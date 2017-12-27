甘肃嘉峪关市委常委李忠科拟提名为市委书记人选

原标题：甘肃嘉峪关市委常委李忠科拟提名为市（州）委书记人选

甘肃省委组织部关于干部任前公示的公告

现将省委研究拟提拔和进一步使用的马洪滨等同志的有关情况予以公示，接受广大干部群众监督。如发现在德、能、勤、绩、廉等方面有影响任职的问题，可通过电话、来信、面谈等形式反映，我们将认真进行受理，并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。如不存在影响任职的问题，将按有关规定办理任职手续。

一、公示对象简要情况（按姓名笔画排序）

马洪滨 男，汉族，1962年11月出生，中共党员，山东济南人，出生地甘肃白银，大学学历，教育学学士。现任省人大常委会财经预算工作委员会副主任，拟任省人大常委会研究室主任、机关党组成员。

召玛杰 男，藏族，1961年10月出生，中共党员，甘肃合作人，出生地甘肃合作，大学学历，理学学士。现任甘南州司法局局长、党组书记，州中等职业学校筹建处主任，拟提名为甘南州政协副主席候选人。

苏秦川 男，汉族，1963年2月出生，民盟盟员，四川渠县人，出生地甘肃天水，大学学历，教育学学士。现任省人大常委，省人大环境资源保护委员会委员，省人大常委会办公厅巡视员，拟任省人大常委会副秘书长（正厅级）。

杜尊贤 男，汉族，1963年2月出生，中共党员，甘肃静宁人，出生地甘肃静宁，省委党校研究生学历。现任省政协农业和农村工作委员会副主任（正厅级），拟任省政协农业和农村工作委员会主任。

李宏亚 男，汉族，1964年6月出生，中共党员，甘肃秦安人，出生地甘肃秦安，中央党校研究生学历。现任兰州市委常委、组织部部长，拟提名为兰州市政协主席候选人。

李忠科 男，汉族，1962年10月出生，中共党员，甘肃白银人，出生地甘肃白银，中央党校大学学历。现任嘉峪关市委常委，酒泉钢铁（集团）有限责任公司党委书记、副董事长，拟提名为市（州）委书记人选。

李高协 男，汉族，1964年7月出生，中共党员，甘肃陇南人，出生地甘肃陇南，中央党校研究生学历。现任省人大常委会农业与农村工作委员会副主任，拟任省人大常委会法制工作委员会主任。

杨昌德 男，藏族，1962年7月出生，中共党员，甘肃舟曲人，出生地甘肃舟曲，大学学历，法学学士。现任甘南州经济和信息化委员会主任、党委书记，拟提名为甘南州人大常委会副主任候选人。

张志军 男，汉族，1966年7月出生，中共党员，甘肃环县人，出生地甘肃环县，大学学历，经济学学士。现任省委办公厅副主任，省委省政府接待工作办公室主任，拟任省委副秘书长。

张晓军 男，汉族，1968年7月出生，中共党员，河南灵宝人，出生地甘肃敦煌，在职研究生学历，经济学博士。现任省政协研究室主任，拟任省政协副秘书长、机关党组成员。

张效林 男，汉族，1962年9月出生，中共党员，甘肃临洮人，出生地甘肃临洮，大学学历，农学学士。现任省政协办公厅巡视员，拟任省政协副秘书长（正厅级）、机关党组成员。

钟进良 女，汉族，1958年4月出生，中共党员，江苏武进人，出生地北京，中央党校大学学历。现任省政协常委、省政协副秘书长（正厅级）、机关党组成员，拟任省政协委员工作委员会主任。

二、公示和受理反映时间

公示时间为2017年12月27日至2018年1月3日，共5个工作日（不含法定节假日）。

受理时间为每天上午：8︰30 —12︰00，下午：2︰30—6︰00。

三、受理反映部门及联系方法

受理部门：省委组织部干部监督二处

电话举报：0931—12380

短信举报：13909312380、13919312380

网络举报：www.gs12380.gov.cn

通讯地址：兰州市城关区南昌路1648号

邮政编码：730030

中共甘肃省委组织部

2017年12月26日

责任编辑：桂强