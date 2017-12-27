十九大后天津“输出”3位省部级 他们都去哪儿了

原标题：十九大后，天津已“输出”3位省部级领导

26日晚，中国证券监督管理委员会官网发布公告：近日，国务院决定，阎庆民任中国证券监督管理委员会副主席。中央组织部批准，阎庆民同志任中国证券监督管理委员会党委委员。

此前，阎庆民任天津市副市长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，十九大以来，天津市已“输出”了3位省部级领导。

10月28日，十九大闭幕后的第4天，原任天津市委副书记、市长王东峰，调任河北，接替赵克志，任省委书记。

出生于1958年2月的王东峰，曾长期在陕西省任职，2004年7月由铜川市委书记调任国家工商行政管理总局副局长、党组成员，晋升副部级。

2013年4月，王东峰“空降”天津，出任市委副书记。

去年9月10日，天津市委原代理书记、市长黄兴国落马。3天后，湖北省委书记李鸿忠北上，任天津市委书记；次日，王东峰任副市长、代市长。2个月后，王东峰当选为天津市长，至今年10月底调任河北。

十九大后，天津市“输出”的第二位省部级领导是原副市长何树山。

12月16日，何树山与湖南省原副省长杨光荣，都以安徽省政府党组成员身份参加安徽省政府第88次党组会议。

4天后，安徽省人大常委会决定任命何树山、杨光荣为安徽省政府副省长。

出生于1964年的何树山为山东新泰人，1984年大庆石油学院毕业后，进入大庆油田，从一名钻井公司技术员开始，十余年间逐渐升至大庆石油管理局修井分公司经理。

2000年，他调任吉林石油集团，先后任总工程师、董事长、总经理，中石油大港油田分公司总经理等职。

2008年，何树山踏入仕途，出任天津经济技术开发区管委会主任。2009年12月起，任天津市滨海新区区委常委、天津经济技术开发区管委会主任。

2013年1月，他在天津市第十六届人民代表大会第一次会议上当选天津市副市长，至此次职务调整。

今年12月22日，天津市十六届人大常委会举行第四十次会议，会议决定接受王东峰因工作调动提出的辞去天津市市长职务的请求，报天津市第十七届人民代表大会第一次会议备案；会议免去何树山、阎庆民的天津市副市长职务。

如今，阎庆民的职务也已明确。

阎庆民出生于1961年5月，山西天镇人，在职研究生学历，经济学博士，高级经济师。公开履历显示，他有着丰富的银监会任职经历。

1980年，阎庆民考入西南财经大学（原四川财经学院）金融系学习。大学毕业后，他历任中国人民银行重庆市分行计划处干部、副处长、处长。1995年12月，他任中国人民银行重庆市分行副行长兼国家外汇管理局重庆分局副局长；2002年12月起先后任中国人民银行银行监管一司副司长（正局级）、中国银监会银行监管一部副主任（正局级）。

2005年4月起，阎庆民先后任中国银监会银行监管一部主任，人事部主任、党委组织部部长，上海银监局局长、党委书记。2011年1月任中国银监会主席助理、党委委员，兼办公厅（党委办公室）主任。2013年5月任中国银监会副主席、党委委员兼北京银监局局长、党委书记。2014年12月任天津市副市长。

此次来到证监会，阎庆民在5位副主席中，排名第二。排在第一的证监会副主席姜洋，出生于1956年9月。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在十九大之前的9月份，天津市委副书记怀进鹏调任中国科协任职。现任中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记。

按照惯例，除新疆、西藏两个自治区之外，其他29个省份的党委领导班子，一般都会配备两位省（市区）副书记，其中一位是行政首长，一位是专职副书记。

目前，天津市委空缺两位副书记。天津市政府领导班子，现有5位副市长：段春华、曹小红、孙文魁、赵海山、李树起。

责任编辑：桂强