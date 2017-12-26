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阎庆民任证监会副主席(图/简历)

阎庆民任证监会副主席(图/简历)
2017年12月26日 21:52 央视新闻
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　　原标题：国务院任命阎庆民为中国证券监督管理委员会副主席

　　近日，国务院决定，阎庆民任中国证券监督管理委员会副主席。中央组织部批准，阎庆民同志任中国证券监督管理委员会党委委员。

　　阎庆民简历：

　　阎庆民同志，1961年5月出生，汉族，山西天镇人，经济学博士、管理学博士。　

　　现任中国证券监督管理委员会副主席、党委委员。

　　阎庆民同志1977年7月参加工作。先后在中国人民银行重庆市分行、重庆营业管理部，国家外汇管理局重庆分局、重庆外汇管理部工作。2002年12月起历任中国人民银行银行监管一司副司长、中国农业银行监管组组长（正局级），中国银监会银行监管一部副主任（正局级），中国银监会银行监管一部主任，中国银监会人事部主任、党委组织部部长，中国银监会上海监管局局长、党委书记。2011年1月任中国银监会主席助理、党委委员，2013年5月任中国银监会副主席、党委委员（2011年2月起先后兼任办公厅<党委办公室>主任，北京银监局局长、党委书记）。2014年12月任天津市副市长。2017年12月任中国证券监督管理委员会副主席、党委委员。（简历来源：中国证监会官网）

责任编辑：刘光博

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