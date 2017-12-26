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北京西城区朝阳区这些地方明日停电

北京西城区朝阳区这些地方明日停电
2017年12月26日 21:40 人民日报
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　　原标题：西城区、朝阳区 这些地方明日停电

　　西城区|临时停电

　　停电时间：2017-12-27 08：00—2017-12-27 18：00

　　停电范围：大栅栏街道办事处煤市街东社区居委会廊坊二条廊坊二条，大栅栏街道办事处煤市街东社区居委会门框胡同门框胡同小区，大栅栏街道办事处煤市街东社区居委会珠宝市街珠宝市街

　　停电线路：三里河

　　公变名称：电网_12113X04配电变压器

　　西城区|临时停电

　　停电时间：2017-12-28 08：00—2017-12-28 18：00

　　停电线路：三里河

　　公变名称：电网_12113X03配电变压器

　　朝阳区|临时停电

　　停电时间：2017-12-27 08：00—2017-12-27 14：00

　　停电范围：三间房地区办事处褡裢坡村

　　停电线路：定福庄路

　　公变名称：电网_定福庄路001柱上变压器，电网_定福庄路003柱上变压器

　　朝阳区|计划停电

　　停电时间：2017-12-28 08：00—2017-12-28 20：00

　　停电范围：和平街街道办事处和平东街社区居委会和平里东街和平街十区，和平街街道办事处和平东街社区居委会和平里东街和平街十四区

　　停电线路：电网_青年沟路

　　公变名称：电网_青年沟路016柱上变压器，电网_青年沟路013柱上变压器

　　来源：国家电网

责任编辑：张玉

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