贾跃亭被要求年底回国 律师：不回法律也管不了他

原标题：证监局责令贾跃亭年底回国 律师：不回来法律也管不了他

（北京时间记者 王兴悦 报道）2017年，“乐视系崩溃”和“贾跃亭“一直是年度话题和话题人物。12月25日，北京证监局一纸责令贾跃亭12月31日前回国的通告，又一次让贾跃亭在年终岁尾登上了头条。然而，律师的话可能会让网民们失望了。中国资本市场知名证券维权律师许峰告诉北京时间记者，证监局的通告并没有强制性，贾跃亭不回来，法律也管不了。

同样在25日，贾跃亭更新微博，配文“Merry Christmas all FFer！”，配图则是法拉第员工头戴圣诞帽的合照，图中背景疑似设备厂房以及7辆车，似乎宣告FF91造车计划正常进行。而远在大洋彼岸热心的中国网民为贾跃亭又一次操碎了心，幽默支招“是时候启动‘乐视船舶计划’了”，还为被列入老赖名单买不了机票的贾跃亭连夜查询了不与北京征信系统挂钩的回国机票购买攻略……

不过这次网友很可能又是瞎操心，证监局喊他回家也没用，这次贾跃亭可能还是不会回来。

上海创远律师事务所高级合伙人、中国资本市场知名证券维权律师许峰在接受北京时间记者采访时表示：“银监局出台的这个文件只是一个‘非行政处罚性监管措施‘，它并不是一个严格意义上的处罚令。目前，证券法还没有相关的法律规定明确虚假承诺的鉴定和处罚。所以理论上讲，贾跃亭可以不回国。过去投资人被虚假承诺忽悠已经有过很多案例，如今新的证券法在修订过程中已经注意到了这个问题，只是法律的具体出台日期还没有确定。”

摊大饼、悬崖边“蒙眼狂奔”的贾跃亭，貌似又可以逍遥法外了。而一心在美国造车的他现在过的怎么样呢？

有媒体称其为了融资依然在美国奔波，有人说已经成功融资十亿美元，也有人说贾跃亭在美国到处碰壁，一分钱都没拿到。不管怎么样，贾跃亭内心强大淡定到难以想象倒是一如往常。

据悉，蒙牛集团创始人牛根生为FF的本次融资引荐了泰国国家石油公司（PTT）。12月25日，有消息称，乐视汽车公司COO高景深在该公司12月22日的全员大会上，确认了美国法拉第未来（以下称“FF”）融资到位的消息。而当北京时间记者向一位负责FF国内公关业务的人士询问本轮融资及来源时，这位公关则表示不予评论并保持沉默。

乐视一位不愿意透露姓名的中层告诉北京时间记者：“FF的融资其实并不理想，内部员工根本不相信能顺利完成融资。现在乐视在职员工群和不在职员工群里的人都不相信贾跃亭。“

员工的情绪可以理解。毕竟，受乐视影响的人，还在继续为贾跃亭曾经“窒息的梦想”买着单。

责任编辑：张玉