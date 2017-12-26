2018年高速免费通行时间表出炉 元旦依然收费

原标题：2018高速免费通行时间表出炉 元旦高速依然收费
完这一周的班，我们就将进入新的2018年，并迎来元旦小长假，对于准备自驾车出门的同学来说，一定要注意，本次元旦假期，高速公路不会免费通行。
根据国务院下发的《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》规定，高速路可以免费通行时间为春节、清明节、劳动节、国庆节四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日。
元旦虽然也是法定节假日，但高速路不对七座及以下小型客车实行免费通行。
同理，明年6月16-18日的端午节、9月22-24日的中秋节期间，高速路也不免费。
2018年高速免费节日及时间段
春节假期：
2018年2月15日（除夕）
0点—2018年2月21日24点
清明节假期：
2018年4月5日
0点—2018年4月7日24点
劳动节假期：
2018年5月1日
0点—2018年5月3日24点
国庆节假期：
2018年10月1日
0点—2018年10月7日24点
免费通行车辆的范围是行驶的7座以下（含7座）载客车辆，包括允许在普通收费公路行驶的摩托车。
免费通行期间内，建议各位车主进出都走ETC通道。如果从ETC进站，出站可选择走ETC车道或者人工车道，不影响ETC使用。但如果从人工车道进站，出站也必须走人工车道，走ETC车道无法通行。
来源：大众网
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