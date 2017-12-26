南都四问零分贝:两天筹款逾250万 诈捐还是创新？

原标题：两天筹款逾250万 诈捐还是创新？

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“同一天生日”网络募捐事件近日持续引发舆论热议，从刷爆朋友圈的“线上创意筹款活动”，沦为备受质疑的“营销公益”。作为两天内筹款逾255万元的“爆款”公益筹款产品，“同一天生日”面临舆论的追问。

12月25日，深圳市民政局通报称，已约谈深圳市爱佑未来慈善基金会秘书长，责令其立即停止“同一天生日”网络募捐活动，并要求提交募捐活动情况报告、与相关企业的合作协议及所有公开发布的文件资料。相关调查将继续进行。

12月24日，南都公益基金会微信公号发布公告称，“零分贝”精准扶贫平台官方网站“合作机构”一栏出现南都公益基金会Logo为未经授权擅自使用。另据云南镇雄县委宣传部工作人员回应，镇雄县委县政府确与“零分贝”一直合作，但他们对“同一天生日”活动并不了解。

追问一

捐的钱去哪了？

“同一天生日”网络募捐项目发起方之一爱佑未来慈善基金会官网的信息公开栏显示，截至2017年12月25日，该基金会共收到1.9万余笔捐款，捐款总额超过两亿元。其旗下“爱保新生———病患孤儿救助”、“爱佑天使———白血病儿童救助”、“爱佑童心———先心病儿童救助”等项目的捐赠数据明细均可查询，而近日的“爆款”募捐项目“同一天出生的你”则鲜见捐赠信息。南都记者分别以“同一天出生的你”、“同一天生日”、“一对一助学”、捐赠者微信等关键词进行查询，均无所获。

在该项目H5宣传页面中，用户点击“一元助TA改变命运”直接完成一元捐赠时，收款方显示为“深圳市爱佑未来慈善基金会”，用户仅可查询个体捐款记录，对于捐款流向，目前无法得知。

与捐款流向同样让很多人担忧的，是“受助人究竟是谁”？

12月24日上午11时左右，“同一天出生的你”活动H 5页面显示筹款通道关闭，并表示“本次活动已筹集善款2555898元将全部用于云南省镇雄县2130名贫困学生一年的生活补助”。此前有媒体曝出，活动的发起方之一北京零分贝科技有限公司（以下简称“零分贝”）创始人王立在接受采访时表示，此次接受捐款的孩子都来自云南省镇雄县，总人数将近400人，实际登上活动页面的共有366名孩子。

从366人到2130人，受助者数量的变化，带来的是受助主体的变更。“在活动H 5页面输入自己的生日，由系统自动匹配同一天出生的贫困学生，看到他/她的名字、生日与照片，读到其生活情景和描述，点击”一元助TA改变命运“，在页面直接完成一元捐赠”，这是大多数参与“同一天生日”网络募捐的好心人的经历。再加上H5页面上的介绍信息，“您帮助过的孩子将会定期给您来信，来信包括TA的近期学习生活情况描述、近况、手写信、照片及视频等”，多数捐赠者会以为，系统自动匹配的这位与自己生日相同的学生就是自己“一元捐赠”的受助者。

12月23日媒体报道称，王立在接受采访时表示，“如果这366名孩子个人受捐超过1200元（中小学一学年的学费），则余下的钱将转发给剩下未登上活动页面的孩子”。受助者是一个整体项目还是366（或2130）个个体？遗憾的是，爱佑未来和分贝筹（爱佑未来和零分贝联合推出的微信公众号应用产品）联合发布的公告中并未给出明确说明。

追问二

组织者有公开募捐资质吗？

《中华人民共和国慈善法》第三十一条规定，开展募捐活动，应当尊重和维护募捐对象的合法权益，保障募捐对象的知情权，不得通过虚构事实等方式欺骗、诱导募捐对象实施捐赠。

“同一天出生的你”活动H5页面显示，该筹款项目的慈善组织公开募捐方案备案编号为“53440300MJL16079XPA1 7007”。《中华人民共和国慈善法》第二十四条规定，开展公开募捐，应当制定募捐方案。募捐方案应当在开展募捐活动前报慈善组织登记的民政部门备案。“同一天生日”网络募捐的项目确为已备案的公开募捐项目。

《中华人民共和国慈善法》第十三条规定，慈善组织通过互联网开展公开募捐的，应当在国务院民政部门统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息，并可以同时在其网站发布募捐信息。

“同一天生日”网络募捐项目此次引爆全网是在哪里发布公开信息的呢？

记者分别以“分贝筹”、“同一天生日的你”为关键词在腾讯公益等12家民政部指定的互联网公开募捐信息发布平台进行检索，均未查询到相关公开募捐的信息。

在分贝筹微信公号的菜单栏，南都记者找到了“同一天生日的你”活动H 5入口。而该账号的主体并非具备公募资质的爱佑未来基金会，而是北京零分贝科技有限公司，既不属于民政部指定的互联网公开募捐信息平台，也不属于具备公募资质的慈善组织。

根据“同一天出生的你”活动H 5页面中显示的该筹款项目的慈善组织公开募捐方案备案编号，南都记者在民政部社会组织管理局主办的“慈善中国”网站查询得知，该公开募捐项目由爱佑未来于2017年5月21日在深圳市民政局正式备案，本次备案所支持的慈善项目为“分贝筹一对一助学”。从2017年5月21日起，到2017年12月31日截止。

在该备案资料中，明确显示公开募捐信息发布平台是“基金会、分贝筹项目微信服务号”，而并非此前《慈善组织公开募捐管理办法》中所规定的民政部统一或指定的互联网公开募捐信息平台。同时，备案资料中显示的“基金会、分贝筹项目微信服务号”为“北京零分贝科技有限公司”，而并非具备公开募捐资质的爱佑未来。

追问三

为何编造合作机构？

12月24日，南都公益基金会微信公号发布公告称，零分贝精准扶贫平台官方网站“合作机构”一栏出现南都公益基金会Logo为未经授权擅自使用。南都公益基金会声明“南都公益基金会从未与零分贝有过任何合作，也并未授权该机构使用南都公益基金会Logo。该机构擅自使用南都公益基金会Logo，对我会声誉造成了损害。我会谴责这样的侵权行为，并已经与零分贝发起人王立先生本人严正交涉。目前零分贝已在其官网‘合作机构’一栏撤下南都公益基金会Logo，以避免对我会及公众继续造成误解。我们坚决反对盗用、侵权行为，坚决反对违背慈善伦理及法律底线的做法。”

南都公益基金会成立于2007年5月11日，是一家经民政部批准成立的全国性非公募基金会，业务主管单位为民政部。

追问四

内测期间不小心流出？

“同一天生日”网络募捐的H5开始刷爆朋友圈不久，即传出网友质疑：在5月5日出生的受助人显示为“阿豪，出生于2007年”，同一张照片也在12月26日的受助人一栏中出现，姓名变成了“小豪”；3月29日出生的美敏和12月22日出生的小敏是同一个人；1月3日出生的阿碧，在11月24日一栏中变成了贵碧……更有网友发现，一个名叫小丹的姑娘“出生在一个并不存在”的日期：2009年2月29日。据不完全统计，一人“分饰两角”的例子至少有6个。

12月23日，“分贝筹”在其微信公号发布推文《您的善良，远不止1块钱》，对于网友质疑进行解释。该文表示“热转”在意料之外，原计划互动在圣诞节当天推出，但工作人员为了测试效果便转发到了朋友圈。小范围的举动，没想到在12月22日晚上迅速发酵，因为内容还在测试阶段，出现了一些信息错误以及界面不稳定的情况，开发团队在得知消息后紧急协调优化H5，避免bug再次出现。

然而，根据媒体公开报道发现，12月22日，爱佑未来基金会官方微信公众号发布题为《嘿，这里有和你同一天生日的TA，一起来认识下？》推文，介绍的正是“同一天生日的你”项目，且该文中也出现相关活动页面及捐赠二维码。而在12月24日上午，该篇文章已经被删除，且从该公号的历史信息中消失。

责任编辑：霍宇昂