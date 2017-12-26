山西干部任职公示:朔州代市长陈振亮拟任市委书记

原标题：朔州代市长陈振亮拟任市委书记，大同临汾长治市长候选人公示

中共山西省委组织部公示（12月26日）

现对省委研究拟任职干部予以公示。

陈振亮，现任朔州市委副书记、代市长，拟任市委书记。1963年8月生，山西寿阳人，在职研究生学历，1984年6月加入中国共产党，1983年8月参加工作。曾任省委组织部办公室主任、干部教育处处长，省委人才办主任（副厅级），运城市委常委、组织部部长，运城市委副书记、市长，2017年5月任现职。

高键，现任大同市委副书记，拟提名为市长候选人。1969年10月生，山西稷山人，大学学历，1991年1月加入中国共产党，1992年10月参加工作。曾任山西师范大学团委书记，临汾市团委书记，团省委副书记，太原市委常委、秘书长，省委统战部副部长、省宗教局局长，2016年7月任现职。

雷健坤，女，现任临汾市委副书记，拟提名为市长候选人。1971年12月生，山西大同人，研究生学历，1992年12月加入中国共产党，1999年7月参加工作。曾任中央党校哲学部副教授，省纪委副秘书长（挂职），团省委副书记，朔州市副市长，朔州市委常委、副市长，2016年7月任现职。

杨勤荣，现任长治市委副书记，拟提名为市长候选人。1965年7月生，山西新绛人，大学学历，1991年6月加入中国共产党，1984年7月参加工作。曾任河津市长、市委书记，大同市南郊区委书记，大同市副市长，大同市委常委、副市长，晋城市委常委、副市长，2017年11月任现职。

常书铭，现任吕梁市委常委、离石区委书记，拟任省水利厅厅长、党组书记。1973年3月生，山西泽州人，在职研究生学历，1992年6月加入中国共产党，1992年8月参加工作。曾任高平市委常委、宣传部部长，省水利厅副厅长，2015年3月任现职。

赵晓春，现任省体育局副局长，拟任省体育局局长、党组书记。1967年3月生，山西阳高人，中央党校研究生学历，1991年9月加入中国共产党，1988年8月参加工作。曾任省体育局竞技体育处处长、举重摔跤柔道运动管理中心主任，山西体育职业学院党委书记，2016年5月任现职。

张晓东，现任省统计局副局长，拟任省统计局局长、党组书记。1968年4月生，山西翼城人，大学学历，1998年2月加入中国共产党，1990年10月参加工作。曾任省统计局国民经济综合处处长、调查监测中心主任，2014年6月任现职。

薛军正，现任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司副总经理，拟任省安全生产监督管理局局长、党组书记。1968年11月生，山西临汾人，大学学历，2005年11月加入中国共产党，1993年8月参加工作。曾任晋煤集团寺河矿常务副矿长、矿长，2013年3月任现职。

王云龙，现任省委统战部副部长，拟任省粮食局局长、党组书记。1964年5月生，山西临猗人，大学学历，1994年6月加入中国共产党，1984年8月参加工作。曾任省纪委驻省农业厅纪检组副组长兼监察室主任，省农业厅农村工作处处长，省人社厅副厅长，忻州市委常委、组织部部长，2016年7月任现职。

李云涛，现任省政府法制办副主任，拟任省政府法制办主任。1963年7月生，山西晋城人，中央党校研究生学历，1991年12月加入中国共产党，1985年8月参加工作。曾任省政府法制办行政复议处处长、综合处处长、行政复议应诉处处长，2013年6月任现职。

郑红，女，现任朔州市委副书记，拟任省红十字会党组书记、常务副会长（正厅长级）。1965年1月生，山西临汾人，中央党校研究生学历，1989年6月加入中国共产党，1988年8月参加工作。曾任省妇联老干部处处长、组织部部长，省妇联副主席，2013年4月任现职。

梁敬华，现任省政府办公厅副主任，拟任省政府发展研究中心（省政府研究室）主任、党组书记。1967年11月生，山西广灵人，中央党校研究生学历，1986年10月加入中国共产党，1987年7月参加工作。曾任省商务厅政策研究室主任、市场发展处处长、外国投资管理处处长，朔州经济技术开发区管委会主任，省政府研究室副主任，2014年8月任现职。

刘本旺，现任民盟山西省委员会专职副主委（副厅长级），拟明确为正厅长级。1958年4月生，山西柳林人，中央党校研究生学历，1981年12月参加工作。曾任吕梁市政协副主席，民盟吕梁市委员会主委，2016年5月任现职。

高新文，现任民进山西省委员会专职副主委（副厅长级），拟明确为正厅长级。1959年10月生，山西太原人，省委党校大学学历，1982年3月参加工作。曾任民进山西省委员会秘书长，2007年5月任现职。

李新春，现任太原市委常委、组织部部长，拟任市委副书记。1970年9月生，山西怀仁人，在职研究生学历，1990年11月加入中国共产党，1993年7月参加工作。曾任省委组织部干部综合处处长，省考核办专职副主任，临汾市委常委、组织部部长，2017年2月任现职。

巩成，现任阳泉市委常委、秘书长，拟任市委副书记。1965年7月生，山西阳高人，大学学历，1987年5月加入中国共产党，1984年8月参加工作。曾任省委办公厅会务处处长，省接待办主任，2015年12月任现职。

郭卫东，现任省委统战部一处处长，拟任市委常委。1968年5月生，山西河津人，省委党校研究生学历，1995年5月加入中国共产党，1990年11月参加工作。曾任省委统战部新社会阶层工作处处长，2016年8月任现职。

张翔，现任省发改委利用外资和境外投资处处长，拟提名为副市长人选。1972年2月生，山西洪洞人，大学学历，2002年6月加入中国共产党，1993年7月参加工作。曾任省发改委发展规划处处长、办公室主任，2017年9月任现职。

曾涛，现任省司法厅计财装备工作管理处处长，拟任省司法厅副厅长。1974年7月生，山西大同人，大学学历，2003年12月加入中国共产党，1996年7月参加工作。曾任省司法厅司法鉴定管理局局长，2015年3月任现职。

郭贵堂，现任省交通运输厅审计处处长，拟任省交通运输厅总会计师。1966年12月生，山西五台人，大学学历，2000年12月加入中国共产党，1992年7月参加工作。曾任省交通厅会计核算中心主任，2009年12月任现职。

司新山，现任省财政厅人事教育处处长，拟任省地方税务局副局长。1963年1月生，山西屯留人，在职大学学历，1986年6月加入中国共产党，1982年8月参加工作。曾任省财政厅培训中心主任、信息网络中心主任，2011年10月任现职。

曹力民，现任省发改委工业经济处处长，拟任省统计局副局长。1963年4月生，山西阳高人，在职研究生学历，1986年9月加入中国共产党，1983年9月参加工作。曾任省发改委离退休人员管理处处长，省转型综改办产业转型处处长，2014年4月任现职。

李润，现任民革山西省委员会秘书长，拟明确为副厅长级。1966年4月生，山西天镇人，大学学历，1989年7月参加工作。曾任民革山西省委员会副秘书长兼办公室主任，2017年8月任现职。

白德恭，现任民建山西省委员会专职副主委，拟明确为副厅长级。1962年10月生，山西太谷人，在职大学学历，1982年2月参加工作。曾任省交通运输管理局副局长兼治超办主任，民建晋中市委员会主委，2017年8月任现职。

米效东，现任民进山西省委员会秘书长，拟明确为副厅长级。1970年11月生，山西交城人，大学学历，1993年7月参加工作。曾任民进山西省委员会社会服务部部长、参政议政部部长、副秘书长，2017年7月任现职。

杜宏瑞，现任农工党山西省委员会专职副主委、秘书长，拟明确为副厅长级。1971年8月生，山西长治人，省委党校研究生学历，1995年7月参加工作。曾任农工党山西省委员会组织部部长，2017年6月任现职。

马兢建，现任九三学社山西省委员会秘书长，拟明确为副厅长级。1963年11月生，北京市人，中央党校大学学历，1981年7月参加工作（参军）。曾任九三学社山西省委员会副秘书长兼办公室主任，2017年7月任现职。

韩侠，现任山西国际大厦总经理，拟任省政府驻上海办事处主任、党组书记。1961年2月生，山西祁县人，大学学历，1989年3月加入中国共产党，1983年7月参加工作。曾任省对外开放办公室副主任，2004年12月任现职。

张志先，现任阳泉市直机关工委书记，拟任县委书记。1968年6月生，山西平定人，中央党校研究生学历，1995年8月加入中国共产党，1990年8月参加工作。曾任平定县娘子关镇镇长、党委书记，平定县副县长，阳泉市委信息中心主任，2013年2月任现职。

公示时间从2017年12月27日至2018年1月3日。公示期间，可通过来信、来电等方式向省委组织部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面存在的问题。反映情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实、反馈有关情况，提倡反映人提供真实姓名和联系方式，我们将严格履行保密义务。

来信地址：太原市迎泽大街369号省委组织部干部监督处，邮编：030071

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中共山西省委组织部

2017年12月26日

来源：山西省委组织部官方网站三晋红E网

责任编辑：张玉