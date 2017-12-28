继4所副部级大学调整党委书记后 今日再迎一所

原标题：再有副部级大学调整党委书记

28日上午，东南大学在九龙湖校区召开教师干部大会，中央组织部宣布中共中央关于东南大学党委书记任职的决定，左惟任东南大学党委书记（副部长级）。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，这是继中南大学、华中农业大学、北京航空航天大学、华中科技大学后，再有部属高校调整党委书记。

19日，东南大学党委书记易红任中南大学党委书记，高文兵不再担任；

21日，华中农业大学副校长高翅任华中农业大学党委书记，李忠云不再担任；

25日，江西省鹰潭市委书记曹淑敏任北京航空航天大学党委书记（副部长级），张军另有任用（现任北京理工大学校长）。

27日，华中科技大学常务副校长邵新宇任华中科技大学党委书记（副部长级），路钢不再担任。

此次晋升副部级的左惟，出生于1961年8月生，江苏省南京市人。1983年7月，本科毕业于南京工学院（现东南大学）计算机系计算机科学与工程专业。

大学毕业后，左惟留校工作，历任校团委组织部部长、团委副书记、团委书记、财务处处长等职。

1999年11月后，任东南大学校长助理、东南大学党委副书记兼副校长等职，2010年11月任东南大学常务副书记。

2013年4月，左惟到南京农业大学任职，担任党委书记，今年4月他又重回东南大学，任校党委常务副书记，至此次晋升副部级。

在28日上午的教师干部大会上，左惟表示，坚决拥护、服从中央的决定，衷心感谢组织的信任和重托，衷心感谢广大师生的鼓励和支持。

他在讲话中回顾了自己在东大的30多年来，从一名普通学生、普通教师逐步成长为学校管理者的过程，深感使命光荣、任务艰巨、责任重大。

他表示，在今后的工作中，一定不负重托、不辱使命，全身心投入工作，做好党委和学校各方面的工作：一是始终坚持党的领导，坚定社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务。二是始终坚持一流意识、全球意识、担当意识，以改革创新精神开创世界一流大学建设新局面。三是始终坚持依法治校，不断完善学校治理结构，不断提升学校治理能力和治理水平。四是始终坚持正确的价值导向，以一流的大学文化和优良的作风凝聚谋事创业强大合力。他表示，坚决支持张校长依法独立负责行使职权，与张校长密切配合，秉持一张蓝图绘到底的信念，不忘初心，牢记使命，以全部热忱，恪尽职守，夙夜在公，在教育部党组和省委省政府的正确领导下，依靠团结有战斗力的领导班子，依靠勤奋智慧的东大全体师生员工，为实现世界一流大学的“东大梦”共同奋斗。

责任编辑：张玉