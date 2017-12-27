山西公示多个要职人选:朔州代市长直升市委书记

原标题：代市长直升市委书记，山西公示多个要职人选

日前，山西省委组织部发布公告，对一批拟任职的领导干部进行任前公示，涉及一名市委书记、三名市长人选。

根据公示，朔州市委副书记、代市长陈振亮，拟任市委书记；大同市委副书记高键，拟提名为市长候选人；临汾市委副书记雷健坤，拟提名为市长候选人；长治市委副书记杨勤荣，拟提名为市长候选人。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，此次拟任朔州市委书记的陈振亮，今年5月刚刚来到朔州工作，担任代市长，尚未转正。

据公开资料，陈振亮出生于1963年8月，山西寿阳人，在职研究生学历，1984年6月加入中国共产党，1983年8月参加工作。

他在组织部门任职多年，早年在晋城市委组织部工作，后调入山西省委组织部，曾任省委组织部办公室主任、干部教育处处长，省委人才办主任。

2008年他来到运城，历任运城市委常委、组织部部长，运城市委副书记、市长等职，今年5月调任朔州。

拟提名为大同市长的高键，出生于1969年10月，山西稷山人，大学学历，曾任山西师范大学团委书记，临汾市团委书记，团省委副书记，太原市委常委、秘书长，省委统战部副部长、省宗教局局长，2016年7月任现职。

拟提名为临汾市长的雷健坤，是一名女性“70后”干部。她出生于1971年12月，山西大同人，曾任中央党校哲学部副教授，省纪委副秘书长（挂职），团省委副书记，朔州市副市长，朔州市委常委、副市长，2016年7月任现职。

拟提名为长治市长得杨勤荣，曾在大同、晋城两地任市委常委、副市长职务。本月7日调任长治任副书记。

陈振亮简历

陈振亮，男，汉族，1963年8月出生，山西寿阳人，1984年6月加入中国共产党，1983年8月参加工作，山西农业大学农学系农学专业毕业，研究生学历，法学博士。

1979.09—1983.08山西农业大学农学系农学专业

1983.08—1984.02陵川县附城公社行政秘书

1984.02—1984.07陵川县附城公社管委副主任

1984.07—1985.08陵川县附城镇副镇长

1985.08—1986.12晋城市委组织部干事

1986.12—1990.03晋城市委组织部组织科副科长

1990.03—1992.10晋城市委组织部干教科科长

1992.10—1994.03山西省委组织部组织处主任科员

1994.03—1995.02山西省委组织部办公室主任科员

1995.02—1997.12山西省委组织部办公室副主任

1997.12—1998.09山西省委组织部办公室副主任、正处级组织员

1998.09—2000.05山西省委组织部办公室主任

2000.05—2004.03山西省委组织部干部教育处（知工办）处长

2004.03—2004.12山西省委人才工作领导组办公室主任

2004.12—2008.03山西省委人才工作领导组办公室主任（副厅级，其间：2005.10-2006.01中央党校第四期选调生班学习）（2002.03-2005.03中国农业大学攻读农业推广硕士学位）

2008.03—2013.12运城市委常委、组织部部长（其间：2008.09-2013.06南京航空航天大学马克思基本原理专业学习，获法学博士学位）

2013.12—2014.02运城市委副书记、组织部部长

2014.02—2016.05运城市委副书记、市委党校校长（兼）

2016.05—2016.10运城市委副书记、代市长

2016.10—2017.05运城市委副书记、市长

2017.05—朔州市委副书记、代市长

高键简历

1992年10月，山西师范大学团委干事；

1995年03月，山西师范大学中文系团委副书记、书记；

1999年03月，山西师范大学团委副书记、书记；

2001年08月，共青团临汾市委书记、党组书记；

2003年03月，共青团山西省委副书记、党组成员；

2008年10月，共青团山西省委副书记、党组副书记、省青联主席；

2011年07月，太原市委常委、秘书长；

2013年03月，山西省委统战部副部长、省宗教局（省民委）局长（主任）、党组书记；

2016年07月，大同市委副书记（正厅长级）；

2016年08月，大同市委副书记，市委党校校长，市行政学院院长。

雷健坤简历

雷健坤，女，汉族，1971年12月生，山西大同人，研究生学历，哲学博士，副教授。1999年7月参加工作，1992年12月加入中国共产党。

参加工作后曾任中央党校哲学部中外哲学教研室教师、副教授；

2002年10月至2003年3月在山西省纪委、监委工作（挂职）；

2003年3月至2003年12月任山西省纪委、监委办公厅副主任（挂职）；

2003年12月至2005年9月任山西省纪委、监委副秘书长（挂职）；

2005年9月任共青团山西省委党组成员、副书记（期间：2004年9月至2006年9月在中国社会科学院应用经济学专业从事博士后研究工作；

2008年3月至2009年1月在中央党校中青年干部培训班学习）；

2011年8月任朔州市副市长；

2013年12月任朔州市委常委、副市长；

2014年1月任朔州市委常委，市政府党组副书记，副市长；

2016年7月任临汾市委副书记；

2016年9月当选为临汾市第四届市委委员、常委、副书记。

杨勤荣简历

杨勤荣，男，汉族，1965年7月出生，山西新绛人，大学文化程度，1984年8月参加工作，1991年6月加入中国共产党。

1980年9月至1984年7月，太原工学院水利系地下水专业学习；

1984年8月至1992年8月，运城地区水利水保局水利勘测设计室、水资办干事；

1992年8月至1994年7月，运城地区水利水保局水资办副主任；

1994年7月至1995年5月，运城地区水利水保局水资办副主任（正科级）；

1995年5月至1995年12月，运城地区水利水保局水资办党支部书记；

1995年12月至1996年11月，运城地区水利水保局工会副主席（正科级）；

1996年11月至1998年6月，运城行署秘书处正科级干部；

1998年6月至2002年1月，永济市委常委、政法委书记；

2002年1月至2003年8月，闻喜县委副书记；

2003年8月至2007年5月，闻喜县委副书记、纪委书记；

2007年5月至2009年12月，河津市委副书记、市长；

2009年12月至2010年2月，河津市委书记、市长；

2010年2月至2011年4月，河津市委书记；

2011年4月至2014年5月，大同市南郊区委书记；

2014年5月至2016年9月，大同市副市长、市政府党组成员；

2016年9月至2017年2月，大同市委常委，市政府常务副市长，市政府党组副书记；

2017年2月至2017年12月，晋城市委常委，市政府党组副书记、常务副市长；

2017年12月，长治市委副书记。

责任编辑：张玉