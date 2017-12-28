央行办了件大好事反被骂成狗 到底是为什么？

原标题：无语！央行为你们办了件大好事，反而被骂成狗！

今天，我国中央银行宣布了一个对所有[用手机二维码买东西]的中国人都非常有帮助的政策。

可奇怪的是，这个政策却在网上被一众网民骂惨了！这……究竟是咋回事呢？

大家先来看看下面这张报道截图吧：

耿直哥相信大家看了这个网贴后，可能都会跑去骂央行：为啥你们要限制我每天扫码支付的金额数量？而且才500元？？吃饱了撑的吧？？？

这也是为何央行此刻在网上被大家“骂成狗”的一个主要原因……

不过，一些很细心的网友却在这个网贴的最后一句话里发现了一个很蹊跷的细节：这个500元每天的限额，其实针对的是一个名叫“静态条码”的玩意儿。

那什么是“静态条码”呢？请看下面这张图的红圈圈：

是的，所谓的“静态条码”就是商家打印并贴出来的这种支付码。因为这种条码打印出来后就固定不变了，故而得名“静态”。相信大家在菜场或小卖部里买东西时肯定都扫描过店家贴出来的这种“静态条码”。

然而，这种“静态条码”却有些不小的“安全风险”。比如有些不法分子会用他们打印出来的含有病毒程序链接的付款二维码，偷偷更换掉商家原本贴出的二维码，让你扫码后手机中毒，导致你的重要个人信息泄露。

更有不法分子和诈骗犯会在一些诸如停车厂、水电煤气缴费处等场所张贴这种“静态条码”，以缴费为名义忽悠诈骗你给他们转钱！

所以，今天央行出台的500元每天的“静态条码”收款限制政策，正是为了应对这种金融欺诈风险，保护大家的小钱钱的！

具体来说，当我们扫描商家打印出来的二维码付款时，这种通过“静态条码（二维码）”付款的金额，每天总共不能超过500元。

当然，任何一个用过手机二维码支付的人都知道，我们买东西除了扫描那种打印出来的“静态条码”付款，还可以扫描商家手机里的付款二维码，也可以让商家扫描我们手机里的条码（二维码）收款。

▲图为耿直哥的微信程序自动生成的两个不同的收款码

▲图为超市扫描消费者手机上的二维码进行支付

那么重点就来了，请大家务必记住：这时商家和我们手机上微信和支付宝里给出的二维码是“动态”的，是根据这些程序的安全设定在不断刷新变化的。

▲图为耿直哥微信自动生成的付款条码和二维码以及在1分钟后自动“动态”更新的新付款条码和二维码

所以，如果您500元的静态二维码支付限额达到后，只需要让商家拿出手机，然后扫描他们微信和支付宝里的动态二维码就没问题啦！

同时，商家也可以通过实名注册获得扫描我们手机上动态支付码进行交易的权限――就像家乐福和一些高级便利店那样。这样也不受每天500元的限制。

那么综上所述：今天央行发布的涉及手机支付的新政策，是为了保护大家不被犯罪分子用打印出来的“静态条码（二维码）”欺诈，所以设置了一个“静态条码”每天只能收款500元的限制。所以，只要我们扫描商家手机里微信或支付宝的“动态二维码”，或是让商家扫描我们手机里相应的“动态二维码”，就一切照旧啦。

实际上，央行在发布这一政策前也做了细致的调研，发现条码支付业务量的95%是单笔500元以下的小额交易——也就是说，即便只扫描“静态条码”每天500元也够大家用的。

最后，耿直哥也希望相关媒体在报道这种涉及大家日常生活的政策时，可以细心一些，而不是用断章取义的报道制造误解和恐慌，赚取眼球。要知道，在浮躁和碎片化的社交媒体上，很多网民也没有耐心阅读全文的习惯，这更需要媒体把话说清楚，而不是玩弄标题党。

否则，央行一个原本惠民的政策，就会被引发误解乃至曲解，让央行蒙冤啊……

责任编辑：柳龙龙