他刷新“最年轻”团省委书记纪录 至今无人打破

原标题：他，6年从煤炭项目经理到最年轻正厅

12月26日上午，共青团山西省第十五届委员会第一次全体会议在太原召开。会议选举产生第十五届团省委常委和书记、副书记。黄巍当选团省委书记，苏涛、赵静、周鹏、吴兴（挂职）、秦亮（兼职）、段宏飞（兼职）、田玲（兼职）当选团省委副书记，15名同志当选新一届委员会常委。

今年7月，山西省委组织部发布干部任前公示，其中，“80后”的黄巍拟任团省委书记、党组书记，引人关注。去年10月，1980年5月出生的女干部王艺任共青团河南省委书记，是全国首个“80”后正厅级干部，黄巍虽然是第二位“80后”正厅，却刷新了“最年轻”团省委书记的纪录，且这一纪录至今尚无人打破。

黄巍出生于1980年9月，山西原平人，研究生学历，2003年1月加入中国共产党，2004年7月参加工作。他此前一直在煤炭能源领域工作，曾任中国神华煤制油化工有限公司神华陶氏榆林煤化工总协调人兼技术经理、神华俄罗斯煤制油一体化项目经理。

2011年山西省公开招聘国有企业领导人员中，黄巍以综合排名第二的好成绩，进入考察人选名单，后出任山西潞安矿业（集团）有限责任公司副总经理。

潞安集团是山西五大煤炭企业集团之一，其前身是成立于1959年1月的潞安矿务局，2000年8月整体改制为潞安矿业（集团）公司，是国家重要的优质动力煤和喷吹煤生产基地。

值得注意的是，此次当选的3位团省委副书记苏涛（1981年5月生）、赵静（1981年10月生）、周鹏（1980年5月生）同样也是80后。共青团山西省委也因此成为全国独一无二的正副“80”后团委书记齐聚的领导班子。

3位团省委副书记此前都在不同的领域工作。苏涛曾任阳泉市委信息化中心主任，阳泉市旅游局局长、阳泉市旅游发展委主任等职；赵静曾任太原师范学院团委书记、太原师范学院教育系党总支书记；周鹏则担任过中北大学保密办公室主任、中北大学仪器与电子学院党委书记。

黄巍简历

黄巍，1980年9月生，山西原平人，研究生学历，2003年1月加入中国共产党，2004年7月参加工作。

曾任中国神华煤制油化工有限公司神华陶氏榆林煤化工总协调人兼技术经理、神华俄罗斯煤制油一体化项目经理；

2011年4月任山西潞安矿业（集团）有限责任公司副总经理。

2017年7月任山西团省委书记。

责任编辑：柳龙龙