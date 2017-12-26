学者：台湾问题不是能力而是意愿问题 分分钟的事

原标题：金灿荣笑谈台湾问题：不是能力而是意愿问题，分分钟的事儿！

金灿荣：在十几年前有些战略报告称，打乱中国现代化的东西，“一是能源瓶颈，第二个是台湾有事”。但是，现在形势已经完全不同。

“在十几年前。。。打乱中国现代化的东西，一是能源瓶颈，二是台湾有事，”中国人民大学教授、国际关系学院副院长金灿荣在由共青团中央和国资委、国防科工局等联合举办的第2届 “中国制造日”直播活动上针对中国发展面临的问题时阐述了上述观点。但是，现在形势已经不同。金灿荣也表示；对于能源问题中国“要重视但是不要担心”；台湾问题现在“不是能力问题，而是意愿问题，分分钟的事。”

在直播现场，在谈到中国面临的能源问题时，金灿荣称，主要靠两个方面去解决，一个是工程技术，一个是市场。因为市场有引领作用，技术则是从物理学角度去解决问题。

金灿荣称，有一段时间，中国对能源是很怕和担心，认为能源会卡住中国的脖子，尤其是在油价高启的时候。金灿荣表示，在十几年前的时候有些战略报告称，打乱中国现代化的东西，“一是能源瓶颈，第二个是台湾有事”。

但是，现在形势已经完全不同。

针对能源问题，金灿荣称，“现在问题也不大”，中国的工程技术做的不错，至少短期内中国面临的问题不是很大。另一方面，中国的太阳能效率、光伏、风能等的进步看上去不是革命性的，但累计性的进步也会解决好多问题。对于能源问题，中国“要重视但是不要担心”，要重视技术进步，只要中国保持现在发展势头和持续的科技投入，中国不仅可以解决自己面临的能源问题，也会帮助世界解决能源问题。

针对台湾问题，金灿荣称，“问题不大，现在是分分钟的事儿，能力上已经没有问题，是意愿上的问题”。

责任编辑：刘光博