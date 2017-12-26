习近平这个与毛泽东有关的批示一出 各地纷纷行动

原标题：习近平的这个批示，与毛泽东有关

来源：政知道

今天是毛泽东同志诞辰124周年。很多人以各种各样的形式在纪念他。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，最近，全国各地在学习的一个习近平批示中，也有毛泽东同志的“身影”。

学习源于近期习近平在中宣部呈报的《弘扬脱贫攻坚精神，推动农村物质文明和精神文明协调发展——寻乌扶贫调研报告》做了批示。

虽然中央没有公布批示原文，但从各地的学习通报中，政知君也捕捉到一些批示精神，并且与毛泽东有关。

除了调研报告中提到的寻乌，习近平的批示中还提到“才溪乡”，二者都与调查研究有关。并且十九大后，不少省市已经部署开展相关工作了。

在这个特别的日子里，是为纪念。

十九大后习近平的批示

党的十九大后，习近平已经作出多个重要批示。

据政知道（微信ID：upolitics）根据各省常委会主题的不完全统计，习近平至少作出了五个批示，包括批示旅游系统推进“厕所革命”工作取得的成效；明确指出“四风”问题具有顽固性反复性，强调纠正“四风”不能止步、作风建设永远在路上；关于部署清理拖欠农民工工资等工作作出批示；批示建设“四好农村路”；关于大兴调查研究之风作出批示等等。

不过，针对调查研究工作，十九大后已强调两次，突出了此项工作的重要地位。

据《福建日报》报道，党的十九大后，中央政治局首次全体会议就对全党改进调查研究进行部署，这次再对调查研究工作作出重要指示，体现了中央对调查研究的高度重视。

寻乌和才溪乡

先说说报告中提到的寻乌，这是一个江西省赣州的市辖县。虽然地方不大，但在87年前，就已经“出名”了。

这源于毛泽东同志1930年在寻乌县开展的调查。当时，他直接与各界群众开调查会，掌握了大量第一手材料，诸如该县各类物产的产量、价格，县城各业人员数量、比例，各商铺经营品种、收入，各地农民分了多少土地、收入怎样，各类人群的政治态度，等等。

当年5月，毛泽东在县委书记古柏的协助下，经过十多天的调查，后来整理成五章三十九节共八万多字的《寻乌调查》，同月，写下《调查工作》（即《反对本本主义》）一文，初步形成了毛泽东思想活的灵魂的三个基本点：实事求是、群众路线、独立自主的思想。

再回到今天。12月24日，福建省委常委会上传达了习近平对报告的批示，同时会议强调，“要认真学习、深刻领会、全面落实习近平总书记的重要批示精神，大力弘扬才溪乡调查精神，深入一线开展调查研究工作。”

这涉及了第二个地点，才溪乡。现在叫才溪镇，位于福建省龙岩市上杭县西北部。

习近平强调要大力弘扬的才溪乡调查精神，也源于毛泽东同志1933年在这里做的调查。才溪是著名的革命老区，第二次国内革命战争时期，这里是中央苏区模范乡、模范区。毛泽东同志曾三次亲临才溪进行社会调查，并于1933年11月写下了著名的《才溪乡调查》。

各地行动

目前，据政知道（微信ID：upolitics）不完全统计，福建、河北、吉林、云南都已经开过常委会，落实习近平本次的批示精神。

在四省的常委会中，都提到要“大兴研究之风”，持求真务实作风、大力开展调查研究。有的还提到坚持“目标导向、问题导向、效果导向，强化领导干部带头改进作风、深入基层”。

事实上，“大兴调查研究之风”从十九大之后就开始了。上文提到，十九大后中央政治局首次全体会议，也就是十九届一中全会上，习近平就做出了关于大兴调查研究之风的重要指示。

11月时，山西、湖南、河南、浙江、山东、四川、天津、上海等省区市就已经开始了一轮集中行动。

△山西省委书记骆惠宁11月28日走访各民主党派省委会，强调要投身“万名干部大调研”活动。

比如11月19日，山西开展了一场名为“万名干部大调研”的行动；11月10日，湖南举行全省市厅级领导干部轮训专题讲座时，省委书记杜家毫强调了一中全会上关于大兴调查研究之风的要求；四川省委书记王东明在《经济日报》上公开发表文章表示，要大兴调查研究之风，省委常委会还确定了22个重大课题，由省领导牵头到基层开展调研；天津市委书记11月7日在市委全会上说“要真正扑下身子、放下架子、迈开步子、走出院子”。

如今，习近平重提毛泽东同志在上世纪30年代关于对寻乌和才溪的调查研究精神，用意不言自明。

资料 | 福建日报新华社 中国日报 南方周末

责任编辑：张玉