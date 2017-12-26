李言荣任川大校长 曾寄语学生：约会虽急安全第一

原标题：曾搭学生电瓶车去开会的他，今日被任命为川大校长

12月26日，四川大学召开教师干部大会。中组部相关负责人宣布了中共中央、国务院关于四川大学校长调整的决定。任命李言荣同志为四川大学校长（副部长级），谢和平同志因年龄到限不再担任四川大学校长。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，在此之前，李言荣于2011年当选为中国工程院院士，2013年任电子科技大学校长。作为校长，李言荣非常亲民。每年的开学典礼、毕业典礼上，总有那么一段琅琅上口的话把他与学生之间的距离拉得很近。

李言荣任四川大学校长

公开资料显示：李言荣，男，汉族，1961年7月生，四川省射洪县人，博士生导师。在此前担任电子科大校长期间，他在人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍、国际化等方面做了大量富有成效的探索。

据悉，李言荣1992年7月入党，1983年3月参加工作，中国科学院长春应用化学研究所应用化学专业博士研究生毕业。1983年本科毕业于四川师范学院（现为四川师范大学）；1983年7月开始在重庆师范大学（原重庆师范学院）化学系任教。

1987年开始，李言荣在中国科学院长春应用化学研究所攻读博士学位（硕博连读），师从倪嘉缵院士和李有谟研究员，从事氧化物超导材料的研究。1993年开始在电子科技大学做博士后；1994年7月在电子科技大学晋升为教授。

1998年，李言荣任电子科技大学原信息材料工程学院副院长、院长；2001年其任电子科技大学微电子与固体电子学院院长；2003年至今，李言荣任电子科技大学党委常委；2006年3月至今兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室主任。

2009年10月开始，李言荣任电子科技大学党委副书记；2013年4月开始，李言荣任电子科技大学校长。直到此次，中组部相关负责人宣布了中共中央、国务院关于四川大学校长调整的决定。任命李言荣同志为四川大学校长（副部长级）。

曾搭学生电瓶车去开会

据媒体报道，作为校长的李言荣非常亲民。每年的开学典礼、毕业典礼上，总有那么一段琅琅上口的话把他与学生之间的距离拉得很近。李言荣院士如同长者一般，把人生哲理与同学们娓娓道来。

2017年毕业典礼上，李言荣院士告诉同学，要“做一个有趣的人”，他说社会上对学理工科的学生，不管男生女生都称为“工科男，理工男”，如果要取消“死板”的标签，就应该做一个有趣的人。

有趣的人的共同特点大概有两点，多读多看多经历，尽可能博古通今，增强自信心。第二就是要寻找和释放潜伏在每个人心中的诙谐，幽默和乐观的天性，善于从生活中去发现真善美，去彰显自己的人格魅力。

一般说来，一个理工男的风趣幽默一旦打开，他与文科生是不一样的，往往更加大智若愚、更加一本正经、更加深藏不露……

李言荣特别重视学生的身体健康，2015年的开学典礼，他提到了《滚蛋吧肿瘤君》这部电影，他说电影用最朴素的得失观告诉我们，身体好是1，其他的学习能力，研究能力，领导能力都是1后面的0。

“假如我是一名大学新生，我会在大学里练就一副好身板，培养一种可能终身受益的业余爱好而努力。有规律的体育运动的重要意义不比第一课堂学知识差，不仅是培养竞争意识和团队合作精神的重要方式，还是增加一个人自信心的重要手段。

李言荣特别重视对学生人文素养的培养。他曾经2016年开学典礼时说，“听、说、读、写” ——新四会的有意识训练，是人们在事业工作、日常生活中获取信息、认识世界、智能智慧、情感交流的一种重要手段。

2016年，电子科大举行“健身跑”，学校主要道路封路，李言荣要去一个较远的办公楼开会，正巧遇到一名骑电瓶车的学生，李言荣院士便搭乘学生的电瓶车去了会场，这件事情一度成为学校的一段佳话。

当时很多学生在学校论坛上讨论，“看到风驰电掣的电瓶车从身边飘过，简直没有料到这会是我们的校长，就凭校长能够坐学生的电瓶车，我们就知道这是一位好校长。”2017年电子科大毕业典礼上，李言荣还专门提到那个载我去会场的电瓶车小哥，说他今年该毕业了吧？[资料来源：四川发布、澎湃新闻、封面新闻、四川在线等]

附：李言荣校长语录——

我一直都想在一个很大的场合来提醒同学们一下，就是我在校园里经常看到有的同学边骑车边看手机、边走路边发短信，这太危险了！我想在这里慎重地告诫大家：骑车不要耍手机、走路不要发信息，约会虽急、但安全第一，且行且珍惜。

大家知道人是一种群居动物，同学们可能来自五湖四海，南腔北调地汇聚在一起，但是每个人身上都还有一些各自隐性的优秀品质，这样的人群聚集在一起，一般说来你会迅速安静下来、悄悄发力、尽快向优秀看齐。

同学间的反差越大，不管穷的富的、城市的乡下的、男的女的，甚至是不同肤色的人在一起，更能相互激励、相互欣赏、相互学习，这会让你拥有更广阔的视野和胸襟，你可能会变得更加宽容、厚道和善良，你也可能会想明白很多人生的大道理。

大学是一种充满正能量的高尚的地方，越好的大学正能量越大，比如我们成电就是这样一所充满正能量的好学校，在这个平台上的人都是正能量的交换者和受益者。

——节选自李言荣在电子科技大学2017级新生开学典礼上的讲话

大学就是人生在少年向青年转变过程中需要群居生活在一起的一个特殊的地方，在这个阶段同学们需要相互鼓励加油、需要相互碰撞思想火花、需要培养相互合作的团队精神，这些你们都做到了，其实在这个时间段男女同学之间的情感交流也是非常需要的，我一直认为爱情是大学生活的一部分，很抱歉我校女生的比例也实在是太低了点。

人生不是随随便便就能出彩的，人一生总是要经历大风大浪洗礼的，你只要能够抓住一两次机会赶在大浪的潮头出现，你就有可能成功，这正如李政道先生所讲：要认准方向，就像大海的浪头一个接一个地打过来，当一个浪头达到最高峰时，下一步必定要回落，然后新的浪头又会出来……

如果你看见别的浪头高，就一味跟着去追，你会永远在别人后边，永远不可能领先，你要做到顶尖，就必须看准新的浪头从哪里开始，在它还没有达到最高峰时，最好是在它刚刚冒头时就紧紧跟进去。

人生的意义究竟是什么，有人说人生就是一种经历——走过不同的风景、路过不同的人群、闯过不同的领域！也有人说人生的意义就在于因为你的存在而让周围的人生活得更加美好。

我想，不管你今后是搞研究、还是做管理、还是做实业，都是因为你的努力工作而使更多的人生活得更加幸福快乐，这就是生命的意义，反之，即便你挣再多的钱、当再大的官、出再大的名，又有多少意义呢。

——节选自李言荣在电子科技大学2016届毕业典礼上的讲话

责任编辑：张玉