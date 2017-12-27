原标题：习近平批示后，“明星”城市党政班子多人被问责

来源：政知圈

省委书记在省委全会上专题通报后，张家口的问题公之于众。

12月27日，《河北日报》发布了《省委通报张家口市及蔚县康保县扶贫领域突出问题责任追究情况及其教训》。

此前的12月24日，河北省委九届六次全会召开当日，省委书记王东峰主持召开专题会议，通报张家口市及蔚县、康保县扶贫领域突出问题责任追究情况。

政知圈（微信ID：wepolitics）印象中，像这样在省委全会期间套开会议，专门通报针对某一事项的问责情况，非常少见。

这次通报，公开问责13人，两个县委书记、一个县长被免，力度不小。

点名问责13人

政知君从问责通报中梳理出涉事人员如下↓↓↓

从中不难看到——

张家口，市委书记、市长，分管扶贫的市委副书记、副市长，以及前后两任市财政局局长，前后两任扶贫办主任、现任住建局局长通通难逃追责。9人中近半受到党内警告处分，书记、市长被要求写检查。

张家口下辖的蔚县、康保县两县，县委书记、县长都被问责。党内严重警告处分之外，除魏红侠均被摘去乌纱帽。

上述名单之外，通报还提到，对其他违反工作纪律、负有主要领导责任的5名责任人进行严肃问责。

截留扶贫资金私设“小金库”

这么多人被问责，原因也说得很清楚—

推动脱贫攻坚工作不力。

张家口市委、市政府对脱贫攻坚工作重视不够，对扶贫项目实施、扶贫资金使用和管理、脱贫目标任务完成等工作的督促、检查和监督工作不到位。

违规违纪问题突出。

今年9月、10月，上级纪委和市纪委明察暗访发现张家口市扶贫领域一批问题线索，康保县截留挪用扶贫资金和涉农资金私设“小金库”问题突出。

作风不深入不扎实。

对基层存在的虚报冒领、截留克扣、强制收费、违规分配、优亲厚友等问题，没有进行深入调查研究，对相关情况不清楚，解决问题的措施不得力，对上级专项检查、省委巡视反馈的问题没有举一反三、全面整改。

监督执纪宽松软。

2014年至2016年，蔚县对市纪委交办的问题线索，仅有少部分查结。

康保县纪委不正确履行职责，出现长期压案不办、接受被审查人财物和宴请、在案件核查中避重就轻等问题。

政知圈（微信ID：wepolitics）发现，康保县有个副县长曾因截留扶贫资金被通报，如图↓↓

问题突出引习近平批示

“脱贫攻坚”是当前最重要的政治任务，张家口的脱贫，还有一层不同寻常的意义。

今年1月24日，习近平曾到张家口调研，他来到张家口市张北县农村，同基层干部群众一起算扶贫账、谋脱贫计。

也就是说，张家口的脱贫问题，习近平也是关注的。

上层对张家口的关注不仅于此。

据《河北日报》报道，今年10月，习近平专门对张家口市扶贫领域突出问题作出重要指示，王岐山、汪洋、赵洪祝等中央领导对贯彻总书记重要指示作出了批示。

河北方面当然非常重视。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，时任河北省委书记赵克志召开省委常委会（扩大）会议，第一时间传达学习总书记和中央领导的重要指示批示。

那次会议措辞严格：

集中治理贯彻党中央脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假、阳奉阴违的问题

集中治理以形式主义、官僚主义对待扶贫工作、做表面文章的问题

集中治理贪污挪用、截留私分、优亲厚友、虚报冒领、雁过拔毛、抢占掠夺的问题

集中治理搞数字脱贫、虚假脱贫的问题

不听中央和省委巡视组

换了省委书记之后，河北的处理依旧雷厉风行。

12月25日，也就是召开专题会议通报的次日，蔚县召开全县领导干部大会，宣布张家口市公安局党委副书记、常务副局长梁昆任蔚县县委书记；邢台市威县县委常委、常务副县长刘瑞格任蔚县县委副书记，提名为县长候选人。同日，河北张家口康保县召开全县领导干部大会，宣布廊坊文安县委书记刘雪松任康保县委书记。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，被免职的两个县委书记，值得一说的是杜平。被免职的杜平履新康保县委书记也就一年半时间，这期间， 他还被张家口市委书记、市纪委书记、组织部长共同约谈。

今年11月9日公布的《中共康保县委关于巡视整改情况的通报》中有这么一段话：“市、县主要领导高度重视巡视反馈关于招投标问题整改工作，市委书记回建，原市委常委、市纪委书记陈佩鸿，市委常委、组织部长李兵共同约谈了县委书记杜平同志，要求限期彻底整改。”

另外，康保当地因为扶贫被问责的，也不仅是县委书记和县长。

就在12月7日，河北省纪委发布通报，指出康保县纪委存在以下问题——

没认真贯彻执行党中央关于打赢脱贫攻坚战的重大决策部署

对反映扶贫领域问题线索压案不查

违反办案纪律，违规接受被反映人宴请或收受礼品

在案件核查中避重就轻，有意回避反映的核心问题

违反工作规则，程序混乱、违规造假

问责也很严厉。县纪委书记被免职，纪委副书记被党内严重警告，纪委分管副书记被撤销党内职务，降为副科级非领导职务等。

多说一句，康保县不仅没有认真贯彻党中央的部署，也没有贯彻好省里要求这个县整改的要求，河北省委巡视组在对康保县巡视整改“回头看”后，指出： “对巡视反馈5户不符合住房保障条件的进行了整改，追回了领取的住房保障补贴，但在‘回头看’中又发现12户不符合条件却违规领取了住房保障补贴，不减反增。”

责任编辑：张玉