新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

原南京军区副参谋长王加木逝世

原南京军区副参谋长王加木逝世
2017年12月29日 09:28 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：王加木同志逝世

　　正军职退休干部、原南京军区副参谋长王加木同志，因病于2017年11月11日在南京逝世，享年65岁。

　　王加木系浙江义乌人，1952年9月出生，1969年2月入伍，1970年9月加入中国共产党。历任排长、副指导员、干事、参谋、秘书、副处长、处长，副部长、部长，第12集团军副军长，浙江省军区副司令员，上海警备区副司令员兼参谋长等职。 

　　来源：解放军报

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区