北京将选出新一届市政府领导班子

来源：北京日报
原标题：新一届市政府领导班子将在这次会议选出
市人代会将选举市人大常委会主任、市长、市监察委员会主任、“两院”院长及北京市第十三届全国人民代表大会代表
正在召开的的市十四届人大常委会第四十三次会议，表决通过了市十五届人大一次会议议程（草案）。除常规审议市人大常委会、“一府两院”以及计划、预算等六项报告外，还要进行选举事项。第十三届全国人民代表大会代表、新一届市人大常委会组成人员、市政府领导班子以及市监察委员会、市“两院”主要领导将于本次会议选出。
市十五届人大一次会议议程（草案）
1，听取和审议北京市人民政府工作报告
2，审议北京市2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告
审查和批准北京市2017年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2018年国民经济和社会发展计划。
3，审议北京市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
审查和批准北京市2017年预算执行情况的报告和2018年预算
4，听取和审议北京市人民代表大会常务委员会工作报告。
5，听取和审议北京市高级人民法院工作报告
6，听取和审议北京市人民检察院工作报告
7，选举第十三届全国人民代表大会代表，北京市第十五届人大常委会主任、副主任、秘书长、委员，北京市人民政府市长、副市长，北京市监察委员会主任，北京市高级人民法院院长，北京市人民检察院检察长，通过北京市第十五届人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员、委员的人选
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