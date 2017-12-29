原南京军区副参谋长王加木逝世

原标题：王加木同志逝世
正军职退休干部、原南京军区副参谋长王加木同志，因病于2017年11月11日在南京逝世，享年65岁。
王加木系浙江义乌人，1952年9月出生，1969年2月入伍，1970年9月加入中国共产党。历任排长、副指导员、干事、参谋、秘书、副处长、处长，副部长、部长，第12集团军副军长，浙江省军区副司令员，上海警备区副司令员兼参谋长等职。
来源：解放军报
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