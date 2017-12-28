中国气象局司长罗云峰已挂职合肥市委常委

原标题：中国气象局科技与气候变化司司长罗云峰已挂任合肥市委常委

公 示

根据中央和省、市委有关要求，现对省十三届人大代表候选人推荐人选进行公示（按姓氏笔画为序）：

马华平，女，汉族，1978年11月出生，在职大学学历，法学学士，现任安徽皖正律师事务所主任；

王 越，女，汉族，1968年6月出生，大学学历，工商管理硕士，中共党员，现任中国电信股份有限公司合肥分公司党委书记、总经理；

王 强，男，汉族，1981年4月出生，研究生学历，工学博士，现任合肥国轩电池材料有限公司董事长；

王本荣，女，汉族，1963年10月出生，中专，中共党员，现任庐江县同大镇施丰村党总支书记、村委会主任；

王亚梅，女，汉族，1969年12月出生，大专学历，现任安徽亚美亚进出口贸易有限公司董事长；

王秀丽，女，汉族，1960年5月出生，大学学历，医学学士，农工党党员，现任合肥市第二人民医院儿科主任；

文根强，男，汉族，1987年2月出生，大专学历，现任合肥京东方光电科技有限公司Array分厂Photo科设备与工艺岗倒班组长；

方忠喜，男，汉族，1982年12月出生，大学学历，工学学士，中共党员，现任彩虹（合肥）光伏有限公司总经理助理、制造一部部长、党支部书记；

石 峥，男，汉族，1957年11月出生，大专学历，中共党员，现任万力轮胎股份有限公司副总经理、党委委员，合肥万力轮胎公司总经理；

朱红英，女，汉族，1982年4月出生，省委党校研究生学历，管理学学士，中共党员，现任合肥市蜀山区五里墩街道党政办主任、家家景园社区党委书记、妇联主席；

江海波，男，汉族，1969年11月出生，中技，中共党员，现任合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司维护工程师；

许华为，男，汉族，1970年6月出生，省委党校研究生学历，中共党员，现任庐江县委副书记、县政府县长；

孙良鸿，男，汉族，1971年9月出生，大学学历，法律硕士，中共党员，现任肥东县委副书记、县政府县长；

孙素明，女，汉族，1962年6月出生，省委党校研究生学历，中共党员，现任安徽巨铭律师事务所合伙人，省律师协会监事长、合肥市律师协会监事长；

李 煜，男，汉族，1977年1月出生，研究生学历，管理学博士，中共党员，现任肥西县委副书记、县政府县长；

李长娟，女，汉族，1983年4月出生，在职大学学历，现任合肥市第三十五中学西藏班教师、政治学科教研组长；

李世保，男，回族，1967年9月出生，高中，中共党员，现任肥西县官亭镇张祠村农民；

李亚伟，男，汉族，1964年9月出生，大学学历，工学学士，中共党员，现任上海铁路局合肥站站长、党委副书记；

李光凤，女，汉族，1969年8月出生，中专，现任安徽皖维高新材料股份有限公司质量管理部中心化验室主任；

李明霞，女，汉族，1971年11月出生，初中，现任合肥市东平环卫保洁公司环卫工人；

李荣芬，女，回族，1972年4月出生，在职大专学历，中共党员，现任合肥市蜀山区南岗镇梁墩村党总支副书记、妇联主席；

杨玲玲，女，汉族，1987年1月出生，在职大学学历，现任长丰县岗集镇大窑村委会村委委员、计生主任；

吴君仓，男，汉族，1970年10月出生，大学学历，医学硕士，中共党员，现任合肥市第二人民医院神经内科科主任；

何 琼，女，汉族，1975年2月出生，在职大学学历，农工党党员，现任巢湖市凤凰山街道社区卫生服务中心主任；

余忠勇，男，汉族，1963年9月出生，中央党校大学学历，中共党员，现任省巢湖管理局局长、党委书记；

汪 海，男，汉族，1980年3月出生，大学学历，理学学士，民革党员，现任合肥肥肥网络科技有限公司（合肥论坛）CEO、安青网总编辑；

汪卫东，男，汉族，1964年6月出生，中央党校研究生学历，高级工商管理硕士，中共党员，现任市委副书记、市委党校校长、市委教育工作委员会书记（兼）；

沈锦霞，女，汉族，1964年12月出生，研究生学历，工学硕士，九三学社社员，现任合肥市招商局经济协作处处长；

完颜旭辉，男，满族，1964年10月出生，大学学历，文学学士，民盟盟员，现任合肥市第五中学教师、校工会副主席；

张 生，男，汉族，1971年12月出生，中央党校研究生学历，历史学学士，中共党员，现任巢湖市委副书记、市政府市长；

张 羽，男，汉族，1970年4月出生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，现任京东方科技集团股份有限公司合肥区域总经理、集团副总裁；

张 红，女，汉族，1962年7月出生，在职研究生学历，中共党员，现任合肥师范附属小学校长、党总支书记；

张开超，男，汉族，1984年9月出生，中专，现任格力电器（合肥）有限公司商用一分厂生产科副科长；

张文艳，女，汉族，1974年9月出生，研究生学历，医学硕士，现任合肥市疾病预防控制中心微生物检验科副科长；

张立野，男，汉族，1961年1月出生，大学学历，理学学士，现任合肥市庐阳中科大企业家联合会会长、安徽爱意果园投资管理有限公司董事长、合肥爱意果园中小企业服务有限公司董事长；

张晓刚，男，汉族，1970年8月出生，研究生学历，文学博士，致公党党员，现任巢湖学院文学传媒与教育科学学院教授；

陈 华，男，汉族，1971年11月出生，大学学历，工学学士，中共党员，现任合肥城市轨道交通有限公司党委书记、执行董事；

陈 莹，女，汉族，1970年10月出生，在职大专学历，中共党员，现任合肥汽车客运有限公司合肥汽车站票房主任；

陈长贵，男，汉族，1965年10月出生，中央党校大学学历，中共党员，现任肥东县马湖乡小陶社区党总支书记；

陈葆华，女，汉族，1962年10月出生，在职大学学历，民进会员，现任市人大常委会副主任，民进市委专职副主委；

罗云峰，男，汉族，1966年1月出生，研究生学历，理学博士，中共党员，现任合肥市委常委、市政府副市长人选（挂职），中国气象局科技与气候变化司司长；

罗会玲，女，汉族，1972年10月出生，大学学历，历史学学士，现任庐江中学政教处主任；

项兴初，男，汉族，1970年8月出生，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，工学学士，中共党员，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、董事、总经理，轻型商用车制造公司总经理，安徽省质量管理协会理事长；

胡 青，女，汉族，1983年11月出生，在职大专学历，现任长丰县下塘镇陶新村计生专干、妇联主席、团支部书记；

胡 鹏，男，汉族，1962年9月出生，省委党校大专学历，中共党员，现任巢湖市农业技术推广中心主任；

胡盼盼，女，汉族，1990年1月出生，大专学历，现任肥东县世昌水稻种植专业合作社总经理；

段婷婷，女，汉族，1979年12月出生，在职大学学历，音乐学学士，中共党员、农工党党员，现任合肥演艺股份有限公司副总经理，市庐剧院党支部书记、院长；

宣 沫，男，汉族，1975年2月出生，大学学历，文学学士，中共党员，现任肥东一中校长、党总支副书记；

姚和平，男，汉族，1962年9月出生，省委党校研究生学历，工学学士，中共党员，现任安徽安利合成革股份有限公司董事长、总经理；

贺沛芬，女，汉族，1964年9月出生，省委党校大学学历，中共党员，现任合肥市大西门幼儿园党支部书记、园长；

袁宏永，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，工学博士，中共党员，现任清华大学合肥公共安全研究院执行院长；

莫桂森，男，汉族，1963年1月出生，大学学历，医学学士，中共党员，现任庐江县人民医院院长、党委书记；

钱岩松，男，汉族，1964年9月出生，在职研究生学历，管理学博士，中共党员，现任合肥市委常委、组织部部长；

徐云丽，女，汉族，1981年6月出生，在职大学学历，现任安徽清水河生态农业有限公司总经理；

高 青，女，汉族，1965年10月出生，大学学历，工程硕士，现任合肥乐凯科技产业有限公司项目负责人、研发专家、薄膜室研究室主任；

高 健，男，汉族，1990年11月出生，大学学历，管理学学士，现任合肥科技农村商业银行运营管理部员工；

唐祥先，男，汉族，1967年7月出生，大学学历，工商管理硕士，农工党党员，现任合肥长源液压股份有限公司副董事长、总经理；

姬书军，男，汉族，1964年6月出生，省委党校研究生学历，中共党员，现任安徽送变电工程有限公司执行董事、总经理、党委副书记；

黄 韡，男，汉族，1973年2月出生，省委党校研究生学历，文学学士，中共党员，现任长丰县委副书记、县政府县长；

黄群英，女，汉族，1964年9月出生，研究生学历，工学博士，现任中国科学院核能安全技术研究所研究员、副总工程师、先进核材料与技术研究中心主任；

盖莉萍，女，回族，1965年5月出生，省委党校大专学历，中共党员，现任安徽百大合家福连锁超市股份有限公司纪委书记；

梁朝凯，男，汉族，1983年5月出生，大学学历，工学学士，中共党员，现任安徽马钢罗河矿业有限责任公司维修工区区长；

董永东，男，汉族，1958年11月出生，大学学历，工学学士，中共党员，现任科大国创软件股份有限公司董事长；

童明明，女，汉族，1984年6月出生，在职大学学历，现任合肥市瑶海区七里站街道社区卫生服务中心办公室主任；

谢 琼，女，汉族，1965年5月出生，省委党校大学学历，现任安徽九久夕阳红投资管理集团有限公司董事长；

蔡明虎，男，汉族，1988年6月出生，大学学历，工学学士，中共党员，现任合肥华升泵阀股份有限公司劳模创新工作室主任；

蔡敬民，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，自然科学博士，中共党员，现任合肥学院党委书记；

翟 俊，男，汉族，1978年12月出生，在职大学学历，中共党员，现任巢湖市槐林镇龙王村党总支书记；

熊林超，男，汉族，1971年10月出生，高中，现任安徽尊贵电器集团有限公司注塑厂厂长；

魏月琼，女，汉族，1977年3月出生，高中，现任安徽省富光实业股份有限公司人事调度员；

瞿顶娟，女，汉族，1971年11月出生，初中，现任安徽鸿路钢结构集团品管部部长。

如有情况需要反映，请于5日内（12月26日至12月30日）向市换届办书面或口头反映，监督电话：0551-12380转02；举报网站：www.hfxf.gov.cn/12380/。其中代表候选人推荐人选属省管干部的请向省委组织部反映（干部监督电话：0551-12380）。

合肥市换届工作领导小组办公室

2017年12月25日

来源：合肥日报

责任编辑：桂强