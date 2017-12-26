北京西城区朝阳区这些地方明日停电

原标题：西城区、朝阳区 这些地方明日停电
西城区|临时停电
停电时间：2017-12-27 08：00—2017-12-27 18：00
停电范围：大栅栏街道办事处煤市街东社区居委会廊坊二条廊坊二条，大栅栏街道办事处煤市街东社区居委会门框胡同门框胡同小区，大栅栏街道办事处煤市街东社区居委会珠宝市街珠宝市街
停电线路：三里河
公变名称：电网_12113X04配电变压器
西城区|临时停电
停电时间：2017-12-28 08：00—2017-12-28 18：00
停电线路：三里河
公变名称：电网_12113X03配电变压器
朝阳区|临时停电
停电时间：2017-12-27 08：00—2017-12-27 14：00
停电范围：三间房地区办事处褡裢坡村
停电线路：定福庄路
公变名称：电网_定福庄路001柱上变压器，电网_定福庄路003柱上变压器
朝阳区|计划停电
停电时间：2017-12-28 08：00—2017-12-28 20：00
停电范围：和平街街道办事处和平东街社区居委会和平里东街和平街十区，和平街街道办事处和平东街社区居委会和平里东街和平街十四区
停电线路：电网_青年沟路
公变名称：电网_青年沟路016柱上变压器，电网_青年沟路013柱上变压器
来源：国家电网
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