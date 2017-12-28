节日腐败花样多到一般人想不到 中青报：该到头了

原标题：私车公养、分批设宴……花样翻新的“节日腐败”该到头了！

年关将至，2017年余下的日子已经用一只手就能数的过来。2018即将正式开始。辞旧迎新之际，如何过好新年，过好节日，是每个人心中的重要话题。

提起节日，人们想到的往往都是阖家团圆，欢聚一堂的美好场景。然而，与节日相关的概念，并不一定都是美好的，也有一些违法乱纪的事情，越是在过节的时候，越是泛滥得厉害，譬如说人们深恶痛绝的“节日腐败”现象，就是一个典型的恶例。

节日期间，一直以来，都是反腐倡廉工作的“重灾区”，逢年过节，正是各类腐败活动的高发期。许多腐败现象，都是在打着“过节”的旗号，在节日的掩护下，或堂而皇之、或偷偷摸摸地进行。稍有不注意，国家和社会的财产，就会在节日氛围之中，悄悄被转移到腐败分子的手里。

自从党的十八大以来，党中央加强了对各类腐败的查处力度。通过“八项规定”，“节日腐败”现象得到了有力的遏制。然而，“节日腐败”现象依然未能得到根除，顶风作案的情况依然时有发生。面对这种情况，今年，中央下足了决心，要更加从严处置“节日腐败”，彻底灭掉“节日腐败”的威风。

2018年元旦、春节假期是党的十九大后第一个重要节点，也是十九届中共中央政治局出台《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》后的第一个重要节点。“两节”期间能否风清气正，关乎人民群众对我们持续推进全面从严治党的信心与信任，关乎党的十九大后持续深入抓作风建设能否开好局、起好步。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知》，要求紧盯元旦、春节时间节点，持之以恒正风肃纪，坚决防止不良风气反弹回潮，不断巩固和拓展落实中央八项规定精神的成果。随后，中共中央纪委印发通知，要求各级纪检监察机关巩固和拓展落实中央八项规定精神成果，确保2018年元旦春节风清气正。

“要深刻理解和领会习近平总书记重要指示精神，提高政治站位和政治觉悟，坚决捍卫来之不易的作风建设成果，一刻不能松、半步不能退。”中央纪委有关负责同志前不久答新华社记者问时掷地有声。

而各地方也为遏制“节日腐败”，做了不少具有针对性的工作。广东省纪委为加强警示教育，营造风清气正的节日氛围，通报了广州岭南国际企业集团有限公司副总经理李峰违规公款宴请、省价格成本调查队违规公款旅游等4起违反中央八项规定精神典型问题。重庆、贵州多地党员干部陆续收到“廉政短信”，提醒过节不忘廉洁。河北、山东等地将剪纸、年画、泥塑等民俗元素融入廉洁过节提醒……如此种种，不一而足。

很多党员干部坦言，过去知道年节收购物卡、“吃点喝点”、“转转看看”会挨处分被通报，现在搞形式主义、官僚主义，同样也会被追责。

整治“节日腐败”，听起来容易，但做起来，却相当艰难。“节日腐败”的主要特点，就是花样繁多、隐蔽性强。这就要求纪检监察机关既要有敏锐的嗅觉，又要有不懈的毅力，只有攻坚克难，才能将狡猾的腐败分子的伎俩戳破，对“节日腐败”做出有力的惩处。

“节日腐败”的花样有多少？多到一般人想不到。譬如说：

——巧立名目套取资金用于吃喝送礼。如2017年年初，为接待广东省戒毒管理局管理处调研员郑壮群一行，惠州市强制隔离戒毒所所长陈锦辉安排购买洋酒两瓶2350元。当晚，郑壮群、陈锦辉等10人用餐，人均消费289元，超出当地公务接待标准。餐费在该所财务报销，购酒款从干警食堂食材采购周转金中支出。

——违规吃喝转入“一桌餐”场所。如湖北省十堰市中级人民法院原副书记、副院长、审委会委员邱剑明，接受涉及该院多起诉讼案件的某公司法人代表陈某邀请，违规出入私人会所性质场所。该会所与其他经营办公场所隔开独立，入口设有门禁系统，有专门的餐饮包房、客房、书画收藏鉴赏室并长期备有高档酒水，不对外营业。

——变“公车私用”为“私车公养”。如2017年清明节期间，贵州省贵阳市清镇市第二中学教育集团办公室主任龙元平，多次违规使用本单位公务加油卡为私车加油。

——违规收送礼戴上“面纱”。如江苏省盐城市亭湖区政府接待办在2013年至2016年间，购买价值120万元的高档酒水2007瓶，并按历任常务副区长戴道、祁新桐要求，连续3年春节给区人大、区政协赠送高档白酒作为“慰问品”。

——收礼搭上“高科技”。如湖北省武汉市新洲区卫计委原党委副书记、纪委书记吕明先在2014年至2016年每年春节前后以及本人住院期间，收受下属红十字会医院、妇幼保健院等单位人员送的现金、微信红包、礼品等合计3.54万元。

——化整为零操办婚庆喜宴。为躲避检查，少数党员干部想出了化整为零、分批办酒、异地操办或只收礼金不办酒席的“妙招”。如2017年10月，贵州省六盘水市钟山区公安分局民警阮燕向单位报备婚宴酒席15桌。10月4日，阮燕本人宴请同事4桌，但调查发现夫妻双方分开办宴席，实际办理26桌。

如此花样翻新的腐败途径，可谓是只有普通人想不到，没有腐败分子做不到。然而，腐败分子的花样再多，却也都没能逃过纪检监察机构的“火眼金睛”，可谓是“魔高一尺，道高一丈”。

事实上，过去一年之中，中央对以各种花样违法“八项规定”精神的问题，采取了高压严密查处的态势。

为掌握全国贯彻落实中央八项规定精神情况，中央纪委在31个省区市和新疆生产建设兵团、139个中央和国家机关、98个中央企业、15个中央金融企业等建立了落实中央八项规定精神情况月报制度。从今年1月到11月，全国上下各级纪检监察机关为此查处的干部多达60972人，仅11月一个月，就查处了7777人。

莫伸手，伸手必被捉。这是永恒不变的道理，元旦将至，任何试图以腐败玷污节日的人，最终都必然逃不过党纪国法的制裁。

资料来源：中国纪检监察报，中央纪委监察部网站

责任编辑：张玉