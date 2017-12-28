一刀切停产停业是对督察的高级黑 这锅环保部不背

原标题：一刀切停产停业，这锅环保部不背！这是对环保督察的“高级黑”！

历时近两年时间，首轮中央环保督察已完成对31个省（市、区）全覆盖，环保部介绍，督察结果将作为领导班子考核重要依据。

12月22日，中央环保督察组向海南反馈意见时指出，房地产绑架海南规划，鼓了钱袋，毁了生态。此后，海南迅疾行动，对12个市县的GDP、工业、固定资产投资取消考核，生态环境保护同时列为负面扣分和一票否决事项。

▲图片来源：海南省生态环境保护厅官网

中央环保督察的威力可见一斑。

12月28日，环保部召开2017年12月份例行新闻发布会。发布会邀请国家环境保护督察办公室副主任刘长根介绍我国中央环保督察有关情况。环境保护部宣传教育司巡视员刘友宾主持发布会，并通报环境保护部近期重点工作进展情况。

1.8万余人被问责

督察结果将作为考核重要依据

从此前的通报情况看，中央环保督察发现的问题涉及各个方面，有的地方违规开发房产项目、地方瞒报过剩产能行业产能数据等，在督察过程中各部门如何协调发挥作用？

对此，刘长根在回答每日经济新闻记者（微信号：nbdnews）提问时称，2016年2月，国务院成立环境保护督察工作领导小组，负责研究督察安排、协调督察工作、审核督察报告。

▲每经记者 李彪（来源：环保部发布微博）

刘长根介绍，中共中央办公厅、国务院办公厅派员参与督察进驻，并就督察具体安排、重点方向、程序步骤等提出明确要求。中央改革办、中央财办将环保督察作为生态文明建设重要改革举措，加强过程指导，协调督察安排，并提出督察要求。

同时，中央组织部协助落实督察组组长遴选机制，并将督察结果作为领导班子和领导干部考核评价的重要依据。中央宣传部加强对督察工作的宣传报导。中央编办对国家环境保护督察办公室组建、区域督察机构转制、督察队伍建设等给予大力支持、协调和帮助。监察部指导推动环境保护督察移交移送和生态环境损害责任追究等工作。

刘长根说：“发展改革、财政、审计等各有关部门积极配合、大力支持，在督察进驻期间提供了大量材料和有价值的问题线索，为顺利开展督察工作提供了重要情况。”

据了解，2015年12月启动河北省环境保护督察试点，2016年7月和11月、2017年4月和8月分四批开展30个省（区、市）的督察，完成了“经过两年努力，实现对全国31个省（区、市）督察全覆盖”的目标。

刘长根介绍，第一轮督察共受理群众信访举报13.5万余件，累计立案处罚2.9万家，罚款约14.3亿元；立案侦查1518件，拘留1527人；约谈党政领导干部18448人，问责18199人。

刘长根指出，中央环保督察问责大致分为三个情形：督察进驻期间，即边督边改过程中，地方根据督察组转交的信访举报问题，对存在失职失责的进行问责；进驻结束之后，督察组会向地方移交生态环境损害责任追究案件；在整改过程中，地方主动对整改工作不力的责任人开展问责，或是根据我们专项督察发现的问题进行追责问责。

问题反弹将面临约谈

一刀切是对督察的“高级黑”

针对第一轮中央环保督察中发现的问题，刘长根介绍，各地都有一些环境问题比较典型，也有一些共性问题。共性问题主要包括：一些地区大气和水环境问题突出；环境治理基础设施建设严重滞后，污水直排、垃圾乱堆等问题十分普遍；一些自然保护区违规审批、违规建设，许多采矿采石造成的区域性生态破坏，以及只开发、不修复等问题较为常见；水资源过度开发；工业污染问题仍然较为突出；农村环境问题比较突出。

刘长根说：“我感觉这些问题与地方党委政府不重视、不作为、不担当有关系。”

值得注意的是，在中央环保督察完成对各地的反馈情况之后，如何保障整改到位，避免出现问题反弹较为关键。

▲图片来源：视觉中国

刘长根介绍，有一个清单式调度，把环保督察整改方案内容分为几个方面：一是地方党委政府主要领导这个月针对督察整改的批示情况、现场督办情况；二是地方出台重要的政策、法规、制度等长效机制情况；三是重点问题整改情况，每个省份都有几十项、甚至上百项整改任务，每个省都会选择重点问题，盯住地方上报整改情况；四是一些部门和地市，作为整改主体责任，整改任务的完成情况；五是地方党委政府的督办情况。

“我们清单做的很细，针对报的情况我们会组织督察局去核实，核实以后采取警告、提醒等方式，还有一些更严厉措施”，刘长根说，还有就是点穴式专项督察，此外，还有一套约谈机制，谈了以后问题整改公开约谈，我们配套的通报、函报、问责、约谈等措施，推动地方强化整改的长效还是起到很好的作用。

刘长根表示，今年以来，环保部先后对大气或水环境质量持续恶化，专项督查发现问题较为突出、突出环境问题整改不力、京津冀大气污染综合治理强化督查问题突出的地区进行了约谈，包括30个市（县、区）、有关省直部门和中央企业集团。约谈工作明年仍会加大力度。

同时，在发布会上刘长根还对少数工厂停工，舆论反映比较多的“一刀切”问题进行回应。

刘长根表示，在督察进驻前后，确实存在个别地方，尤其是个别基层党委、政府，由于担心督察问责，不分青红皂白，采取紧急停产、停业等简单粗暴方式应对督察，给人民群众生产生活带来不便，这是对中央环保督察的“高级黑”。从实际情况看，发生这种情形是个别的、局部的、短时的，是典型的地方环保懒政行为。对此我们坚决反对，发现一起纠正一起，并要求地方举一反三，严肃处理。

同时，也存在一些微博、微信等自媒体不时夸大事实，进行不实炒作，混淆视听。对于这种问题，中央领导同志也很重视，专门做过批示，我们专门组织去调查，一个一个调查，要求地方查清情况、澄清事实，及时发布真相，并依法追究相关人员责任。

每经记者 李彪

责任编辑：张玉