钧正平：调整武警部队领导指挥体制 有三个有利于

原标题：钧正平：调整武警部队领导指挥体制，这是重大政治决定

12月27日18时许，新华社发布一条重磅消息，迅速引起强烈反响——

中共中央印发《中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定》，自2018年1月1日零时起，武警部队由党中央、中央军委集中统一领导，实行中央军委—武警部队—部队领导指挥体制。

进行这一调整，是党中央作出的重大政治决定，是完善和发展中国特色社会主义军事制度的重大创新举措，是加强党对人民解放军和其他人民武装力量的绝对领导、确保党和国家长治久安的重大政治设计和制度安排。

这次调整武警部队领导指挥体制，不仅是全军的大事，也是全党全国的要事，具有重大而深远的意义。

有利于加强党中央、中央军委对武警部队的集中统一领导——

党的十九大对党章进行了修改，其中一条就是，将原表述“中国共产党坚持对人民解放军和其他人民武装力量的领导”，改为“中国共产党坚持对人民解放军和其他人民武装力量的绝对领导”。由“领导”调整为“绝对领导”，意蕴深刻，分量很重。

什么是人民武装力量？

我国《宪法》规定：“中华人民共和国的武装力量，由中国人民解放军、中国人民武装警察部队和民兵组成。”

目光转向两年前的“9.3”阅兵。在十个英模方队中，就有一支武警部队抗战英模部队方队。武警部队诞生于人民军队的摇篮，传承着红军的血脉。1949年8月，中央军委决定成立中国人民公安中央纵队，这是武警部队的前身。

武警部队从组建伊始，就明确定性为国家武装力量的组成部分，受中央军委统率。此后，历经中国人民公安部队、中国人民解放军公安部队、中国人民解放军公安军、人民武装警察部队等多次调整，大多时期都归军委建制领导或受军事系统领导。武警部队主体的武装力量属性始终没变，中央军委对其实施统一领导指挥是内在要求。

以习近平同志为核心的党中央对武警部队高度重视，着眼实现中国梦强军梦，从政治和全局的高度统筹谋划、部署推进武警部队建设改革，提出一系列重大方针原则，作出一系列重大决策指示。调整武警部队领导指挥体制，是全面贯彻党的十九大精神、全面贯彻党对人民解放军和其他人民武装力量的绝对领导的必然要求。中央军委对武警部队统一领导指挥，是落实《宪法》关于中央军委领导全国武装力量、军委实行主席负责制的规定，坚持依法治国、依法治军，强化党管武装的根本要求，是有效解决武警部队体制性障碍和突出矛盾问题、全面加强武警部队建设的关键之举。

有利于武警部队有效履行新时代使命任务——

党的十九大鲜明指出，实现伟大梦想，必须进行伟大斗争。这些斗争，包括坚决反对一切削弱、歪曲、否定党的领导和我国社会主义制度的言行，坚决反对一切损害人民利益、脱离群众的行为，坚决反对一切分裂祖国、破坏民族团结和社会和谐稳定的行为等。进行伟大斗争，我们党绝对领导的武装力量是重要战略支撑。

武警部队作为我们党绝对领导下的重要武装力量，肩负维护国家安全和社会稳定、保障人民安居乐业的神圣使命，主要承担执勤、处突、反恐怖、抢险救援、防卫作战等任务。

这次领导指挥体制调整，武警部队归中央军委建制，武警部队建设按照中央军委规定的建制关系组织领导，中央和国家机关有关部门、地方各级党委和政府与武警部队各级相应建立任务需求和工作协调机制，有利于加强国家武装力量整体建设和运用，有利于武警部队实现领导管理和高效指挥有机统一。领导指挥体制调整后，武警部队根本职能属性没有发生变化，不列入人民解放军序列。

这样调整改革，是更好进行伟大斗争、确保国家政治安全的现实需要，对武警部队有效履行新时代使命任务是有力推动。

有利于建设现代化武装警察部队——

党中央、习主席对武警部队现代化建设一直十分关注，倾注大量心血。

2013年1月，习主席亲莅武警部队视察，强调要建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的现代化武装警察部队。

2014年4月，习主席视察武警特警学院并为“猎鹰突击队”授旗，强调武警部队作为国家反恐维稳的重要力量，要认真贯彻党中央决策部署，坚决有力打击各种暴力恐怖犯罪活动，维护国家安全和社会稳定，保障人民安居乐业。

2014年4月，习主席视察武警新疆总队某部特勤中队，勉励大家牢记职责、再接再厉，坚决完成以执勤处突为中心的各项任务，为祖国和人民建功立业。

2017年10月，习主席在党的十九大报告中，鲜明指出“深化武警部队改革，建设现代化武装警察部队”，为新时代开创武警部队现代化建设新局面指明了前进方向，提供了根本遵循。

近年来，武警部队出色完成了执勤、处突、反恐维稳、抢险救灾等各项艰巨任务，为捍卫党的领导和社会主义制度、保卫国家安全、促进经济发展和社会和谐稳定作出了突出贡献。

当前，国防和军队建设进入了新时代，建设现代化武装警察部队开启了新征程。这样调整改革，适应了新时代新要求，能够更好加强武警部队革命化现代化正规化建设，是确保实现党在新时代的强军目标、建设现代化武装警察部队的重要举措。我们坚信，在党中央、中央军委和习主席的坚强领导下，一定能够顺利实现调整改革目标，全面建成听党指挥、能打胜仗、作风优良的现代化武装警察部队，坚决完成党和人民赋予的使命任务。

来源：微信公众号“钧正平工作室”

责任编辑：张玉