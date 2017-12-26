2016年生态文明建设年度评价结果公布:北京居首

原标题：2016年生态文明建设年度评价结果公布：重庆排名第五

国家统计局网站消息，

2016年生态文明建设年度评价结果公报

国家统计局国家发展和改革委员会

环境保护部中央组织部

2017年12月26日

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态文明建设目标评价考核办法》和国家发展改革委、国家统计局、环境保护部、中央组织部印发的《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》要求，现将2016年各省、自治区、直辖市生态文明建设年度评价结果公布如下：

附注：

一、生态文明建设年度评价按照《绿色发展指标体系》实施，绿色发展指数采用综合指数法进行测算。绿色发展指标体系包括资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度等7个方面，共56项评价指标。其中，前6个方面的55项评价指标纳入绿色发展指数的计算；公众满意程度调查结果进行单独评价与分析。

二、受污染耕地安全利用率、自然岸线保有率和绿色产品市场占有率（高效节能产品市场占有率）等3个指标，2016年暂无数据，为了体现公平性，其权数不变，指标的个体指数值赋为最低值60，参与指数计算。

对有些地区没有的地域性指标，相关指标不参与绿色发展指数计算，其权数分摊至其他指标，体现差异化。此外，部分地区由于确实不涉及相关工作而导致数据缺失的指标，经相关负责部门认定后，参照地域性指标进行处理。

三、计算绿色发展指数所涉及的地区生产总值数据均按照2016年度初步核算数据进行测算。

四、公众满意程度为主观调查指标，通过国家统计局组织的抽样调查来反映公众对生态环境的满意程度。调查采取分层多阶段抽样调查方法，通过采用计算机辅助电话调查系统，随机抽取城镇和乡村居民进行电话访问，根据调查结果综合计算31个省（区、市）的公众满意程度。

五、本公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。六、本公报由国家统计局会同有关部门负责解释。

来源：国家统计局

责任编辑：霍宇昂