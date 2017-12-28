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重庆标志朝天门被指将更名或消失 官方：不实(图)

重庆标志朝天门被指将更名或消失 官方：不实(图)
2017年12月28日 21:44 澎湃新闻
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　　原标题：网传重庆朝天门将更名或消失，官方回应称来福士广场为项目名

微博@微渝中 截图微博@微渝中 截图

　　作为重庆的标志和蜚声中外的旅游景点，朝天门备受市民关注。朝天门广场的建设，也是众多网民关注的焦点。按照我区城市建设提档升级的总体部署，未来两年将对朝天门广场进行整体景观升级。届时，朝天门广场将以更加靓丽的形象迎接市民和八方游客。

　　对于近日网传朝天门将更名或消失的消息，是不属实的。朝天门作为重庆的标志和地理名称，不会消失。现在看到的“重庆来福士广场”楼体字，为重庆凯德古渝雄关置业有限公司的项目名称。该公司在北京、杭州、成都等多地，均已推出“来福士广场”项目。坐落在朝天门广场的这一项目为该公司推出的地产系列之一。

　　重庆市渝中区历史文化街区管委会

　　2017年12月28日

　　来源：重庆市渝中区人民政府新闻办公室官方微博@微渝中

责任编辑：张玉

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