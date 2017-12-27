许其亮任中国人民解放军选举委员会主任

原标题：中国人民解放军选举委员会主任、副主任、委员名单
（2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准）
主任：许其亮
副主任：张又侠
委员：魏凤和 李作成 苗华 张升民 钟绍军 宋丹 侯贺华 郭春富 何宏军（完）
许其亮简历
许其亮，男，汉族，1950年3月生，山东临朐人，1966年7月入伍，1967年7月加入中国共产党，空军第五航空学校毕业，大专学历。
现任中央政治局委员，中共中央军事委员会副主席，中华人民共和国中央军事委员会副主席，空军上将军衔。
1966-1966年 空军第一航空预备学校学员
1966-1967年 陆军第三十八军一一二师三三五团当兵锻炼
1967-1968年 空军第八航空学校学员
1968-1969年 空军第五航空学校学员
1969-1970年 空军航空兵第二十六师七十七团飞行员
1970-1973年 空军航空兵第二十六师独立大队飞行员
1973-1976年 空军航空兵第二十六师独立大队副大队长
1976-1980年 空军航空兵第二十六师独立大队大队长
1980-1983年 空军航空兵第二十六师副师长（其间：1982.03-1982.10空军指挥学院军事高级班学习）
1983-1984年 空军航空兵第二十六师师长
1984-1985年 空军第四军副军长
1985-1986年 空军上海指挥所参谋长
1986-1988年 国防大学基本系学员
1988-1989年 空军第八军代理副军长
1989-1990年 空军第八军参谋长
1990-1993年 空军第八军军长
1993-1994年 空军副参谋长
1994-1999年 空军参谋长（其间：1994.09-1994.11国防大学战役进修班学习；1998.07-1998.10国防大学国防研究系学习）
1999-2004年 沈阳军区副司令员兼沈阳军区空军司令员（其间：2001.03-2001.07国防大学正军职以上干部培训班学习）
2004-2007年 解放军副总参谋长
2007-2007年 空军司令员
2007-2008年 中共中央军事委员会委员，空军司令员
2008-2012年 中共中央军事委员会委员，中华人民共和国中央军事委员会委员，空军司令员
2012-2013年 中央政治局委员，中共中央军事委员会副主席，中华人民共和国中央军事委员会委员
2013- 中央政治局委员，中共中央军事委员会副主席，中华人民共和国中央军事委员会副主席
第十四届、十五届中央候补委员，十六届、十七届、十八届、十九届中央委员，十八届、十九届中央政治局委员。十七届一中全会任中共中央军事委员会委员。第十一届全国人大第一次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会委员。十七届七中全会增补为中共中央军事委员会副主席。十八届一中全会任中共中央军事委员会副主席。第十二届全国人大第一次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会副主席。十九届一中全会任中共中央军事委员会副主席。
（中国共产党新闻网资料，2017年10月）
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