世界最前沿的发展贡献着不可忽视的力量。 

　　又一年伟人诞辰日，@共青团中央 和@国资小新 、@工信微报 、国防科工局 再次开启“中国制造日”，共祝毛爷爷生快、新时代国强⬇️

　　活动开始后，除了上述的企业，众多国企蓝 V及微博大V也纷纷转发，前来送“东西”。

　　@洛天依 送了一首歌⬇️

　　@中国铁建 送了一座桥⬇️

　　@中船重工 也不能落后，它让小新帮忙发送贺电，并送了它⬇️

　　看到这张图后，@中国航天科工 也秀出了自己的礼物⬇️

　　“全球包邮，使命必达”，机智的@环环 顿时心领神会⬇️

　　@中国航天科工 的好朋友@中国航天科技 出马了⬇️

　　紧接着，@中国电科发话了⬇️

　　@中国交建 也不甘示弱⬇️

　　著名的“石油三兄弟”来凑了个热闹⬇️

　　此时此刻，中国建筑和兵工之声自然不会缺席⬇️

　　今天

　　这些国企所送的这一切

　　在半个多世纪前

　　我们恐怕连想都不敢想

　　面对那个一穷二白

　　百废待兴的国家

　　毛主席曾说：现在我们能造什么？

　　能造桌子椅子，能造茶碗茶壶

　　……

　　一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造

　　……

　　而现在

　　除了汽车、飞机、坦克、拖拉机

　　大桥、航母、“全球包邮快递”

　　风云卫星、雷达、跨海大桥、自动化码头

　　“天鲲号”挖泥船，南海可燃冰、港珠澳大桥

　　中国兵器

　　。。。。。。

　　这些存在于我们身边的东西

　　无不刻着“中国制造”的烙印

　　从这些中国制造里

　　我们不仅看到了这个国家的崛起盛景

　　看到了这个民族的自强自信

　　更看到了中国梦得以实现的强大力量

　　“百年后，中国可好？”

　　“山河犹在，国泰民安。”

　　今日盛世，如您所愿！

责任编辑：刘光博

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