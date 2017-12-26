人民日报：把握中央经济工作会议 读这一篇就够了

原标题：把握中央经济工作会议，读这一篇就够了 | 锐评

十九大之后，中国经济如何再启新征程、能否继续成为世界经济“动力源”和“压舱石”，如何解决经济周期带来的发展难题……一系列问号萦绕在国内外观察家心头。

因而，十九大之后召开的首个中央经济工作会议，被视为研判中国经济的最佳风向标。再逢2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，三“年”叠加，令本次中央经济工作会议比之以往更受瞩目，也就再正常不过了。

“北京给2018年中国经济定调”“中国这种强调质量的经济发展动向不会妨碍全球复苏”“此次中央经济工作会议开出的‘药方’不仅适用于明年，也许还将适用于未来几十年”……正如许多外媒的研判与解读，此次中央经济工作会议充分体现了以习近平同志为核心的中共中央深刻把握我国经济发展规律的卓越能力、熟练驾驭复杂局面的丰富经验、主动应对新时代我国社会主要矛盾发生历史性变化的战略远见，为战胜各种风险挑战，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了重要指导。

在众多中央经济工作会议的解读中，人民日报的“本报评论员”文章不可不读，既是因为它的“江湖地位”，也是因为它是中央认可的权威文本。自12月22日起，人民日报连发四篇评论员文章，分别是《坚持习近平新时代中国特色社会主义经济思想》《大力推动我国经济实现高质量发展》《坚持稳中求进加强政策协同》《全力完成改革发展重点任务》，概括起来讲，就是“四个一”，即掌握一个思想，领会一个转变，坚持一个方法，明确一系列任务。

掌握一个思想

中央经济工作会议甫一闭幕，所有媒体与国内外观察家都注意到一个关键词——“习近平新时代中国特色社会主义经济思想”。

这一思想是怎么来的？人民日报的评论员文章给出权威回答，“党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对经济形势作出科学判断，对经济工作作出正确决策，对发展思路作出及时调整，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。”同时，文章将经济发展5年历史性成就、历史性变革，归功于“这一思想的科学指引”。

这一思想的主要内容是什么？文中提到“习近平新时代中国特色社会主义经济思想，主要内涵可以概括为‘七个坚持’”。

1、坚持加强党对经济工作的集中统一领导，完善党中央领导经济工作的体制机制，保证我国经济沿着正确方向发展；

2、坚持以人民为中心的发展思想，贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中；

3、坚持适应把握引领经济发展新常态，明确回答了我国经济形势怎么看、经济工作怎么干的问题，有力引导了全党全社会对经济形势的判断；

4、坚持使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，把处理好政府和市场关系作为经济体制改革的关键，为经济发展注入了强大动力；

5、坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线，为保持我国经济持续健康发展开出治本良药；

6、坚持问题导向部署经济发展新战略，推进京津冀协同发展战略、长江经济带发展战略、“一带一路”建设等，对我国经济社会发展变革产生深远影响；

7、坚持正确工作策略和方法，以稳中求进为工作总基调，把握宏观调控的度，坚持底线思维，为推动经济持续健康发展提供了重要方法论。

习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是5年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是运用马克思主义基本原理对中国特色社会主义政治经济学的理性概括，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富。把握这“七个坚持”，就抓住了做好当前和今后一个时期我国经济工作、引领中国经济向高质量发展阶段迈进的根本遵循；贯彻好这一思想，我们就一定能确保明年经济工作开好局、起好步，推动我国经济发展产生更深刻、更广泛的历史性变革。

领会一个转变

十九大报告作出了一个重大判断：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，而这次中央经济工作会议则把这一重大判断进一步明确为“新时代我国经济发展的基本特征”。

那什么是高质量发展？有农村第一书记说，高质量发展是“鼓得起腰包，住得了好房，处得好邻里，留得住人才”。有退休职工说，高质量发展是“远离雾霾，老有所乐，饮水吃菜都无公害”。有企业家说，高质量发展是“知识产权保护落到实处，让企业无惧‘李鬼’敢创新。”可谓，一千个人心中，有一千个“高质量发展”。

然而，如果要寻找一个权威的定义，还属人民日报评论员文章。它指出，“高质量发展，就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。”

尽管说，量变会引起质变，但事实告诉我们，抓不住机遇也白搭。文章指出，“上世纪60年代以来，全球100多个中等收入经济体中只有十几个成功进入高收入经济体。事实表明，那些取得成功的国家，就是在经历高速增长阶段后，实现了经济发展从量的扩张转向质的提高。那些徘徊不前甚至倒退的国家，就是没有抓住时机，实现这种根本性转变。5年来我国经济保持了中高速增长，现在经济总量已达到80万亿元。我们要重视量的发展，但更要重视解决质的问题，把主要着力点转向质的提升正当其时，在质的大幅提升中才能实现量的有效增长。”

但是，我们也要看到，在我国这样经济和人口规模巨大的国家，高速增长阶段转向高质量发展阶段并不容易，不可能一夜之间就实现。文章指出，“我们还必须跨越两大关口。”

第一个关口，就是非常规的我国经济发展现阶段特有的关口，特别是要打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

第二个关口，就是常规性的长期性的关口，也就是要大力转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力，特别是要净化市场环境，提升人力资本素质，增强国家治理能力。

怎么跨呢？就是按照十九大报告的部署，不断增强我国经济创新力和竞争力，“建设现代化经济体系”。

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。我们要牢牢把握这一根本要求，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，全面做好明年经济工作，为2020年全面建成小康社会打下更坚实的物质基础。

坚持一个方法

国际观察家一直在好奇，在世界经济下行压力之下，中国经济如何做到一枝独秀的？他们或在寻找政策密码，或在寻觅调控秘诀，却独独忘了探求政策与调控背后的中国智慧。

在人民日报评论员文章中，这一智慧就是“稳中求进工作总基调”——是做好经济工作的方法论，是治国理政的重要原则。推进各项工作，看问题、想对策、抓落实，都要审时度势、深思熟虑、尊重规律。文章强调，“该稳的要稳住，经济运行保持在合理区间，居民消费价格涨幅平稳，城乡居民收入增长和经济增长基本同步，完成城镇新增就业和调查失业率既定目标，国际收支保持基本平衡；该进的要进取，推动供给侧结构性改革取得实质性进展，宏观杠杆率保持基本稳定，金融财政风险有序有效防控。”可以说，稳中求进蕴含着深刻的哲学理念，既反对消极应付、不思进取，又反对冲动蛮干、急于求成，要懂得过犹不及的道理，持中守正把握好工作的节奏和力度。

另一个智慧是“十个指头弹钢琴”。文章指出，这“是对宏观调控科学性的比喻，形象表达了各项政策协同配合的重要性。”实现明年经济社会发展预期目标，必须注重“时、度、效”，着力打好政策“组合拳”。具体而言——

1、积极的财政政策取向不变，确保对重点领域和项目的支持力度，加大对防范化解重大风险的支持力度，加强地方政府债务管理，推动规范举债。

2、稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，更好为实体经济服务，完善金融监管，守住不发生系统性金融风险的底线。

3、结构性政策要发挥更大作用，加大生产、流通、分配、消费各环节改革力度，强化实体经济吸引力和竞争力，促进有效投资特别是民间投资合理增长。

4、社会政策要注重解决突出民生问题，调整收入分配格局，加强基本民生保障，及时化解社会矛盾，发挥好托底功能。

5、改革开放要加大力度，在经济体制改革上步子再快一些，加快形成全面开放新格局。

运用系统协同又重点突出、全面协调又统筹有序的方法论，才能最大限度形成政策合力，最大限度避免政策对冲。正如文章所说，“总揽全局、协调各方，是党的领导的重要原则和优势，也是政策落地、任务落实的客观需要和保障”，做好经济工作，必须增强“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导，绝不允许搞上有政策、下有对策，更不能搞选择性执行。要完善对党中央决策部署的执行、监督、考评、奖惩等工作机制，落实主体责任，确保令行禁止。

明确一系列任务

明年经济工作怎么干？就是重点抓好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，围绕推动高质量发展做好8项重点工作。

文章指出，“打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设；打好精准脱贫攻坚战，关键是瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力，加强考核监督；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构。”打好这三大攻坚战，关系到我们成功跨越我国经济发展现阶段特有的关口，关系到我国经济顺利迈向高质量发展阶段。我们必须坚定跨越关口的紧迫感和责任感，全神贯注、全力以赴打赢三大攻坚战。

明年要做好的8项重点工作是：深化供给侧结构性改革；激发各类市场主体活力；实施乡村振兴战略；实施区域协调发展战略；推动形成全面开放新格局；提高保障和改善民生水平；加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；加快推进生态文明建设。文章提醒到：“向高质量发展阶段迈进，我们还面临着常规性的长期性的关口，也就是要大力转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力，特别是要净化市场环境，提升人力资本素质，增强国家治理能力。做好这8项重点工作，就能为跨越这个关口迈出关键一步，推动高质量发展取得新成绩。”

百尺竿头更进一步，中流击水正当其时。明年是贯彻党的十九大精神的开局之年，经济工作任务十分繁重，我们必须把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到党中央对明年经济工作的部署上来，全力把各项工作做好做实，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

责任编辑：张玉