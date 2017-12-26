五年投入17万亿 全国教育经费花在哪了？

原标题：五年17万亿，这些国家财政教育资金花哪了？

一个孩子，从踏进幼儿园接受学前教育开始，到大学毕业找到自己的第一份工作，到底要花多少钱？网友的算法不同，给出的答案也不同：有的是五六十万，有的是几百万。这还不算为了孩子上学购买学区房、送孩子出国读书等更加“烧钱”的项目。再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。中国人在孩子的教育上，一向舍得花钱。

除了父母的教育投入，国家在教育上的财政投入也非常给力。受国务院委托，财政部部长肖捷12月23日向全国人大常委会作国务院关于国家财政教育资金分配和使用情况的报告。报告显示，2012年至2016年，全国教育经费总投入累计接近17万亿元。

花了多少钱？五年17万亿元

教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是民族振兴、社会进步的重要基石，是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业。教育投入则是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。

肖捷在报告中表示，国家不断加大财政教育投入，全国教育经费快速增长，财政性教育经费居主导地位。数据显示，2012年至2016年，全国教育经费总投入（包括财政性教育经费和非财政性教育经费）累计接近17万亿元，其中，2016年达到38888亿元。

钱，都花哪儿了？

肖捷在报告中表示，教育经费结构不断优化。2016年，我国财政性教育经费一半以上用于义务教育，一半以上用于中西部地区并向农村倾斜，一半以上用于教师工资福利和学生资助。

教育投入增加成果如何？

花大钱办大事，这么多的教育经费也不是白白花掉的。一是教育总体发展水平进入世界中上行列。各级各类教育入学（园）率均超过中高收入国家平均水平，其中义务教育普及率超过高收入国家平均水平。

二是教育服务党和国家战略全局能力显著增强。目前，每年高校向社会输送近800万名专业人才，职业院校向社会输送近1000万名技术技能人才。从国民总体受教育程度看，我国新增劳动力受教育平均年限达到13.3年；我国有1.7亿人接受过高等教育，新成长劳动力中接受高等教育比例超过45%，人力资源开发水平大幅提升，显著改善了国家面貌和民族气质。

三是教育公平和质量明显提升。农村地区和中西部地区的孩子有了更好的就学条件和更多接受高质量教育的机会。义务教育均衡发展稳步推进，80%以上的进城务工人员随迁子女在流入地公办学校接受义务教育。2012年以来全国家庭经济困难学生资助政策累计资助学生4.25亿人次、资助金额6981亿元。

财政教育工作面临不少挑战

总的来看，当前我国教育资金投入使用呈现出机制逐步健全、总量持续增长、结构调整优化、效益不断显现的较好态势，但与此同时，财政教育工作中还存在一些问题和不足，也面临不少挑战。

主要是：教育发展存在不平衡不充分的问题，城乡区域之间教育差距仍然较大，农村教育有待进一步加强，教师队伍建设尚需强化，需要优化支出结构、加大投入和支持力度；一些深层次的教育体制机制问题需要系统破解，教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分以及转移支付制度也尚需改革完善；政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制还不够健全，财政教育投入机制有待按照标准科学等要求进一步完善，并逐步实现规范化和法治化，社会力量兴办教育事业的潜力尚未充分发挥；财政管理仍需加强，有的地方和学校重投入、轻管理、轻绩效，存在损失浪费、违法违纪等问题。

办好教育如何做？

党中央、全国人大、国务院历来高度重视教育工作，特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，紧密结合形势发展变化，明确教育工作的大政方针、目标任务和政策措施，修订教育相关法律法规，指引我国教育的改革发展。

党的十九大报告指出，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优化位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。这一重大论述为教育事业的改革和财政教育工作指明了前进方向，提供了根本遵循。

下一步，要如何做？肖捷在报告中表示，要坚持优先发展，继续把教育作为财政投入的重点领域予以保障，着力完善教育投入稳定增长的长效机制。加大财政教育投入。坚定不移把教育摆在优先发展的战略位置，更加注重通过加强政策设计、制度设计、标准设计带动投入，促进财政教育投入持续稳定增长，国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于4%。

坚持突出重点，优化财政教育支出结构，着力打赢教育脱贫攻坚战。财政教育投入重点向农村倾斜，向革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区倾斜，向义务教育倾斜，向家庭经济困难学生倾斜，向薄弱环节和关键领域倾斜。

坚持深化改革，加大财政支持力度，着力破除制约教育科学发展的体制机制障碍。增强改革的系统性、整体性和协同性，更加注重将改革完善教育投入机制与深化教育体制机制改革相结合，形成协同推进、良性互动的改革局面。

坚持依法理财，加强资金管理，着力提高资金使用绩效。强化“花钱问效、无效问责”的理念，切实将绩效管理贯穿于财政教育资金投入、使用、监督的全过程，完善绩效目标，开展绩效执行监控，科学实施绩效评价，加强绩效评价结果应用，切实提高资金使用效益。

责任编辑：桂强