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北京今年高校毕业生72.54%就业:专科生就业率最高

北京今年高校毕业生72.54%就业:专科生就业率最高
2017年12月29日 09:52 澎湃新闻
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　　原标题：2017届普通高校毕业生230290人 72.54%毕业生已就业

　　高校毕业生就业创业事关千百万学生及其家庭的切身利益，28日下午，北京市教委发布《2017年北京地区高校毕业生就业质量年度报告》，报告中指出，截至10月31日，2017届北京地区92所普通高校（不含科研院所）共有毕业生230290人，就业率为97.46%，其中，已就业167055人，已就业率72.54%；深造57384人，深造率24.92%。未落实的毕业生5851人，占到2.54%。

　　据悉，92所普通高校的毕业生中，男生109939人，占47.74%；女生120351人，占52.26%。他们中北京生源62058人，占26.95%；京外生源168232人，占73.05%。

　　这些毕业生中，专科（含高职）毕业生34055人，占到14.79%，本科毕业生119087人，占51.71%，硕士毕业生63268人，占27.47%，博士毕业生13880人，占到6.03%。

　　从学历层次来看，专科生就业率最高，达到98.28%。本科生、硕士生和博士生的就业率分别为96.98%、97.89%和97.60%。

　　北青报记者还了解到，2017年高校毕业生去各类型企业就业的比例为61.16%，远高于事业单位的15.52%和机关的6.67%。从就业行业来看，信息传输、软件和信息技术服务业，教育业以及制造业是毕业生就业人数最多的三个行业。

　　此外，共计有1425名毕业生选择自主创业，占毕业生总数的0.62%，其中，本科生比例最高。他们选择创业的门类集中在财经大类、公共事业大类和艺术设计与传媒大类。

　　来源：北京青年报

责任编辑：霍宇昂

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